Roland Utbult (KD) blev allvarligt sjuk i covid-19: ”Jag har aldrig varit så nära döden”

Fredagen den 27 mars hämtades Roland Utbult akut av ambulans. Hustrun Marie, som ringt sjukvården, vinkade av honom i hallen när han fördes ut på bår.

– Jag tänkte inte att det var sista gången vi sågs, men jag minns att hon såg ängslig ut, berättar Roland Utbult.

Han togs till Danderyds sjukhus, för att dagen efter transporteras vidare till Karolinska universitetssjukhuset. En läkare där skulle senare skriva i ett utlåtande:

”Här blev du kort efter ankomst försämrad och flyttades till Infektion AVA (akutvårdsavdelning) för högflödessyrgasbehandling och ventilatorhjälp för andningen.”

– Jag har aldrig varit så nära döden. En läkare kom in, berättade att han ansvarade för respiratorerna och sa: ”Du kanske hamnar hos mig”. Jag ville inte bli nedsövd, och riskera att aldrig komma tillbaka.

På sjukhuset hade Roland Utbult testats positivt för det nya coronaviruset. Han är det hittills enda bekräftade fallet bland landets 349 riksdagsledamöter.

Han, som är kultur- och idrottspolitisk talesperson i Kristdemokraterna, hade några veckor tidigare börjat känna sig hängig och haft trötthetskänslor. Symtomen var först inte värre än så. Roland Utbult tänkte inte att han kunde vara smittad av coronaviruset.

Han var inte på plats i riksdagen men jobbade fortfarande när riksdagspartierna den 16 mars minskade antalet ledamöter ledamöter i kammaren till 55 för att förhindra stor sjukfrånvaro.

Men när sjukdomen slog till försämrades Roland Utbult snabbt. Han blev illamående, fick huvudvärk och upplevde en i det närmaste total kraftlöshet. Han fick svårare att andas, orkade inte stiga upp ur sängen och kunde knappt dricka ett glas vatten.

Foto: Beatrice Lundborg

När vi träffar Roland Utbult har det gått knappt en månad sedan han hämtades av ambulansen. Han blev utskriven förra fredagen men återhämtar sig fortfarande från sjukdomen.

Under samtalet knäpper han med högerhandens fingrar för att beskriva hur snabbt förloppet gick och hur oförberedd han var. Han framkallar minnesbilder inifrån sjukhuset: apparaturen hans kropp var uppkopplad mot, siffrorna över hur många liter syrgas per minut han fick, och vårdpersonalen som kom in till honom i skyddskläder.

– Jag kunde ringa Marie och mina barn, men det var tufft att ligga där isolerad. Jag känner väldigt starkt med alla dem som nu förlorar nära och kära som de inte får träffa och hålla i handen under den sista tiden.

Han var i stunder rädd, men menar att den känslan inte dominerade. Den kristna tron har stor betydelse för Roland Utbult och på sjukhuset återvände han till Bibelord som ingav lugn och hopp: ”Herre, min Gud, jag bad till dig och du gjorde mig frisk. Jag var mer död än levande. Ändå räddade du mig från en säker död och gav mig livet tillbaka.” (Psalm. 30:3-5).

Bland familj, vänner, kollegor och även personer på avstånd spreds en förbön för honom.

– Det var otroligt viktigt för mig. Trots att jag var kraftlös fanns hoppet. Jag ville inte dö. Jag var inte färdig.

Roland Utbult är kristen och berättar att det stöd han fått genom omgivningens förbön haft stor betydelse under sjukdomstiden. Foto: Beatrice Lundborg

Läkare beskrev under några dagar hans tillstånd som ”stabilt dåligt”. Men syrgasbehandlingen gav resultat och han slapp läggas i respirator. När han vaknade den 1 april kände Roland Utbult att något hade vänt.

– Jag ringde hem till Marie och berättade att jag trodde jag skulle klara det. Hon ropade ut sin glädje, säger han och fortsätter:

– Det är många jag vill tacka. Alla som bad för mig. Vårdpersonalen, som varit fantastisk. Och alla som hörde av sig. Jag fick bland annat väldigt fina sms och blommor från min kyrka, från kulturminister Amanda Lind (MP), talmannen Andreas Norlén (M), KD:s riksdagsgrupp och kulturutskottet.

Roland Utbult har inga underliggande sjukdomar och vet inte var han blev smittad av coronaviruset. Ingen i hans närmaste krets har insjukna. Partiet har tidigare meddelat att de kartlagt hans kontakter och inte hittat någon smittspridning.

Har säkerheten för er i riksdagen varit tillräcklig?

– Pandemin kom som en överraskning för alla. Att antalet ledamöter drogs ned var ett bra initiativ. Jag har inte varit där sedan jag blev inlagd, men jag är ganska säker på att man är noggrann. Vi vill vara goda förebilder.

Kunde säkerheten ha stärks tidigare?

– Jag har svårt att bedöma det. Världen över pågår debatt om man gjort saker i tid eller inte. Det går alltid att vara efterklok. Pandemin kommer nog göra oss mer förberedda framöver kring vad som kan hända. Inte minst myndigheterna.

Hur var det att följa tv-sändningar och medierapportering kring covid-19 samtidigt som du själv var mitt i det?

– Jag kunde inte titta. Det blev för jobbigt i och med att jag själv var drabbad.

Orden ”Tänk på döden” som står skrivna vid ingången till flera kyrkor i Bohuslän har fått ny betydelse för Roland Utbult: ”Jag hoppas att många människor vågar reflektera kring döden under och efter den här krisen”, säger han. Foto: Beatrice Lundborg

Efter sammanlagt tre veckor på sjukhus fick Roland Utbult återvända hem. Han bor tillsammans med Marie, men han sover i dagsläget i gästrummet och de håller avstånd på två meter från varandra. Hon har, trots att de lever med varandra, inte blivit sjuk.

Den 4 maj hoppas han kunna återgå till riksdagsarbetet.

– Det blir en otrolig upplevelse den dagen när alla 349 ledamöter kan samlas igen. Då ska jag tacka alla som stöttat mig. Sedan ska jag ge mig hän i arbetet att arbeta för de mest utsatta och försöka se vad som är viktigast i livet för människor.

När vågar du krama din fru igen?

– Jag skulle tro att jag kramar henne den 1 maj. Det blir härligt.