Per Bolund förväntar sig att coronakrisen påverkar bostadsmarknaden

När året skrevs 1990 fyllde Per Bolund 19 år. Miljöpartiet, det parti han sedan ett år leder tillsammans med Isabella Lövin, gick fortfarande i mellanstadiet och den svenska ekonomin var på glid mot vad som skulle bli ett handlöst fall – rakt in i en ekonomisk kris som av vissa har liknats vid en mindre depression.

Det började på fastighetsmarknaden, som drog med sig banker och finansinstitut. Arbetslösheten steg, konsumtionen minskade och hushållens sparande ökade, vilket i sin tur ytterligare hämmade konsumtionen. Många hushåll drabbades hårt. Under krisens två värsta år sjönk det genomsnittliga värdet på småhus med runt 20 procent.

– Det är otroligt viktigt att vi kan se till att så många människor som möjligt kan behålla sitt arbete i den här krisen, säger Per Bolund (MP). Foto: Vanni Jung Ståhle

I dag är Per Bolund finansmarknads- och bostadsminister. Mitt i brinnande coronakris följer han noga utvecklingen på bostadsmarknaden.

– Det har inte varit någon kraftig sättning än så länge, varken i byggandet eller i utbudet eller i priserna. Men det är väl känt från tidigare kriser att när det blir en stor ekonomisk nedgång så brukar det påverka bostadsmarknaden, så det är nog det vi har att förvänta oss, säger han.

Vad händer med bostadsmarknaden om coronakrisen blir långvarig?

– Det finns en risk att vi får en dämpad efterfrågan och att det också går över till sänkta priser på bostadsmarknaden. Där har vi en otroligt viktig uppgift att se till att vi inte hamnar i samma situation som under 90-talskrisen, där ju människor förlorade jobbet och blev tvungna att sälja sina bostäder på en bostadsmarknad som vek nedåt, och man satt kvar med skulderna.

Listan över titlar börjar bli lång: finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister, språkrör för Miljöpartiet. Ändå är Per Bolund riksdagens minst välkända partiledare. Foto: Vanni Jung Ståhle

Enligt Konjunkturinstitutets senaste rapport ser ekonomin ut att krympa snabbare än väntat. Sveriges BNP beräknas minska med i snitt sju procent under 2020.

Har de åtgärder som regeringen hittills har vidtagit varit tillräckliga?

– Jag tycker att vi måste vara beredda att använda de väldigt stabila statsfinanser som vi har i Sverige för att också kunna göra det som krävs. Där fortsätter vi hela tiden att analysera vilka behov som finns och vad vi behöver göra för ytterligare insatser.

Vilka konkreta åtgärder kan bli aktuella i framtiden?

– Där för vi samtal just nu så jag vill inte gå in på några konkreta förslag. Vi jobbar med många olika förslag som kommer från näringslivet, men också från kommuner och regioner. Vi ser med oro på de rapporter som kommer om att kollektivtrafiken har det väldigt svårt just nu och att intäkterna från biljetterna har sjunkit kraftigt samtidigt som det finns krav på att man har kvar trafiken just för att inte öka smittrisken. Det är något som vi ser som prioriterat.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har länge varnat för att den svaga punkten i en annars stark svensk ekonomi är hushållens höga belåning. Om hushållen inte längre kan betala sina bolån riskerar krisen att spridas till finanssektorn.

Per Bolund pekar dock på åtgärder som bolånetak, amorteringskrav och skärpta regler för bankerna, och menar att Sverige står väl rustat.

– Vi har haft en mycket lägre ökningstakt på skulderna än vi har haft tidigare så att de nu har legat i linje med hushållens inkomster. Det gör att vi har kunnat bygga upp en större motståndskraft i hushållens ekonomi.

I coronakrisens inledning störtdök börserna, men sedan dess har det skett en långsam återhämtning. Per Bolund säger att nedgången i företagens ekonomi hittills inte har spridit sig till finanssektorn:

– Vi har ställt krav på bankerna att sätta av kapital så att man nu har en mycket större fallhöjd. Det ger ju även möjligheter när det blir en ekonomisk nedgång att faktiskt minska kraven. Finansinspektionen tog bort de kapitalkrav som man hade tidigare. Det gör att bankerna får mycket större rörelsefrihet och kan ge mycket större lån än man annars skulle ha kunnat när nu företagen behöver lån för att klara av den här krissituationen.

Den okände partiledaren Mindre välvilliga kritiker har kallat Per Bolunds ledarskap för anonymt. Helt utan sanning är det inte. DN/Ipsos senaste mätning av förtroendet för riksdagens partiledare visar att hela 35 procent av de tillfrågade antingen inte vet vem Per Bolund är eller har någon uppfattning om honom. Visa mer

I tider av kris brukar stödet för sittande regeringar öka. Den senaste opinionsmätningen från DN/Ipsos visar att Socialdemokraterna rusar uppåt, men Miljöpartiet står och stampar på fyra procent av väljarstödet.

Varför har Miljöpartiet inte kunnat följa med i den uppåtgående trenden?

– Jag ser att vi ligger ganska stabilt i opinionen och det är samtidigt som människor har sitt fokus på en del frågor som kanske inte brukar kopplas till Miljöpartiet. Det tolkar jag som att vi ändå har lyckats bygga ett förtroende för att Miljöpartiet är ett parti som tar ansvar i svåra kriser. Det är mitt fokus nu. Att klara av att ta Sverige genom den här svåra smittan.

Per Bolund Ålder: 48 år Från: Solna Utbildning: Magisterexamen i biologi Gör: Sedan 2014 finansmarknads- och biträdande finansminister. Sedan 2019 även bostadsminister. Den 4 maj 2019 valdes han tillsammans med Isabella Lövin till språkrör för Miljöpartiet, som han varit medlem i sedan 1997. Visa mer

Läs mer:

Sex mäklare om bostadsmarknaden

Varselvåg kan slå mot bostadsmarknaden

Bostadsguiden: Här har du råd att bo