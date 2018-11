Protester mot planerad tvångsutvisning till Afghanistan

Ett 60-tal personer hade vid lunchtid på måndagen samlats utanför Migrationsverkets förvar i Märsta för att protestera mot den tvångsutvisning till Kabul som väntas ske senare i dag.

DN har nyligen rapporterat om att allt fler bomber fälls över Afghanistan och att detta drabbar civilbefolkningen i hög utsträckning. Enligt en rapport från FN:s särskilda organ för Afghanistan, Unama, dödades 2.798 civila afghaner under årets tre första kvartal, på grund av konflikterna i landet. Över 5.200 skadades.

I Migrationsverkets senaste rättsliga ställningstagande gällande Afghanistan slog man fast att läget i landet har försämrats och att ytterligare en provins blivit så pass farliga att det inte går att utvisa människor dit. Dock bedömdes konflikten fortfarande inte drabba alla i hela landet, vilket gör att alla afghanska medborgares ansökan om uppehållstillstånd ska prövas individuellt – och utvisningarna till landet fortsätter.

I september i år kom en ny kommentar, där man skrev att ”våldet och det humanitära läget i Kabul inte är så omfattande och allvarligt att det motiverar en ändring av det nuvarande rättsliga ställningstagandet”.

Inför dagens väntade utvisning har kritik kommit, bland annat från Flyktinggruppernas riksråd (FARR) och människorättsorganisationen Amnesty, som anser att läget i Afghanistan är så pass allvarligt att ingen bör utvisas dit med tvång. FARR anser att Migrationsverket skyndsamt borde göra ett nytt rättsligt ställningstagande. Emma Persson är FARR:s ordförande och säger att utgångsläget är att utvisningsbeslut ska följas, men att när det gäller Afghanistan bör man tillfälligt stoppa alla utvisningar.

– Många beslut bygger på de ifrågasatta medicinska åldersbedömningarna samtidigt som säkerhetsläget i landet kraftigt försämras. Då tycker jag att man kan ifrågasätta utvisningar till Afghanistan, säger hon.

I en kommentar till DN skriver Migrationsverket att man följer utvecklingen och gör kontinuerliga bedömningar av säkerhetsläget i Afghanistan. Enligt bedömningarna är Kabul fortfarande ett rimligt så kallat internflyktsalternativ för den som inte kan återvända till sin hemort i Afghanistan.

Enligt FARR strider dagens väntade utvisning mot det avtal Sverige har med Afghanistan, som reglerar hur utvisningar ska gå till.

– Vi menar att man bryter mot återtagandeavtalet där man lovat att man inte ska utvisa särskilt sårbara personer och att inte splittra familjer, säger Emma Persson.

Hon syftar bland annat på 23-åriga Yahya, som har ett ettårigt barn tillsammans med sin flickvän, som har uppehållstillstånd i Sverige. Yahya har fått besked om att utvisas i dag och är förtvivlad över att behöva lämna sin familj.

– Varje sekund tänker jag på min flickvän och mitt barn, jag vet inte vad som kommer att hända mig i Afghanistan, säger han.

Ett DNA-test har gjorts som slår fast att Yahya är far till barnet. Men Migrationsverket skriver att Yahya varken kunnat bevisa att han har ett aktivt umgänge med sin son eller kunnat styrka sin identitet. Både Yahya och hans flickvän säger till DN att Yahyas kontakt med sin son är god och att de träffats så mycket som det varit möjligt.

Yahya uppger för DN, precis som flera andra som fått besked om utvisning i dag, att han har en allvarlig hotbild mot sig. Därför nämns de inte vid sitt riktiga namn.

De som DN talat med och som nu sitter i Migrationsverkets låsta förvar i väntan på utvisning har alla fått avslag på sin asylansökan. Deras ärenden har blivit prövade av både Migrationsverket och i domstol. De säger själva att de förstår reglerna som gäller, men att de fruktar för sina liv.

En av dem är 19-årige Reza, som suttit i förvar i nästan ett år. Han är född i Afghanistan, men uppvuxen i Iran och har fått besked om att utvisas till Kabul. Reza berättar att han är kristen och homosexuell och att han är övertygad om att bli dödad om han utvisas dit.

– Afghanistan är ett islamskt land, de accepterar inte kristna eller homosexuella. De kommer att döda mig, säger han.

Reza berättade inte om sin homosexualitet under asylutredningen, eftersom han skämdes och var rädd för vilka konsekvenserna skulle kunna bli. Det var först efter att han fått definitivt besked om utvisning som han berättade, bland annat om sin pojkvän som han träffat under sina tre år i Sverige.

– Vi var på olika boenden, men vi träffades och berättade för varandra om våra liv och blev tillsammans. Han var här i dag och hälsade på mig, säger Reza.

Men varken Migrationsverket eller domstolen anser att Reza kunnat styrka sin homosexualitet eller att han lämnat islam.

Enligt ett av Migrationsverkets beslut, som DN har tagit del av, står det att Reza ”borde ha förstått att synen på homosexualitet är mer tillåtande i Sverige än i Afghanistan”. Det står också att han ”borde ha insett att sexuell läggning kan åberopas som skyddsskäl”. Vissa detaljer kring Rezas relation med sin pojkvän bedöms som vaga.

– Vi har skrivit till Human Rights committee i Geneve för att vi hävdar att det förekommer brott mot internationella konventioner, säger advokat Lotta Lagnander, Rezas offentliga biträde.