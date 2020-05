Professor: ”Jag tror att viruset går att utrota lokalt”

Tove Falls forskning har länge varit inriktad på vad som orsakar några av våra vanligaste åkommor, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. I det arbetet har hon och hennes forskargrupp vid Uppsala universitet dragit nytta av att studera stora befolkningsgrupper, registerdata och vad som finns i vårt dna som kan hjälpa oss att förstå varför vissa personer kan drabbas medan andra inte gör det. Tove Fall är utbildad veterinär och nu kommer utbildningen inom strategisk sjukdomsbekämpning till nytta.

För Tove Fall ligger svaren i att studera det mycket stora och det mycket lilla.

På samma sätt tänker hon nu när hon engagerat sig i jakten på att förstå hur det nya coronaviruset slår mot ett samhälle. Ska smittan bekämpas framgångsrikt gäller det att studera en så stor och representativ del av befolkningen som möjligt.

Och där ligger Sverige rejält efter, menar Tove Fall. Sverige borde ha kommit i gång med att låta alla som har symtom testa sig.

– Det är allvarligt att vi inte har gjort det av flera skäl. Jag skulle vilja se att man testar dem som är sjuka och isolerar dem samtidigt som man smittspårar deras hushåll. Men det slutade vi med i mitten på mars. Hade vi fortsatt att ha det som ambition tror jag att det hade kunnat hjälpa oss att bromsa smittan.

– En annan effekt av de uteblivna testerna är att vi forskare har svårare att studera effekterna av sjukdomen och att förstå spridningen och effekterna av olika åtgärder. Det är också svårt att göra vettiga prognoser eller att utvärdera de som gjorts.

Skulle vi ha stängt hela samhället som många andra länder gjorde?

– Det verkar ha haft stor effekt där man har gjort det. För smittans skull är det bra att stänga in den under en tid. Då trycker man ned den och sedan när man öppnar upp övervakar man väldigt noga så att det inte poppar upp nya utbrott. När det gör det kan man stänga ned lokalt där det har blivit ett utbrott. I Tyskland gör man så.

Enligt Tove Fall har den strategin varit framgångsrik. De länder som använt sig av den ligger nu på mycket låga nivåer med nya smittade, även om vi inte vet hur det kommer se ut framöver när länderna öppnar igen.

Hon känner sig ganska säker på att smittan hade varit mindre i Sverige just nu om man först hade stängt ganska hårt samtidigt som hon är medveten om att en stängning kan ge andra oönskade effekter. Folk förlorar jobb som de kanske aldrig får tillbaka och det finns risk för ökat våld i hemmen och andra negativa konsekvenser.

Tove Fall tillägger att i mars månad visste nog ingen vilken väg som var den rätta och att det gäller att vara ödmjuk inför detta.

Samtidigt ser hon goda exempel i Nya Zeeland och Island. Och hon tror att viruset går att utrota, i alla fall lokalt i en region eller i ett land.

– Jag tror att det här viruset går att utrota lokalt, men det finns alltid en risk att det kommer in igen från andra områden. Men skulle det hända tror jag att man har en bättre chans, då vet man mycket mer än man gör nu och man har sätt att snabbt identifiera och spåra smitthärdar. Man är beredd. Är man uppmärksam tror jag inte att den andra vågen blir värre än den första, säger hon.

Trots optimismen har Tove Fall alltså svårt att se att viruset skulle gå att utrota totalt. Risken är stor att det kommer att finnas kvar som en av många sjukdomar som vi kommer att få lära oss leva med. Samtidigt blir vi hela tiden bättre rustade att handskas med sjukdomen.

– Det blir nog svårt att utrota viruset i hela världen. I alla fall innan det kommer ett vaccin som fungerar. Vi får väl se om vi börjar skaka hand och kramas igen de närmaste åren. Men det kommer att komma nya genombrott vad gäller behandling och snabb diagnostik och vi ser redan att behandlingarna har förbättrats. Många sjuka får i dag propplösande medicin nu när vi vet att covid-19 kan ge blodproppar och orsaka stroke, säger Tove Fall.

Kanske kan vi också hoppas på att ett genombrott i dna-forskningen tar vårt försvar mot viruset ännu ett steg framåt. Tove Fall nämner en studie från Storbritannien som tyder på på att våra gener i viss mån avgör vilka symtom vi får när vi drabbas av covid-19. Studien gjordes på enäggstvillingar, som har samma genetiska uppsättning. Dessa jämfördes sedan med tvåäggstvillingar. Tvillingarna hade registrerat sina symtom i en app.

– Det visade sig då att enäggstvillingarna oftare fick samma symtom till skillnad från tvåäggstvillingarna. Det tyder på att hur man reagerar på infektionen är delvis genetiskt styrt. Ungefär hälften av variationen när det gäller symtom kan förklarades av genetik i den studien.

