Polisen har fått in flera tips efter misstänkt våldtäkt i Piteå

Det var sent under fredagskvällen som en ung kvinna drogs in i ett garage av två män mitt under festivalen ”Piteå dansar och ler”.

Utöver de två männen, följde även åtta andra män med in till garaget. Enligt polisen ska de åtta männen varit ”helt passiva”, men en av männen ska ha förgripit sig på kvinnan som är i 20-årsåldern. Kvinnan lyckades dock ta sig från platsen.

På onsdagen gick polisen ut och vädjade till allmänheten att höra av sig om de hade någon information om händelsen. Sedan dess har flera personer hört av sig till polisen.

– Vi har fått in fem, sex, tips, säger kommissarie Aron Backman, som leder utredningen, på torsdagsmorgonen.

– Nästa steg är att vi kommer att ringa de personer med vittnesmål som vi finner intressanta, säger han.

Polisen har i nuläget inga misstänkta för brottet. De är intresserade av att få in fler tips från allmänheten.