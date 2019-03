Passa på och njut – snart sjunker temperaturerna

Gator som sopas och växter som börjat blomma. Vårtecknen är flera på sina håll i landet. Men helgens väder blir blandat. Under lördagen blir det blåsigt i norra Lapplandsfjällen och SMHI har gått ut med en klass 1-varning för mycket hård vind och snöfall.

– I övriga Norrland blir det varierat väder och det finns chans till både sol och snö. I fjällen landar temperaturerna på mellan noll och tio minusgrader, medan Norrlands inland och kust får mellan noll och fem plusgrader, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI, och tillägger att vädret blir likvärdigt under söndagen, men något blåsigare.

Den som bor i Svealand och gillar sol lär inte bli särskilt imponerad av lördagens väder. Dagen börjar soligt, men framåt eftermiddagen drar täta moln in västerifrån och rör sig österut. Det är risk för regnskurar i samband med detta, bland annat i södra Dalarna. Temperaturerna kommer att landa på mellan sex och elva plusgrader. När temperaturen sjunker är det risk för snöfall.

– I delar av Svealand blir det minusgrader under natten mot söndagen. Under de tidiga morgontimmarna drar också ett lätt snöfallsområde in över Örebro och rör sig vidare mot Stockholmsområdet. När temperaturerna stiger kommer det att smälta, säger Moa Hallberg.

Framåt dagen blir det mestadels soligt och temperaturerna kommer att ligga på mellan två och sju plusgrader.

När det gäller Götaland inleds lördagen med ganska molnigt väder i de västra delarna och soligt i de östra. Under eftermiddagen tätnar molnigheten även där. Temperaturerna landar på mellan åtta och tretton plusgrader.

Under söndagen blir det mestadels soligt, men enligt Moa Hallberg finns det även risk för regn.

– I de östra delarna av Götaland kan det komma någon regnskur. Temperaturmässigt landar det på mellan tre och sju plusgrader, säger hon.

Söndagens kallare väder förväntas hålla i sig under början på nästa vecka, men framåt nästa helg ser det ut att bli temperaturer på över tio grader igen.