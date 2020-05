Professor: Vi borde kunna resa ut i Europa i sommar

Bo Rothstein är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och reagerar nu på utrikesminister Ann Lindes uttalande i SVT i lördags där utrikesministern gjorde tydligt att hon själv inte skulle boka en utlandsresa i sommar. Ett beslut från regeringen om en eventuell förlängning av reseförbudet kommer ”i god tid före den 15 juni”, sa Linde då.

Lindes uttalande kommer samtidigt som flygbolag som SAS, Norwegian och Lufthansa åter öppnat för bokningar från och med detta datum.

– Lindes uttalande måste ju bygga på att det är väldigt farligt för folk i Sverige att resa utomlands. Men det anser jag inte att det är om man ser till hur det ser ut i resten av Europa och framför allt i vissa regioner i Europa, säger Bo Rothstein.

Bo Rothstein har tagit fram siffror på hur situationen när det gäller avlidna såg ut i Europa samma dag som Linde gjorde sitt uttalande, alltså den 9 maj.

– Inte ens Belgien eller Storbritannien nådde då upp till våra nivåer när det gällde antalet döda. Tittar vi på hela veckan är resultatet i stort sett det samma, men då ligger Belgien och möjligen Storbritannien något över oss. Stora semesterländer som Grekland, Spanien och Italien ligger klart lägre.

Du tror inte att UD tänker som så att svenskar kan komma att bli fast i utlandet? När nu Europa öppnar allt mer av sina verksamheter kanske det åter blir tal om en stängning om en andra våg skulle komma?

– Det kan jag förstå. Stänger flygbolagen så kanske situationen förändras, men som det ser ut nu så verkar det inte så.

Nu öppnar Tyskland och redan i dag går det att se att R-talet, som visar hur smittan sprids, ökar. Du tror inte att UD räknar med att detta kan ge en ökad spridning igen?

– Skulle det inträffa runt den 15 juni, om smittan ökar i Europa, då har jag full förståelse för att man avråder.

Men Bo Rothstein anser att det trots detta borde gå att resa till vissa regioner eftersom flera områden i Europa har betydligt färre avlidna än Sverige som har 320 avlidna per miljon invånare. Neapel har 64, Sicilien 50 och Rom har 92 avlidna per miljon invånare, säger Rothstein:

– Och så ser det ut i det flesta länder. Medan Lombardiet med Milano ligger på höga 1.500. Men de lågt liggande regionerna i Italien ökar inte och har inte gjort det på tio veckor. Och det ser likadant ut om man jämför Stockholm och Skåne. Tar man Göteborg hade man 72 döda under förra veckan. Veckan innan 62 och innan dess 79, så det ligger still även här. Samma gäller intensivvården i Göteborg.

Bo Rothstein tycker att UD borde titta på dessa regionala skillnader innan man tar ett nytt beslut om en förlängning av restriktionerna. För han ser olikheter på flera håll i världen:

– När epidemiologer säger att det kommer att bli likadant över allt så ska man titta på skillnaderna mellan till exempel delstaten New York och Kalifornien. De är enorma.

Och du tror inte att det blir en utjämning över tid?

– Då ska det vara under lång tid. Någon utjämning har inte inträffat i Italien som är tolv veckor in i epidemin. Det gick ungefär 22 dagar mellan det att viruset var i full sving i Milano till dess att man stängde resandet. Under dessa dagar gick det 36 snabbtåg varje dag mellan Milano och Rom med sammanlagt 800.000 personer som hade kunnat sprida viruset, men det hände inte.

Du tycker att man ska kunna återuppta resandet den 15 juni?

– Ja, som det ser ut nu. Och nu är Sverige ett av de farligaste länderna att vara i. Varför skulle vi då inte få resa ut till regioner i Europa där det är väldigt mycket mindre risk att vara?