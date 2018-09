Rättegången mot läkare som misstänks för sexövergrepp mot barn inledd

Rättegången mot den 29-årige läkare – utbildad i ett EU-land och står åtalad för ett stort antal sexuella övergrepp mot 52 barn i åldrarna 2-12 år – inleddes på torsdagen vid Stockholms tingsrätt. Sal 37 var fylld till bristningsgränsen av alla involverade då samtliga målsägarbitränden var på plats.

Sex av åtalspunkterna handlar om grov våldtäkt mot barn, övriga rör sig i spannet mellan grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt ofredanden och grova utnyttjande av barn för sexuell posering. Mannen står också åtalad för grovt barnpornografibrott.

Enligt åtalet begicks brotten under åren 2015–2017 på vårdinrättningar i Skellefteå, Skövde, Jönköping och Stockholm, samt via en så kallad vårdapp på nätet där 29-åringen arbetade under en period.

När föräldrarna sökte vård via appen förmåddes de att själva röra vid sina barn på ett enligt åklagaren ”sexuellt sätt”, varför åklagaren också bedömer att 18 av vårdnadshavarna själva utsattes för brottet sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

Mannen vidgår att han genomfört undersökningarna på barnen, men han förnekar brott. Vid samtliga brottstillfällen har förälder eller annan vårdnadshavare varit närvarande under undersökningen.

Mannens advokater, Frida Wallin och Sabina Böö, lyfte under deras inledande plädering fram att det också framgår av de filmer som 29-åringen själv spelat in under undersökningarna att han aldrig tvingar någon, utan tvärtom hela tiden agerar i samförstånd med både förälder och patient.

Filmerna som han spelat in med sin mobiltelefon i bröstfickan ska ha enligt försvaret ha spelats in av misstag, men han står åtalad för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, vilket avser just filmandet.

Enligt kammaråklagare Ann Lidén har den 29-årige mannen utnyttjat sin ställning som läkare, riktat den påstådda brottligheten mot väldigt unga barn och visat stor hänsynslöshet. Brottsligheten är omfattade – därför ska den också rubriceras som grov.

Det står i skarp kontrast till advokaternas bild; nämligen att 29-åringen var en omtyckt läkare som fick goda vitsord av såväl vissa av sina chefer som av de patienter och föräldrar han mötte. Till exempel gav alla föräldrar som mötte honom via vårdappen honom högsta betyg, förutom en som gav honom näst högsta betyg.

– Vissa har upplevt att han var väldigt charmig, inställsam och lekfull, han fick barnen att slappna av. De har kanske slentrianmässigt gett honom ett bra betyg för att de upplevde honom som en väldigt engagerad läkare, säger Mathilda Blom, målsägarbiträde för tre av barnen och flera föräldrar.

Enligt Mathilda Blom är det i dagsläget främst de vuxna brottsoffren, 18 föräldrar, som mår sämst av det som hänt. Av de 52 målsägare som är barn har endast fyra hörts i utredningen och det är oklart i vilken utsträckning övriga barn ens är medvetna om vad de enligt åklagaren har utsatts för.

– Mina klienter mår väldigt dåligt på grund av att de inte reagerat vid själva brottstillfället. Några har känt på sig att det var något fel men först i efterhand, när de kontaktats av sjukvårdsinrättningarna insett vad de varit med om, säger Mathilda Blom.

Advokaterna menar att det är en stor svaghet att det är först efter att de olika sjukvårdsinrättningarna själva sökt upp föräldrarna som det i vissa, inte alla, fall lett till polisanmälningar.

Vid de tidpunkterna satt läkaren redan häktad, misstänkt för sexuella ofredanden på fyra barn som han undersökt på ett sjukhus i Stockholm.

– Det skrevs väldigt mycket i tidningarna och på nätet om fallet, vilket kan ha haft betydelse för hur de upplevde vad som hänt. Vår klient har träffat och undersökt flera tusen barn utan att någon haft några misstankar om brott. Vi menar att det inte alls finns någon systematik eller uppsåt här, säger Sabina Böö, en av mannens advokater.

Advokaterna fick heller inte närvara vid de barnförhör som hölls, vilket de är kritiska till.

– Det går inte att säga vad de hade fått för information innan de förhördes. Det saknas en hel del relevanta frågeställningar enligt vårt sätt att se det.

Rättegången kommer i mångt och mycket handla om huruvida de kroppsundersökningar av barnens underliv som 29-åringen gjorde var medicinskt befogade eller inte. Åklagaren hävdar att så inte var fallet efter att experter granskat bland annat de journaler 29-åringen upprättat.

Själv hävdar han att i det land han fått sin utbildning så gör man regelmässigt mycket mer omfattande kroppsundersökningar när det handlar om barn, än vad man gör i Sverige.

Mannen står även åtalad för barnpornografibrott, då han hade stora mängder barnpornografiskt material i sin dator, material han delat vidare. Det handlar dock inte om de filmer han spelat in på de nu aktuella barnen, utan om annat, nedladdat material.

Frida Wallin, mannens ena advokat, har tidigare sagt till DN att det aboslut är försvårande för honom, men att det finns förklaringar som kommer att redovisas under rättegången.

Under torsdagseftermiddagen kommer 29-åringen själv höras. Rättegången beräknas pågå i 39 dagar och avslutas först i slutet av januari nästa år. Den åtalade 29-åringen har suttit häktad sedan den 29 december 2017.