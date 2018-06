”Per var en lysande ideolog och väldigt varm människa”

– Per var den som drog in mig i rikspolitiken då jag började jobbade åt honom 1976 i samband med att det blev en borgerlig regering under Thorbjörn Fälldin. Per var en lysande ideolog under många år men trivdes inte lika bra med regeringsarbetet. Han lämnade regeringen efter en ganska kort tid, säger Bengt Westerberg.

Bengt Westerberg beskriver Per Ahlmark som ”en av de mest framstående liberala debattörerna”.

Hur skulle du beskriva Per Ahlmark som person?

– Han var en väldigt varm och kännande människa, en poet.

– Per skrev en rad böcker, bland annat i utrikespolitiska frågor, men också poesi. Han läste gärna Tomas Tranströmer och Maja Ekelöf och 2011 kom han ut med sina memoarer, ”Gör inga dumheter medan jag är dö!” Det blev det sista stora han skrev innan sjukdomen tog över.

Också Birgit Friggebo som arbetade med Per Ahlmark under flera år minns honom med värme och beskriver honom som en sammansatt person:

– Han hade stort behov av kontroll, men det var lätt att samarbeta med Per. Han var mycket omtänksam och det fanns en värme hos honom.

– Och kontrollbehovet gjorde att han levde sitt liv flera gånger.

Hur menar du då?

– När han skulle resa på något besök kollade han av programmet, vilka han skulle träffa och allt annat redan innan han kom till platsen. Det var som att han redan varit där när han väl kom dit.

Birgit Friggebo nämner också Per Ahlmarks vänskap med Centerledaren Thorbjörn Fälldin:

– De två var i grunden väldigt olika menade uppskattade varandra mycket och umgicks också efter det att de hade slutat som aktiva politiker.

