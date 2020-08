Polisen utreder vandalisering av kyrka vid sju tillfällen

Västra Skrävlinge kyrka har vandaliserats sju gånger fram till i förra veckan, berättar prästen Mikael Göth. Ett 30-tal glasrutor har krossats samt en Kristusstaty som stod på en fönsternisch i kyrkan.

– Man har kastat in stenar och puttat omkull en staty, troligtvis med störar från utsidan, för man tog sig inte in i kyrkan. Då hade larmet gått. Vi har satt in extra larm som också går igång om något flyger in i kyrkan, vilket vi inte hade förut.

Bild 1 av 4 Krossade rutor. Foto: Marta Holgersson Bild 2 av 4 En av de stenar som kastats in. Foto: Marta Holgersson Bild 3 av 4 Sten som kastats in i kyrkan. Foto: Marta Holgersson Bild 4 av 4 Krossat glas. Foto: Marta Holgersson Bildspel

Kostnaden för att ersätta de förstörda glasrutorna beräknas till mellan 100.000 och 200.000 kronor.

Församlingen har nu anlitat extra väktare som bevakar kyrkan under vissa tider av dygnet.

Mikael Göth, arbetsledande präst i Västra Skrävlinge kyrka. Foto: Svenska kyrkan

– Vi har satt in extra väktare för att bryta det här mönstret och jag tror att vi är på väg att göra det. Jag har pratat med polisen och de har lovat att göra extra rundor och det har jag sett när jag har kört förbi, säger Mikael Göth.

Det är oklart vem eller vilka som ligger bakom den omfattande skadegörelsen.

– Det är väldigt sällsynt att sånt här händer. Vi bedömer det inte som hatbrott utan det är nog ren skadegörelse. Vittnen har sett unga killar i närheten så vi har varit ute på kvällarna för att se om de rört sig runt kyrkan. Vi hoppas att någon kommer skvallra, säger kommunpolisen Glenn Sjögren.

Bild 1 av 2 Kristusstatyn förstördes av störar utifrån fönstret, säger Mikael Göth. Foto: Mikael Göth Bild 2 av 2 Kristusstatyn som den såg ut innan den förstördes. Foto: Svenska kyrkan Malmö Bildspel

Kyrkan ligger i utkanten av Rosengård men Mikael Göth ser ingen koppling till tidigare oroligheter i området eller till andra händelser i Malmö.

– Vi har många bra relationer med folk i området och den här omfattningen av skadegörelse har vi inte varit med om förut. Vi vill vara en öppen kyrka, både för gudstjänst och vanligt församlingsliv och om man vill sitta i ensamhet och och dra sig undan lite.