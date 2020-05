Plastutsläppet på västkusten blir fråga för regeringen

På fredagen lämnade Nordin in en riksdagsfråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP), där han kräver svar på vilka åtgärder som regeringen kommer att vidta med anledning av plastutsläppet på Nordsjön.

– Vi vill veta hur regeringen tänker sig att hjälpa de drabbade kommunerna med det här. Det handlar om att driva internationella processer mot rederier. Det är en sak att rederiet sagt att man ska betala, en annan sak att göra det när det väl kommer till kritan, säger Rickard Nordin.

Han vill också att regeringen täpper till det ansvarsglapp som han menar tycks råda runt utsläpp av plast. Kustbevakningen har meddelat att man ser händelsen som nedskräpning och inte ett utsläpp. Uppgiften att städa upp, menar myndigheten, ligger därmed hos de drabbade kommunerna.

– Det är anmärkningsvärt att ingen har sett det här problemet. Det är tydligt att det finns ett lagstiftningsglapp och det måste regeringen ta tag i och täppa till, säger Rickard Nordin.

Det var i mitten av februari som en contatiner ombord på det norska fartyget Trans Carrier från rederiet Sea-Cargo läckte cirka 13 ton plastpellets, små plastbitar som med vindar och strömmar långt senare har dykt upp längs kusterna främst i Oslofjorden men också längs den svenska västkusten.

Strandstädare som DN var i kontakt med under förra veckan hittade pellets på Otterön och sedan dess har plastbitar rapporteras från minst ett 20-tal platser längs västkusten. De flesta rapporterna kommer från norra Bohuslän. Det är dock fortfarande oklart om alla dessa plastbitar kommer från det stora utsläppet.

Plastpellets används vid tillverkning av annan plast. Rickard Nordin påpekar att problemet med plastpellets är känt sedan länge och hänvisar bland annat till en studie från Göteborgs universitet, som undersökt verksamheten vid plasttillverkning i Stenungsund.

Nordin menar att det även finns ett problem internationellt. Rederier kan betala in pengar till den internationella miljöfonden, som fungerar som en försäkringspremie, och betalar vid utsläpp, men, påpekar Nordin, detta rör endast olja.

– Det vore högst rimligt att Sverige tog initiativ till att fonden även skulle gälla den här typen av utsläpp. Det är ju inte ovanligt att containrar tappar last och det finns heller inte någon självklar teknik för sanering av plastpellets, säger Nordin.

Göteborgs kommun har hittills inte fått in anmälningar om några stora mängder pellets i skärgården, men man fortsätter att uppmana allmänheten rapportera in fynd. Rapportsidan, som upprättats av Fredrikstads kommun i Norge, går att nå via Göteborgs stads hemsida.

