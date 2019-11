Rikspolischefen: Våldet och kriminaliteten kommer inte att segra

Under helgen gick antalet sprängningar i landet över 100 när Malmö noterade ytterligare tre stycken – rekordmånga 187 brottsanmälningar om allmänfarlig ödeläggelse har gjorts under 2019. I just polisregion Syd är problemet särskilt framträdande med 74 stycken sprängdåd.

– Jag förstår att många upplever en oro, en känsla av att uppgörelser mellan kriminella kommer allt närmare allmänheten, och en rädsla av att man själv eller någon man känner ska drabbas. Risken är liten, men vi ser en stor hänsynslöshet i brottsligheten och att man i större utsträckning angriper närstående till den egentliga målpersonen, säger Anders Thornberg.

Kriminologen Amir Rostam sade i måndags till DN att ingen utländsk polismyndighet känner igen den utveckling vi har i Sverige, att man måste söka sig till krigszoner eller länder med lång historia av terrorism för att hitta en motsvarighet. Utvecklingen är mycket allvarlig, instämmer Thornberg, som presenterade fem omedelbara åtgärder.

Linda H Staaf, chef för underrättelsenheten på NOA, och rikspolischef Anders Thornberg. Foto: Stina Stjernkvist/TT

För det första ska ett nationellt operativt nav inrättas med uppdrag att ”prioritera, samordna och utveckla arbetet mot explosiver”. Förstärkningar och utveckling ska också göras i samarbetet med utländsk polis och andra myndigheter – främst Säpo och Försvarsmakten – det forensiska arbetet och skyddet av enskilda polistjänstemän.

Från region Syd meddelades häromdagen att man tillsatt en särskild kommission för att samordna arbetet mot sprängningar och ett preliminärt resultat av arbetet ska redovisas före årsskiftet. Några precisa svar på det utbredda och växande problemet, att det sker just i Sverige, har inte polisen.

– Både skjutningar och sprängningar utgör maktutövning i kriminella konflikter som uppstår i löst sammansatta nätverk eller bestående organiserad brottslighet. De som håller i vapnet eller detonerar är normalt sett rena utförare, springpojkar, som har låg socioekonomisk status och ser en möjlighet att tjäna pengar och få ”respekt”, säger Linda Staaf, chef för Noas underrättelseenhet, och tillägger att 126 personer är identifierade som misstänkta i 77 av årets sprängningar.

Linda H Staaf, chef för underrättelsenheten på NOA, rikspolischef Anders Thornberg, Marie Berg, chef för nationella bombskyddet, och Mats Löfving, chef för NOA under pressträffen under onsdagsförmiddagen. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Hon beskriver gärningsmännen som ”ofta lättkränkta, impulsiva unga män” som ibland kan styras av mer dolda personer och narkotikamarknaden är som regel den miljö sprängningarna hör hemma i. En uppgörelse som på något vis upplevs som ofördelaktig besvaras med hämnd och i den kriminella logikens värld ska vedergällningen vara värre, varpå våldet eskalerar.

– Hänsyn till tredje person har minskat radikalt, likaså eskalerar våldet successivt. Det är troligen därför det inte längre rör sig om bara handgranater eller så kallade bangers, utan även kraftigare explosioner. Sprängningar förekommer numera också i andra sammanhang, vi har flera fall av ensamma våldsverkare som använder sig av sprängningar i exempelvis svartsjukedraman, säger Linda Staaf.