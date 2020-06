Regeringen: Kommuner får inte neka sommarboende hemtjänst

I april vädjade elva kommuner till regeringen om att slippa erbjuda vård och omsorg till andra än åretruntboende under sommarmånaderna. Orsaken var att situationen redan var ansträngd i kommunerna med anledning av coronapandemin.

I början av maj uppgav flera kommuner att de skulle neka sommargäster hemtjänst under sommaren. Förvaltningsrätten ansåg att det stred mot lagen och upphävde beslutet. Men den 3 juni tillkännagav riksdagen att de ville att regeringen skulle bereda ett lagförslag om en tillfällig lagändring.

Nu har regeringen satt ned foten i frågan. Det blir ingen lagändring. Därmed har kommunerna inte rätt att neka sommarboende, skrivna i andra kommuner, hemtjänst.

Orsaken är att regeringen anser att det är för komplicerat att genomföra på så kort tid – det finns för många frågetecken kring hur det skulle fungera.

Socialminister Lena Hallengren uppger i en skriftlig kommentar att den lagändring som C, M, KD och SD har begärt i tillkännagivandet är komplicerad och förutsätter en grundlig juridisk analys.

”Förslaget bedöms innebära att en persons hemkommun blir tvungen att utföra hemtjänst även i andra kommuner. I praktiken skulle det exempelvis innebära att en kommun blir skyldiga att utföra eller upphandla hemtjänst även i andra kommuner”, skriver Lena Hallengren i ett mejl till DN.

Hon menar att en sådan förändring inte kan genomföras utan ett ordentligt beredningsunderlag och konsekvensanalys.

”De signaler jag fått under våren tyder även på att kommunerna själva lyckats lösa detta genom dialog”, skriver socialministern.

Beslutet tas inte emot väl i Varbergs kommun.

– Jag tycker det är riktigt dåligt. I detta krisläge som vi befinner oss nu är vi redan hårt belastade och det här kommer att drabba oss hårt, säger Erland Linjer (M), ordförande i socialnämnden i Varberg till Hallands Nyheter.

Även Kerstin Rosell (S), ordförande i socialnämnden i Falkenberg, är kritisk.

– Det här var ett väldigt tufft besked. Vi har hittills fått in tio anmälningar om hemtjänst under sommaren och det bedömer att vi klarar av. Men får vi in mellan 40-50 vilket är det normala blir det väldigt tufft att upprätthålla både kvalitet och kvantitet på vården, säger hon till Hallands Nyheter.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beklagar regeringens beslut.

– Kommunerna vill inte säga nej till sommargäster, men har inte personal. Dessutom är de oroliga för att det kan bli ökad smittspridning i sommar nu när regeringen släppt på reserestriktionerna, säger Greger Bengtsson, samordnare äldreomsorg på SKR.

Enligt Greger Bengtsson kommer många kommuner att neka hemtjänst, trots regeringens besked. Han känner till drygt ett 60-tal kommuner som säger nej till sommargäster.

– Det som kan hända då är att Inspektionen för vård och omsorg kan utdöma viten. Jag vet också att det har JO-anmälts.

SKR har tidigare sagt att ett alternativ för kommunerna är att låta bli att begära att semesterkommunen ska utföra hemtjänst.

– Det är ett sätt att kringgå lagstiftningen.

