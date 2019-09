Rekordmånga demonstrationer planeras inför fredagens globala klimatstrejk

Över 7.000 personer på Facebook har svarat att de ska närvara på evenemanget i Stockholm. Planen är att börja demonstrationen på Medborgarplatsen för att sedan marschera till Kungsträdgården. Enligt arrangörerna Fridays for Future Sverig, har polisen flyttat demonstrationen från Mynttorget till Kungsträdgården av säkerhetsskäl. Bland andra Robyn och Oscar Stembridge kommer att uppträda.

Målet med demonstrationerna är bland annat att kräva av politiker och makthavare att följa Parisavtalet och att begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader över förindustriella nivåer.





Fredagens demonstrationer är kulmen på en vecka där arrangörerna särskilt vill uppmärksamma klimatet. Veckan började med en demonstration förra fredagen – ett par dagar före FN:s klimattoppmöte i New York där Greta Thunberg, som först tog initiativet till de globala klimatstrejker, talade. Manifestationen den 20 september pågick i över 156 länder på världens alla sju kontinenter.





Målet med demonstrationen den 20 september var att framför allt få ungdomar och barn att delta. Under fredagen är målet att även vuxna ska demonstrera. Bland annat har fackförbundet Handels gett sina anställda tillstånd att delta i manifestationen under arbetstid, och i vissa fall har företag till och med gett sina anställda ledigt under fredagen.





Betydligt fler demonstrationer är planerade till fredagen i Sverige jämfört med hur många som planerades inför den 20 september och vid tidigare fall där globala klimatdemonstrationer anordnas. Under torsdagseftermiddagen listade Fridays for future strejker på 143 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Trelleborg i Söder. Bakom demonstrationerna står många olika etablerade organisationer som Naturskyddsföreningen, studentkårer och Svenska kyrkan men även privatpersoner och nätverk som ”Gretas gamlingar”.