Tove Fall är själv engagerad i en annan forskningsstudie där vissa tecken tyder på att kombinationer av olika symtom i förväg visar om sjukdomen kan bli allvarligare för vissa smittade än för andra. Studien granskas just nu och därför vill hon inte avslöja vad man kommit fram till. Men hon är förhoppningsfull. Kanske kommer forskarna att kunna visa vilka som riskerar att hamna på sjukhus och vilka som inte gör det.

– Vi tror att vissa symtomkombinationer på covid-19 innebär att det är mindre sannolikt att du hamnar på sjukhus med allvarliga andningsproblem, säger hon.

Kunskapen ökar alltså och våra möjligheter att skydda oss likaså. Även när det gäller vår förmåga att bekämpa viruset är Tove Fall optimistiskt:

– Det verkar som om det är lättare att bekämpa än man från början trodde. Om vi tar Island som exempel kan vi se hur man först gjorde allt för att trycka ned det. Istället upptäckte man att det höll på att försvinna. Även i Storbritannien har det minskat så kraftigt att man nu är orolig att vaccinstudierna inte kommer gå att utvärdera då så få blir nysmittade. Det verkar vara lättare att få kontroll på än man befarade.

Det som kan se ut som en ny form av digerdöden kanske visar sig möjlig att kontrollera, i alla fall att lindra, innan ett vaccin blir verklighet. Ny forskning som visar på nya vägar. Och till skillnad från den tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke tror Tove Fall inte att vi alla till slut kommer att smittas.

Hur tänker du kring det?

– Jag tror inte att det måste bli så. Jag har svårt att se att samtliga individer i Island eller Nya Zeeland skulle vara smittade om säg tre år. Varför skulle det bli så när de har klarat sig första gången? Det finns heller ingen anledning att tro att exempelvis Norge skulle få tillbaka smittan i hela samhället även om man inte ska säga något säkert.

Men de flesta av oss har ju fått den vanliga influensen till slut? Har vi inte lätt att smittas av ett virus?

– Det beror ju på vilka åtgärder man vidtar för att förhindra det. Om vi fortsätter ha en spridning i samhället, så visst. Då kommer många ha haft det inom några år. Men då kommer också onödigt många att ha dött.

Och det är spridningen i samhället som Tove Fall tycker att Sverige borde övervakat bättre. Något som blir tydligt vid de nästan dagliga presskonferenserna med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, där begreppet ”eftersläpning” kommit att bli ett nytt ord att ta in i coronavokabulären. Eftersläpning innebär att många uppgifter som presenteras är flera veckor gamla, säger Tove Fall.

– Om en person dör skrivs det i en journal och sedan skickas uppgiften bland annat till Socialstyrelsen. Om dödsfallet inträffar en lördag kanske det inte finns tid att fylla i alla uppgifter. Kanske måste personen obduceras, ibland kanske man väntar på ett labbsvar. När det kommer till myndigheterna ska uppgifterna kontrolleras och dödsfallet stämmas av mot provtagningsregistret för att veta om personen testats positivt. Ibland kan detta ta tio dagar eller längre.

För att kunna möta smittan i realtid gäller helt andra vägar än att titta på vad som händer på sjukhusen, deras intensivvårdsavdelningar och vilka som avlider. Samtliga sena indikatorer på vad som egentligen händer i samhället. Det är Tove Fall tydlig med. Tiden från att en person smittas till dess att den i värsta fall avlider kan vara tre till fyra veckor. Något som gör att dödsfall och iva-inläggningar gör det svårt att värdera hur smittan sprids i dag.

Tove Fall säger att hon vill se andra sätt att beskriva hur pandemin ser ut i Sverige just nu. Ett sådant vore att kontinuerligt göra stickprovsundersökningar på samma sätt som man gör opinionsundersökningar inför ett val. Slumpmässigt utvalda personer får ta ett virusprov i näsan eller i svalget. Ett sådant prov kan visa sig positivt redan några dagar efter det att en person smittats.

– Då fångar man upp smittan betydligt tidigare. Man kan också mäta i avloppsvatten, eftersom viruset kommer ut med avföringen. En sådan mätning visar vad som händer i ett område mellan fem till sju dagar innan man börjar se fler testpositiva i sjukvården, säger Tove Fall.

– Och är det många som börjar söka på vissa nyckelord på nätet som ”symptom corona” då är det också ganska säkert att det är något stort på gång.

Tove Fall är kritisk till att det testas så lite i Sverige. Hade vi gjort det så hade vi också haft mer kunskap om smittans utbredning och hur åtgärderna haft effekt, menar hon. Att mäta smittan tidigt är hennes viktigaste budskap.

