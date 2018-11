Polisen i internationell insats mot människohandel

DN var på plats på Malmskillnadsgatan en av kvällarna i september då polisen letade efter offer för trafficking. På gatan sker sexhandeln fortfarande relativt öppet. Bilar kör långsamt förbi för att åka runt hörnet och komma tillbaka. Kvinnor går fram till förardörrarna, växlar några ord innan de sätter sig i passagerarsätet.

Polisen i Sverige har tidigare deltagit i EU-ledda insatser mot prostitution och människohandel. Den europeiska polisorganisationen Euro­pol har särskilda dagar med samordnande tillslag runt om i Europa, så kallade joint action days, JADS.

– Det är en storskalig polis­aktion vid en specifik tidpunkt mot vissa specifika mål, i det här fallet mot människohandel, säger Claire ­Georges vid Europols pressavdelning.

Med fler utbildade poliser inom människohandelsfrågan runt om i landet kunde polisens nationella operativa avdelning (Noa) den här gången utföra en mer omfattande insats än tidigare.

Noa koordinerade samtliga sju polisregioner i Sverige i ett arbete som pågick mellan den 17 och 21 september i 18 städer.

Nu offentliggör polisen resultatet av insatsen, vars syfte var att nå offer för människohandel i Sverige.

– För att hitta brottsoffer så måste man leta efter dem, prata med dem och erbjuda dem en möjlighet att lämna prostitutionen. Det gjorde också att vi fick en ögonblicksbild av situationen i landet, säger Per Englund kriminalinspektör på Noa.

Polisen uppger att ungefär 1.000 personer befinner sig i prostitution i Sverige, ungefär 160 i gatuprostitution och resterande på internet. EU-insatsen visar, som polisen misstänkte, att kvinnor som befinner sig i prostitution i Sverige företrädelsevis kommer från Rumänien och Nigeria. Noa ser också tecken på att antalet från Sydamerika, Cent­ralamerika och Karibien ökar.

– Generellt när det gäller utländska prostituerade i Sverige så har många av dem en hallick i bakgrunden, vi har sett nätverk, säger Per Englund.

Annonsering av sexuella tjänster är en utbredd plattform för sexköpsmarknaden. Utanför storstäderna förekommer inte gatuprostitution utan kvinnor köps och säljs på nätet. Det är också via annonser på nätet som polisen söker efter kvinnor som kan vara utsatta för människohandel eller befinner sig i prostitution.

Det var så polisen i Sundsvall kunde spåra en kvinna som stod bakom en annons.

– Vi gick igenom annonser vilket ledde oss till ett hotell. Vi gick in och gjorde husrannsakan och träffade två kvinnor som vi erbjöd hjälp, säger Henrik Blusi vid polisen i Sundsvall.

Under JADS-dagarna sökte polisen igenom vanliga dejtingsidor där de misstänkte att det kunde förekomma förklädd prostitution. Det händer att män erbjuder sex mot betalning, men kvinnor dominerar statistiken.

– Kvinnor är överrepresenterade inom prostitution och även inom människohandel för sexuella ändamål, säger Per Englund.

Efter insatsen dömdes en kvinna till fängelse för koppleri i november. Polisen i Göteborg slog till efter att ha spanat på en lägenhet som de hade fått tips kunde vara en aktuell plats för sexköp.

– I lägenheten fanns fyra kvinnor, varav en blev misstänkt för koppleri, säger Anne Åkerblom, kriminalinspektör på människohandelsgruppen i Göteborg.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Trots anmälningar blir det få fall av fällande domar rörande människohandel och koppleri i Sverige. Av 82 anmälningar om misstänkt människohandel under 2017 föll två domar. I den ena domen friades de misstänkta senare i hovrätten.

132 anmälningar om koppleri inkom under förra året och sju domar föll.

Ofta står ord mot ord mellan offer och gärningsman och det finns sällan konkreta bevis som stödjer den utsattas berättelse. Det är inte ovanligt att brottsoffer ändrar sig eller inte vill medverka, berättar Helena Ljunggren, åklagare som arbetat med människohandelsfrågor i närmare tio år.

– Inte helt sällan säger utsatta kvinnor att de inte längre vill stanna i Sverige utan att de vill åka hem. De är inte villiga att medverka vidare i utredningen. De ser inte vad det ska gagna dem när de ser vad det innebär att delta i en rättsprocess, säger Helena Ljunggren, kammar­åklagare vid riksenheten mot inter­nationell och organiserad brottslighet.

Kammaråklagare Helena Ljunggren. Foto: Emil Langvad/TT

De bakomliggande psykologiska påtryckningarna gör det svårt för polis och rättsväsende att få kvinnorna att delta i en rättsprocess. Det är känt hos polisen att många av de utsatta kvinnorna som kommer från Nigeria får genomgå en voodoo-ritual i hemlandet där de svär lojalitet till sina förövare. Kvinnor kan även luras in i prostitution av så kallade ”loverboys” – män som får kvinnan att förälska sig, utlovar giftermål eller ett bättre liv, för att sedan tvinga henne att sälja sin kropp.

Det känslomässiga beroendet i kombination med misstroende mot myndigheter gör att det är svårt att nå brottsoffer.

– Det är personer som ofta har ett väldigt starkt misstroende mot rättsväsendet, mot bakgrund av de erfarenheter de har från sina hemländer. Man litar inte på polis, åklagare och domare, säger Helena Ljunggren.

Sju personer som polisen kom i kontakt med har valt att lämna prostitutionen och att fortsätta ha kontakt med socialtjänsten.

– En flicka skickade ett par dagar efter kontrollen ett sms till socialtjänstemannen som varit med vid insatsen och sa att det hade varit den bästa dagen i hennes liv. Bara en räcker, då har vi vunnit mycket, säger Per Englund. Fakta.Europeiskt samarbete Inom europeiska polisorganisationen Europol finns EU policy cycle, Empact, en plattform mot kriminella hot. I den plattformen får alla medlemsländer delta plus tredjeland som har operativa avtal med Europol. Empact-grupperna lever i fyra år. Just nu är Europol inne i en cykel som sträcker sig från 2018 till 2021. Under de fyra åren finns flera operativa mål, ett av dem är att identifiera och hjälpa personer som fallit offer för människohandel i EU:s medlemsländer. För att uppnå det anordnas särskilda dagar med samordnande tillslag, Europol joint action days, JADS. De senaste JADS-dagarna ­resulterade i följande: 97 personer kontrollerades i samband med insatsen. Två anmälningar människohandel, en för sexuella ändamål och en för tiggeri. Fyra anmälningar koppleri. 33 anmälningar köp av sexuell tjänst. DN

Resultat per polisregion Region Nord: 1 anmälan gällande koppleri 4 anmälningar gällande köp av sexuell tjänst Region Mitt: 8 anmälningar gällande köp av sexuell tjänst 2 anmälan gällande ringa narkotikabrott Region Bergslagen: 2 anmälningar gällande koppleri 3 anmälningar gällande köp av sexuell tjänst Region Stockholm: 3 anmälningar gällande köp av sexuell tjänst Region Väst: 1 anmälan gällande koppleri 2 anmälan gällande köp av sexuell tjänst Region Öst: 1 anmälan gällande människohandel (tiggeri) 13 anmälningar gällande köp av sexuell tjänst Region Syd: 1 anmälan angående människohandel (sexuella ändamål)