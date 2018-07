Privatpersoner bistår släckningsarbetet i Pålgård: ”Frivilliga hjältar”

Skogen som omger oss är svart och förkolnad. Barren är borta sedan länge, men lågorna har ännu inte släppt taget om granen på vår högra sida. Göte Fredriksson Cirré, som har åkt från Tyresö söder om Stockholm för att hjälpa till, står 15 meter bort och ser på.

– Vad gör man inte för att uppleva lite action? säger han.

Snart närmar sig ett välbekant dån i himlen. Två helikoptrar åker rakt emot oss, redo att vattenbomba elden. Trädkronorna slukar en del av vattnet, men resten regnar ner över oss och askan. Det blir tyst när helikoptrarna försvinner.

– Det är härligt att se dem. Även om de inte släckte elden så är det skönt att de fuktar ner träden runtomkring, säger Göte Fredriksson Cirré.

Göte Fredriksson Cirré går längs gränsen mellan den friska och den förkolnade skogen. Foto: Sofia Nahringbauer

Den branddrabbade skogen är indelad i sex sektorer. På tisdagseftermiddagen kallades frivilliga in för akuthjälp i brandhärdens andra sektor. Peter Skagerlund, gruppchef för hemvärnets insatsbataljon, tog med sig DN:s utsända och en mindre grupp privatpersoner upp på berget.

– De är frivilliga hjältar. Såna som behövs här, säger han.

Cirka 400 meter slang och en pump saknades vid basen uppe på berget. Materielen behövdes för att återigen binda samman sektor två med sektor tre. Men också för att lyckas pumpa vatten över det branta krönet för vidare färd ut i skogen, med målet att pressa tillbaka elden ytterligare.

Engelsmannen Rob Pardoe, som bor i den lilla orten Gastsjö några mil sydväst om brandens epicentrum, är en av dem som bär slang. För några år sedan blev han förälskad i människorna, i landskapet, i bygden.

Nu andas han ansträngt. Han har släppt de två 25-meterslangarna han bär ned i mossan för en kort paus.

– Vi hade en brand hemma hos oss för en månad sedan och alla från orterna runt omkring hjälpte till, så nu vill jag ge tillbaka, säger han.

Rob Pardoe kämpar sig upp för den branta sluttningen. Foto: Sofia Nahringbauer

Det pyr i marken framför honom, en några decimeter hög rökpelare kämpar sig genom den våta mossan. Rob Pardoe trycker till den med sin vänsterkänga. Han verkar inte nämnvärt bekymrad över vare sig rök eller den förkolnade marken.

– Bränder är naturliga. Du kommer att bli förvånad över hur mycket som kommer att växa här om ett år, säger han.

Skogen som omger oss vittnar om kraftfull eld, men askan är kall och fuktig från släckningsinsatserna, mossan likaså. Men där det pyr i rötterna är det fortsatt hett. Räddningspersonal i skogen vittnade under hela tisdagen om stora svårigheter med släckta bränder som åter tog fart.

Tisdagens släckningsarbete i skogarna i Pålgård i Jämtland handlade till stor del just om att ringa in branden och förhindra ytterligare spridning. Under natten till tisdagen lyckades räddningstjänsten, med god hjälp av en container med brandmateriel från MSB, att ringa in elden.

Men humöret sänktes i takt med att temperaturen höjdes. Räddningstjänsten, privatpersoner, hemvärnet och polisen har fått kämpa mot lågorna under hela tisdagen.

Peter Skagerlund i militärfärgade byxor ledde den frivilliga insatsen, som var en av många under tisdagen. Foto: Sofia Nahringbauer

De yttre linjerna har kunnat säkras under eftermiddagen och man har därmed haft någorlunda kontroll på elden.

– I kväll ska vi kraftsamla, säkra brandkanten och verkligen blötlägga den så att vi inte får någon vidare spridning. När det är gjort ska vi arbeta oss in i området. Det mål vi har med natten är att helt säkra ytterkanterna, säger räddningsledaren Tommy Lindgren till DN vid 20-tiden.

Insatserna i skogarna kring Pålgård förväntas pågå i flera veckor.

