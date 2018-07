Rötmånaden har redan pågått i månader

I slutet av juli brukar de komma – varningarna om att direkt ställa in mjölken i kylen igen, att steka sin köttbit extra väl och att lukta på yoghurten en gång till. Perioden som vi, i enlighet med Bondepraktikan, kallar rötmånad startar och livsmedlen håller en kortare period.

I år har rötmånaden dock redan pågått i flera månader, enligt Livsmedelsverket. Det är egentligen vädret, värmen och fukten som avgör om det är rötmånad för maten eller inte. Och eftersom temperaturerna har varit ovanligt höga kan man säga att rötperioden pågått ett tag.

– Vanligtvis infaller det vi traditionellt kallar för rötmånad i slutet av sommaren eftersom det är varmt och fuktigt då. Men nu har vi haft värme och fukt under väldigt lång tid, säger Jonas Toljander, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Bakterier och mögel frodas i maten när det är varmt och fuktigt. Risken att bli sjuk ökar, vanligast är att drabbas av en bakterieinfektion orsakad av campylobacter.

Men det är inte bara värmen som gör att fler blir sjuka i bakterieinfektioner under juli och augusti. Att vi gärna grillar, tar med oss picknickkorgen till stranden och äter långfrukostar i trädgården spelar också in.

– Vi ändrar beteende på sommaren. Många grillar eller flyttar ut till sommarstugan. Man har inte samma möjlighet att hålla en bra hygien, säger Jonas Toljander.

För att inte bli sjuk är det viktigt att hålla den varma maten varm och den kalla maten kall, tipsar Jonas Toljander. Man ska också se till att tvätta händerna ordentligt och vara varsam med kött, menar han. Speciellt kyckling och köttfärs.