Regn på valborg i stora delar av landet

Ett regnområde kommer dra in redan på måndagskvällen över stora delar av Norrland. I Västerbotten kan det dessutom förekomma en del åska. Däremot inget som kommer påverka brandrisken. Regnområdet kommer sedan dra sig söderut under valborgsdygnet, det kommer fräst drabba de östra delarna av Svealand och i princip i hela Götaland.

– Det är inga större regnmängder, ungefär 4 millimeter i östra Svealand och 1–2 millimeter i Götaland. Regnområdet kommer sedan under eftermiddagen att dra vidare längre söderut mot Skåne, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.

Nederbörden kan hjälpa till att stävja brandrisken under valborgsmässoafton menar Lars Brodin, brandingenjör vid Brandskyddsföreningen.

– Läget kan förändras på bara några timmar om det börjar regna, så det hjälper absolut till, säger han.

Även första maj kommer domineras av nederbörd. I Norrbotten och omkring fjällkedjan kommer det under onsdagen att snöa och mot kustlandet i norr kommer det regn. Detta kommer under dagen att röra sig söderut och påverka både Jämtlands län och Västernorrland.

– Regnområde i Svealand som kommer in väster ifrån under första maj kommer sedan röra sig österut under dagen.

Även temperaturen kommer att sjunka något under de kommande dagarna och kommer ligga någonstans mellan 6–12 grader på de flesta håll i landet.