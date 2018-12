Pendeltågsföraren: Att jobba extra tar på krafterna

Louise Bergqvist Karlsson, 31, har jobbat som lokförare på pendeltågen i sex år. När DN träffar henne kör hon en tur till Nynäshamn innan hon kliver av sitt pass strax före lunch.

– Skiftarbetet är både positivt och negativt. Kroppen kanske inte älskar det men börjar du som jag gjorde imorse vid 5:30 och slutar vid tolv så har man ju hela dagen kvar sen när man kommer hem, säger hon när hon tar över pendeltåget vid Stockholm Central.

Louise Bergqvist Karlsson har sluppit undan den värsta krisen tack vare föräldraledigheten. Men många av hennes kollegor har beordrats att jobba extra dagar under de mest kritiska månaderna mellan september och november, då många förare också deltar i en obligatorisk repetitionsutbildning.

– Folk är kanske inte jätteglada just nu. Det tar på krafterna att behöva jobba extra samtidigt som det är väldigt svårt att få ledigt när man vill. Men man ser bara framåt och hoppas det ska bli bättre. Så här är det ju i hela Sverige med lokförarbristen. Man har all rätt att vara arg och uppgiven, säger hon.

”Det här är mitt kontor, vyn ändrar sig från årstid till årstid”, säger Louise Bergqvist Karlsson Foto: Beatrice Lundborg

Det 214 meter långa tåget accelererar mellan vissa stationer upp mot maxhastigheten på 160 kilometer i timmen. Louise Bergqvist Karlsson har ett stramt schema för att tåget ska avgå i tid.

Förra vintern ökade antalet avgångar med 20 procent.

I oktober räknade MTR med att det fram till slutet av januari saknades förare för 379 arbetspass. Bara i september tvingades 176 avgångar ställas in.

– Stockholm blir den extrema spegeln av bristen för att en så stor del av avgångarna utgår härifrån, säger Claes Nyberg som är presschef på MTR.

MTR ingick en ”krisuppgörelse” med facket Seko om en ersättning på 4.000 kronor per extrapass under de mest kritiska månaderna. Då räknade man med ett till två extrapass per person för att undvika inställda avgångar. Mycket har man sedan dess löst på frivillig väg.

Louise Bergqvist Karlsson utbildar sig till instruktör vilket innebär att hon ska hjälpa till att examinera nya förare. Tidigare var hon handledare under elevernas praktik.

Det är just bristen på handledare som är den största anledningen till lokförarbristen. För att lösa det långsiktigt håller MTR egna utbildningar och satsar på att rekrytera handledare.

Handledare får ett månadstillägg på 5.000 kronor, en ersättning som enligt Claes Nyberg på MTR löpande ses över. Höjd ersättning tror Louise Bergqvist Karlsson skulle öka intresset för att bli handledare.

Louise Bergqvist Karlsson, 31, har jobbat som lokförare på Stockholms pendeltåg i sex år. Foto: Beatrice Lundborg

– Vissa känner att det är ett för stort ansvar att ha elever. Du ansvarar för tågets framfart, men eftersom eleven kör har du inte full kontroll. Så jag kan förstå att alla inte känner sig helt bekväma med det.

Trots allt stormtrivs Louise Bergqvist Karlsson i dag med sitt jobb.

– Man sitter inte inlåst på ett kontor från 8 till 16. Det här är mitt kontor, vyn ändrar sig från årstid till årstid, säger hon och slår ut med armarna över det molntäckta landskapet.

Pendeltåget susar in genom tunneln till Stockholms södra, tillbaka in mot Centralstationen där hon ska bli avbytt.