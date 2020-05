Partierna sviker vallöften om att stoppa skattefusk

Sedan fem år kräver en EU-lag att Europas banker redovisar antalet anställda, omsättningen, vinsten, skatten, och de statliga bidrag de får, i varje land de verkar. Och inte bara till ländernas skattemyndigheter, utan inför allmänhet, forskare och journalister.

Offentlig land-för-land-rapportering, som det kallas, är lite som att tända en stark lampa som lyser upp det globala näringslivets skrymslen och vrår. Entusiasterna hoppas att lagen kan motverka aggressiv skatteminimering.

I november 2019 träffades representanter från EU-ländernas regeringar i Bryssel. På mötesbordet låg ett förslag om offentlig land-för-land-rapportering för alla stora multinationella företag, inte bara banker.

Storföretagen i Europa skulle tvingas lägga korten på bordet om sina skatteupplägg. Och inte bara till skattemyndigheterna – en sådan EU-lag finns redan – utan inför allmänheten. Precis som bankerna tvingats göra.

På mötet gick man laget runt, land för land, och frågade om de gick med på förslaget.

Skatteparadisen Cypern, Irland, Luxemburg och Malta avvisade förslaget. Mer överraskande gjorde även den svenska regeringen det.

Sveriges vanliga EU-allierade Danmark och Nederländerna sade ja, liksom S-regeringarna i Spanien, Portugal och Slovakien.

Förslaget föll.

Foto: Mickan Palmqvist

I en debattartikel i Aftonbladet den 1 maj 2019 skrev statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson att Socialdemokraterna kandiderar till EU-parlamentet på nya åtgärder för att stoppa skatteflykten.

Så varför blockerade den svenska rödgröna regeringen en sådan åtgärd?

Enligt finansministern handlar motståndet inte om innehållet i lagförslaget, utan om beslutsproceduren.

– Vi tycker att man ville ta beslutet på felaktig legal grund. För oss i Sverige har det varit otroligt viktigt att skattefrågor beslutas med enhällighet. Som ett litet land är det särskilt viktigt, säger hon till DN.

Den svenska regeringen anser alltså att lagförslaget handlar om skatter. Sådana frågor måste antas enhälligt och varje EU-land har rätt till veto.

EU-kommissionen anser däremot att förslaget handlar om redovisning, och därmed kan klubbas med kvalificerad majoritet bland länderna.

Skattejuristen Peter Sundgren förklarar hur man kan komma till så olika slutsatser:

– Det är ju en redovisningsfråga, det handlar om hur bolagen ska redovisa sina inkomster för allmänheten. Men det är klart, alla vet ju att instrumentet är till för att få insyn i företagens skattepolicy, säger han.

Max Andersson var EU-parlamentariker för Miljöpartiet under förra mandatperioden och arbetade då med lagförslaget i EU-parlamentet. Han är numera aktiv i partiet Vändpunkt.

Han ”tror inte ett skvatt på” att det är den juridiska principen som gör att den svenska regeringen skjuter EU-lagen i sank, säger han.

– Min erfarenhet är att man förespråkar den rättsliga grund som gynnar det beslut som man själv önskar.

Hur ställer sig då regeringen till sakfrågan: är det en bra idé att tvinga multinationella företag att offentliggöra sina skatter, vinster och liknande?

– Vi har inte tagit ställning till förslaget i sak ännu i regeringen. Det finns både för- och nackdelar, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till DN.

Finansminister Magdalena Andersson på Finansdepartementets takterass. Foto: Nicklas Thegerström

Men finansministern har flera gånger tidigare uttryckt sig kritiskt.

Riksdagens EU-nämnd diskuterade 2016 land-för-land-rapportering från multinationella företag till skattemyndigheter. På en fråga om den borde vara öppen för allmänheten sade Andersson, enligt protokollet: ”vi tror att det är bättre att inte ha den öppen.”