Själv gör hon vad hon kan för att göra just detta. Sedan den 29 april samlar en app kallad Covid Symptom Study in data från just nu 160.000 personer i Sverige och 3,7 miljoner personer i världen. I Sverige lanserades appen av Lunds universitet men är utvecklad i Storbritannien.

Här står snabbheten i fokus. Så länge deltagarna är snabba kan forskarna också vara det. Appen bygger på att användarna bland annat rapporter in sina symtom vilket ska ge en snabb bild av läget i ett land just den dagen.

– Detta gör att vi kan se hur det ser ut i landet det senaste dygnet. Där är det ingen eftersläpning och vi får en tidig indikator på att något är på gång, säger Tove Fall som noterar att exaktheten är större i vissa delar av landet än andra.

– Vi har för få användare i vissa delar av Sverige så där kan vi inte se detta. Men skillnader i regioner och över tid, det ser vi.

Av de 160.000 svenska användarna rapporterar i snitt 70.000 varje dag in sitt hälsotillstånd via appen. Metoden används just nu i tre länder – USA, Storbritannien och Sverige – men är på väg att lanseras i Indien. Den bygger inte på spårning genom gps utan på att användaren uppger sitt postnummer.

Genom appen har man i Storbritannien bland annat kunnat se hur symtomen ökade snabbt den första veckan efter det att landet stängdes.

– Det berodde på att hushållskontakterna ökade. De som bodde i samma hushåll smittade varandra. Men sedan har det avtagit väldigt mycket, säger Tove Fall. Denna kurva stämmer väl överens med sjukvårdens data en tid senare.

Men Covid Symptom Study har också fått kritik. Den som använder appen får dela med sig av en rad känsliga uppgifter, vilka mediciner man tar, om man röker och vilka sjukdomar man har. Kritiken rör att känsliga data förs ut ur Sverige, till ett företag i Storbritannien, och sedan bearbetas av en tredje part för att analysera dem.

– Jag känner mig trygg och allt görs under strikta avtal med säkerheten i fokus och inga data får säljas. Vi har bedömt att nyttan är mycket större än den lilla risk som ändå finns att det skulle hända något. Känner man sig inte säker har man rätt att gå ur studien, då raderas all data. I den bästa av världar hade vi utvecklat en egen app men då hade vi inte haft över 3,5 miljoner användare i tre länder och kanske inte varit färdiga med den förrän någon gång i höst, säger Tove Fall.

Vad tänker du att appen framför allt kan användas till?

– Just nu har vi ett projekt som ska titta på hur mycket man rör sig i olika delar av landet baserat på andra mätningar och jämföra med mätningarna på gruppnivå från appen. I Spanien har man sett att det finns en koppling mellan hur mycket man har rört sig och hur många personer som senare harsmittats i respektive region. Det vill vi titta på i Sverige. Hur vi rör oss kan kopplas till förändringar i antalet smittade i olika områden, säger Tove Fall.

Trots att hon är kritisk till en del av den svenska coronastrategin säger Tove Fall att hon trots allt tycker att Sverige lyckats uppnå en ”ganska god social distansering”:

– Man har gjort det genom att lita på befolkningen, att alla följer råd och rekommendationer. Det är bara att se på hur Valborg firades i Uppsala, det var inte en människa i Ekonomikumparken, inte en person i Carolinabacken. Det är ansvarsfullt av befolkningen.

– Det jag är besviken på är att vi inte har gjort särskilt mycket stickprovsundersökningar. Hade vi gjort detta på ett upprepat och smart sätt hade vi fått en helt annan bild av hur långt vi har kommit, hur många som är smittade och vad som händer med dem. Övervakningen nu är baserad mycket på död och sjukhusinläggningar.

Har Sverige försuttit den chans som Island tog?

– Det hade varit lättare om vi från början hade agerat annorlunda. I Island gick man helt in på att provta. Vi hade också kunnat göra det om detta hade prioriterats. Sverige verkar inte vara så snabbfotat i kris. Nu måste vi växla upp från att distansera oss, skydda de gamla och att skydda vården till att sätta högre mål. Att pressa ned antal smittade och få ned antal sjuka och döda.

För Tove Fall är synen på dem som blir sjuka och de som dör det som skrämmer hennes mest.

– Man pratar om att det är de äldre, att det är riskgrupperna, som dör eller riskerar att dö, men man är ju inte mindre värd för att man tillhör någon av de grupperna. Det är enormt många människor som är i riskgrupperna eller har någon anhörig som är det. Den etiska bedömningen tycker jag är besvärande. Alla människor har väl samma värde.

Är det någon tanke om att ”de skulle ändå snart dö” som ligger latent hos oss? Och att vi själva ser oss som friska.

– Ja, precis.