Rekordvarm midsommar väntas i delar av landet

Midsommarafton ser ut att bli en varm upplevelse för många svenskar.

– Det är en hel del sol vi har framför oss på de flesta håll, konstaterar Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.

Väderkartan pryds av strålande solar och höga temperaturer. I Östersund väntas 25 grader eller mer – i så fall blir det den varmaste midsommarafton på 50 år, enligt SMHI.

Även Karlstad förväntas få sin varmaste midsommar på 50 år med över 25 grader.

Högsommarvärme väntas

SMHI flaggar för värmebölja i bland annat Värmland, men även i Bohuslän samt i Skaraborgsområdet mellan Vänern och Vättern.

– Där kan temperaturen krypa upp mot 30 grader i dag. På många håll är det högsommartemperaturer vi ser framför oss i dag, säger Max Lindberg Stoltz.

Det är risk för skogsbränder i flera delar av landet – mycket stor risk i Götaland samt delar av Svealand och mellersta Norrland.

Det klassiskt svenska midsommarvädret med moln och regnskurar väntas dock i de södra delarna av Götaland, eventuellt med inslag av åska. Enstaka regnskurar kan även leta sig lite längre norrut.

I ett område kring södra Västerbotten, samt Västernorrland och möjligtvis Jämtland kan det också bli moln och regn framåt eftermiddagen.

Regnig söndag

Under helgen ökar sannolikheten för regnskurar i hela Götaland.

– På sina håll kan regnskurarna bli lite mer intensiva med åska, varnar Max Lindberg Stoltz.

Även i södra Svealand väntas en molnig lördag. Från Dalarnas län och norröver stannar dock värmen och solen. Temperaturen generellt i landet blir mellan 20 och 25 grader på lördagen.

På söndag kommer en front med regn som drar in från sydväst under eftermiddagen, och rör sig i nordostlig riktning under kvällen och natten mot måndag.

– Då blir det lite mer ostadigt väder, säger Max Lindberg Stoltz.