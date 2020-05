Riktlinjer för personer över 70 år ändras inte

– Personer i åldrar från 70 år och uppåt kan ha sociala kontakter med barn och även barnbarn, om dessa sker utomhus och med klart avstånd, säger Johan Carlson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten, vid en pressträff på tisdagen tillsammans med socialminister Lena Hallengren (S).

Både Hallengren och Carlson var angelägna om att peka på möjligheter för äldre, som under lång tid hållit sig isolerade, att man kan träffa sina nära och kära under former som är att beteckna som mindre farliga ur smittosynpunkt.

– Vi ser ingen anledning att ändra rekommendationen om 70 år och uppåt. Håller vi fast vid denna får vi största nyttan, säger Carlson.

– Man kan träffas vid en parkbänk, ha picknick, spela krocket eller boule. Förutsatt att man håller avstånd till varandra.

Myndighetens bedömning bygger på jämförelser med sjukdoms- och dödsfall bland personer i skilda åldrar som inte har andra underliggande sjukdomar.

– Vi har nu velat kontrollera att om gränsen för rekommendationen ligger rätt, och funnit att den gör det. Vi ska inte sänka den, inte heller höja den. Personer över 70 år ska undvika kontakt med andra människor. För personer i åldrar 75 och uppåt ökar risken påtagligt, speciellt om man har underliggande sjukdomar.

Socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson vid pressträffen. Foto: Claudio Bresciani/TT

På tisdagen rapporterade Folkhälsomyndigheten att ytterligare 96 personer i Sverige som smittats av coronaviruset har avlidit. Dödstalet stiger därmed till 4.125 personer, enligt myndighetens statistik.

Johan Carlson säger att bakgrunden till den inledningsvis gällande rekommendationen med 70-årsgräns var erfarenheter som drogs tidigt, i Kina men även i andra asiatiska länder.

Det faktum att kvinnor tycks drabbas mindre än män, är inte skäl för att göra någon åldersskillnad vad avser rekommendationerna, enligt Carlson. Han säger till TT att ”det finns en skillnad på gruppnivå, men det är väldigt svårt att säga på individnivå vad som gör skillnaden”.

Socialminister Lena Hallengren uppmanar svenska folket att ”hålla i och att hålla ut” i ett läge som ”fortsatt är allvarligt”.

– Det här är inte över i dag, inte heller i morgon, nästa vecka eller nästa månad. Många äldre har hållit sig isolerade hemma under månader. Det säger sig självt att det frestar på, säger hon.

Karin Tegmark Wisell, överläkare och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, säger till DN att det man vill förtydliga är att man kan umgås utomhus, och på ett säkert sätt.

– Men det är fortsatt viktigt att beakta hög ålder i kombination med riskfaktorer, och det tycker jag att vi har förtydligat ytterligare, säger hon.