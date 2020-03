Risken för smittspridning höjs till högsta nivån

På tisdagen uppgraderade Folkhälsomyndigheten risken för smittspridning i det svenska samhället till mycket hög, nivå 5 av 5. Bakgrunden är att man sett flera tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige. Det rör sig om en handfull personer som varken besökt ett riskområde eller träffat någon som de vet är smittad.

– Vi har identifierat ett par fall i Stockholm och Västra Götaland där man inte kan vara säker på var man har fått smittan. Det innebär att de kanske har smittats i samhället, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Någon allmän smittspridning i hela landet är det inte fråga om i nuläget, enligt Wallensten.

Vilka kriterier gäller för att det ska räknas som en allmän spridning?

– De kriterierna är inte helt fastställda internationellt. Man säger att det ska vara en större spridning under en längre tid för att säkerställa att det inte är någon tillfällig smittkedja som dör ut, att det inte bara är enstaka händelser. Man tittar på numerär, geografi och till en viss mån tid, att det är något som underhålls och inte dör ut av sig själv, säger Wallensten.

Den nya riskbedömningen gör också att myndigheten skärper sina rekommendationer till allmänheten. Alla som är sjuka med luftvägssymtom uppmanas att hålla sig hemma från jobb och skola eller andra sociala kontakter för att minska risken för smitta.

– Individen har en stor del i att hjälpa till med att få stopp på den här epidemin. Det är bara sjuka personer som smittar andra så kan sjuka personer undvika att smitta andra så har man stoppat smittspridningen där, säger han.

Personer med symtom som arbetar inom äldreomsorgen och sjukvård av äldre ska uppmanas att inte gå till jobbet. Även anhöriga bör undvika det myndigheten beskriver som onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och avstå om man har luftvägssymtom.

På tisdagskvällen meddelade socialminister Lena Hallengren, (S), att regeringen ger i uppdrag till Socialstyrelsen att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden. Ett beslut som framför allt ska skydda riskgrupper.

– Besök inte dina äldre släktingar om du känner dig sjuk, uppmanade ministern på en pressträff.

Under tisdagseftermiddagen hade 343 personer smittats, flest i region Stockholm och två personer vårdas på intensivvårdsavdelning på Karolinska universitetssjukhuset. Folkhälsomyndighetens statistik visar att merparten av de som blivit sjuka är i 40-60-årsåldern, något Anders Wallensten framför allt kopplar till vilken ålderskategori som besökt norra Italien.

Socialstyrelsen vidtar inga nya åtgärder med anledning av den uppgraderade risknivån. – Den planering vi har utgår från att det finns olika scenarier, säger Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef Socialstyrelsen.

I den nationella lägesrapport som offentliggjordes under måndagen beskrivs landets beredskap när det gäller coronaviruset. Taha Alexandersson pekar på några saker som hon anser är särskilt bekymrande mot bakgrund av den höjda risknivån. Utöver de fortsatt långa väntetiderna till 1177 pekar hon på tillgången till skyddsutrustningen och att personalen vet hur denna ska användas.

– Det är oerhört viktigt att vi skyddar personerna som ska säkerställa vården, säger hon.

UD valde efter dialog med berörda myndigheter att besluta om en avrådan till hela Italien, ett land som just nu är satt i karantän. Enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson finns en dialog med regeringen och länsstyrelserna om huruvida större evenemang med många besökare bör ställas in framöver. Myndighetens norska motsvarighet fattade under dagen beslut om att rekommendera att ställa in evenemang med över 500 besökare.

Lena Hallengren betonar att regeringen är redo att fatta beslut, så fort Folkhälsomyndigheten begär det.

– Vi litar på vår expertmyndighet och kommer att fortsätta göra det, säger hon.