Problem med basal hygien på flera coronadrabbade äldreboenden

Enhetschefer på 277 särskilda boenden i Västra Götalandsregionens samtliga 49 kommuner har i en stor enkät svarat på frågor om arbetet med att försöka begränsa spridningen av covid-19, den sjukdom som orsakas av det nya coronaviruset.

Av enkäten framgår att smitta kommit in på boenden på flera olika sätt – via personal, med boende som kommer från andra vårdinrättningar eller via anhöriga till de boende. Av enkäten framgår också att demensboenden är särskilt drabbade, skriver Västra Götalandsregionen, VGR, i ett pressmeddelande.

Enligt enkäten lever personal på drygt 50 äldreboenden inte upp till kraven vad gäller basala hygienrutiner. Det framgår av svaren att problem med basal hygien finns på 20 procent av de boenden som har drabbats av covid-19. Motsvarande siffra för boenden som klarat sig utan smittan är knappt fem procent.

– Enkäten från Smittskyddet pekar på brister i de basala hygienrutinerna, när man har en spridning. Vi behöver nog öka kompetensen och ha ett öppet lärande. Var brister det och vad kan vi göra åt det? Det är rätt ointressant vems fel det är, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

Den vanligaste orsaken till att personalen inte följer hygienrutiner uppges i enkäten vara bristande kunskap, men även personalbrist och materialbrist uppges spela en roll.

Brist på skyddsmateriel ska annars inte ha varit ett utbrett problem även om vissa boenden uppger att de saknade skyddsutrustning, särskilt i inledningen av epidemin.

Enligt Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen, har brist på personal varit ett större problem för många äldreboenden.

– Ett väldigt stort bekymmer som många nämner är att den ordinarie personalen blev sjuk. Vi har ett exempel där 100 procent av den fasta styrkan var sjuk samtidigt. Då tvingades de ju ta in vikarier som inte var lika rutinerade. Någon kanske bara hade snuva, men tvingades stanna hemma och bli ersatt med någon mindre rutinerad. Så att – det man vann på att förhindra smittan, förlorade man kanske på ovan personal, säger han till DN.

På många boenden har personal också upplevt svårigheter att tolka riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Peter Nolskog säger att personal i många fall har upplevt att det är svårt att veta om en lätt snuva ska anses utgöra symtom på covid-19.

– Det är därför det är så viktigt med basala hygienrutiner, för följer man bara dem så ska det inte bli någon smitta även om man har lite snuva, säger han.

Vilka lärdomar kan ni dra av enkäten?

– Det vi har börjat med nu är mycket mer provtagning. Och när någon ny flyttar in på ett boende så behandlas denne som potentiellt smittat och hanteras med rutiner för covid-19 och karantänsätts i 14 dagar.

Läs mer om vad som händer i Västsverige.