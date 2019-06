Polisen har säkrat spår efter misstänkt bomb

Just nu: spara 50%

Polisen vet ännu inte vem eller vilka som ligger bakom den kraftiga explosion som inträffade utanför en fastighet på Ådalagatan i centrala Linköping på fredagen. Sju personer fick föras till sjukhus men ingen av dem med svårare skador.

Från lördagen deltar nationell kriminalpolis i spaningsarbetet och under lördagen blev Nationella bombskyddsgruppen klar med sitt arbete på platsen och vissa spår har kunnat säkras och skickas till Nationellt forensiskt centrum i Linköping.

– Vi har enormt mycket information att bearbeta. Dels tips från allmänheten men också förhör med vittnen och andra typer av uppgifter, säger polisens presstalesperson Åsa Willsund.

Cykelförrådet, som syns på bilden till vänster, förstördes helt i explosionen. Foto: Jeppe Gustafsson/TT

På bilder från platsen syns hur ett långt cykelförråd som tidigare stått utanför den svårast skadade byggnaden nu är helt borta.

– Mycket talar för att laddningen var placerad där, säger Björn Öberg, presstalesperson vid polisens region öst.

Polisen vädjar nu om fler tips och iakttagelser som har gjorts vid cykelförrådet men också andra typer av iakttagelser i området vid tiden för explosionen.

Redan på fredagen bekräftade polisen i Linköping att man inriktar sig på de personer med kopplingar till den kriminella världen som bor i den värst drabbade byggnaden men också på personer med anknytning till rättsväsendet som skulle ha kunnat vara måltavlor.

Hittills har ingen misstänkt gripits.

Den svårast skadade byggnaden, Ådalagatan 1–3 med 37 lägenheter, har ännu inte kunnat besiktas. Platsen är avspärrad och det kommer att dröja innan hyresgästerna kan återvända till sina lägenheter, säger Fredrik Törnqvist vd på Stångåstaden som äger huset.

Det kan också dröja innan de 20 hyresgäster som bor på Ådalagatan 2B får besked om sina lägenheter:

– Det blir först i början på nästa vecka. Men de 74 hyresgästerna på Ådalagatan 4 och 6 kanske får återvända under söndagen. De fick möjlighet att gå in och hämta saker under lördagen, säger Fredrik Törnqvist.

Också flera lägenheter på Gripengatan 3–7, som ligger 60 meter från explosionsplatsen på andra sidan Ådalaparken, fick sina rutor krossade. Där har rutorna täckts över med plywood och kommer att lagas inom de närmaste dagarna. Även en del bostadsrättsföreningar i området drabbades.

Sammanlagt rör det sig om minst 200 lägenheter som fått olika typer av skador.

Området kring explosionsplatsen är fortfarande avspärrat, men avspärrningarna har minskats och omfattar nu endast ett kvarter längs genomfartsgatan Hamngatan. Det är oklart när de kan tas bort helt. När polisen är klar med sin tekniska undersökning behöver området saneras.

Två äldre män som skadades lindrigt i samband med explosionen fick tillbringa natten mellan fredagen och lördagen på sjukhus. En 76-årig man opererades akut medan en 70-årig man fick kvarstanna för observation. De båda männen kunde lämna sjukhuset på lördagen.