I ett PM från regeringen till riksdagen vid samma tid kan man uttyda tre argument mot förslaget:

Strängare EU-regler blir en nackdel för europeiska företag gentemot amerikanska och kinesiska konkurrenter.

EU-lagen skulle kunna undergräva det globala arbetet mot skattefusk som bygger på en sorts byteshandel.

Om vem som helst kan plocka ner land-för-land-rapporterna från svenska och franska företags hemsidor, kan inte svenska och franska skattemyndigheter byta ”sina” rapporter mot upplysningar från amerikanska skatteverket.

Slutligen skulle Sverige kunna förlora både skattemedel eller arbetstillfällen om EU-lagen genomfördes.

Om de multinationella företagens skatteupplägg exponeras kan de pressas att betala mer skatt i de länder där de säljer mest och gör mest vinst. Då kan de också vilja flytta sina kostnader dit, till exempel forskningsverksamhet.

”Jag kan känna en oro för hur en öppen land-för-land-rapportering kan påverka bolags beslut om var de ska skatta. [...] Jag tror att många uppfattar att man borde skatta där man säljer mycket. [...] det kanske kan göra att bolag fattar lokaliseringsbeslut som inte bara baseras på vad som är bäst för bolagen.” sade Andersson i riksdagen 2016.

Sveriges regering måste enligt grundlagen informera riksdagen om sitt agerande i EU-samarbetet.

Strax före mötet i november 2019 i Bryssel, då lagförslaget blockerades med hjälp av Sverige, sökte regeringen mandat i EU-nämnden för sin linje.

Handelsminister Anna Hallberg (S) motiverade då regeringens planerade nejröst med procedurargumentet.

Bara två partier opponerade sig: Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

Den kristna biståndsorganisationen Diakonia frågade partiledarna inför riksdagsvalet 2018: ”Kommer du och ditt parti arbeta för att EU har gemensamma regler om offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag för att motverka skatteflykt och öka medborgarnas insyn?”

”Ja” svarade Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sverigedemokraterna svarade ”nej”, medan Socialdemokraterna och Moderaterna passade på frågan.

I EU-parlamentet drivs frågan hårdast av den gröna partigruppen. Dit hör Miljöpartiet, som på hemmaplan deltar i en regering som blockerar förslaget.

Har inte MP svikit vallöftet om att verka för öppen land-för-land-rapportering?

– Vi har verkat för land-för-land-rapportering. Men man verkar på olika sätt som politiskt parti. Vi sitter ju i en regering där vi förhandlar om frågor. Där är vi tydliga med att vi tycker att det ska finnas en öppen rapportering och det är något som vi ska arbeta med framåt, säger Janine Alm Ericson, gruppledare för Miljöpartiet i riksdagen.

Riksdagsledamoten Janine Alm Ericson (MP) talar i riksdagen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Varken C eller L opponerade sig mot regeringens linje i EU-nämnden. Centerpartiets Per Åsling säger att partiet delar regeringens inställning om att lagförslaget rör skatter och därför måste antas enhälligt.

Medan Liberalernas Joar Forssell säger att det var den mänskliga faktorn som gjorde att L inte opponerade sig i EU-nämnden i november, och att man skulle ha gjort det i dag.

Frågan om land-för-land-rapportering har blivit brännhet under coronapandemin. Just nu pumpar EU-ländernas regeringar in skattepengar i sina näringsliv. Polen och Danmark nobbar företag som är registrerade i skatteparadis, och andra EU-länder funderar i samma banor. Öppen land-för-land-rapportering har föreslagits i debatten som villkor för företag som önskar statligt stöd.

I omröstningen i november föll förslaget med ytterst snäv marginal. I dag skulle det antagligen passera.

Om och när EU-länderna röstar igen, kan det bli Sveriges röst som avgör. Utan att regeringen öppet redovisat sin hållning i sakfrågan och förankrat den i Sveriges riksdag. Och utan någon verklig debatt om sakfrågan.