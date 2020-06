Rusning efter snabbtester får länder att chansa

Ett snabbt test för antikroppar mot det nya coronaviruset. Som kan köpas på på vanliga apotek för att själv använda hemma, ungefär som ett graviditetstest. Svar ges inom en kvart.

Det var den brittiska regeringens budskap. Amazon och vanliga apotek skulle stå för leveransen – ”inom några dagar” kunde de börja skickas ut enligt en expert. Testerna kunde förändra allt, sa Boris Johnsons medicinske chefsrådgivare Chris Whitty.

Det var den 25 mars. Flera miljoner tester beställdes från Kina. Stora summor betalades för att inget annat land skulle hinna köpa dem först. Testerna skulle bara kontrolleras.

Men den kontrollen skulle visa sig bli en pinsam historia för Boris Johnsons regering.

● ● ●

Coronapandemin har skapat en internationell rusning efter skyddsutrustning, vissa mediciner och respiratorer. Men även efter tester. I debatten om testning har mycket handlat om tester för pågående infektion, alltså vem som är sjuk i covid-19. Sverige har visat sig utföra betydligt färre sådana tester än andra nordiska länder, och trots laboratoriekapacitet på 100.000 tester i veckan utförs bara runt en tredjedel.

Snabbtester för antikroppar ska istället berätta vem som har genomgått sjukdomen och därför troligtvis har en viss immunitet mot covid-19. Sådana tester har väckt hopp om att fler ska kunna återvända till arbete, röra sig i samhället och träffa personer i riskgrupper. Allt som ska behövas är en droppe blod.

Danmark satsade också stort på kinesiska snabbtester. 60 miljoner danska kronor kostade beställningen, enligt tidningen Politiken. Affären fick stor uppmärksamhet, av två skäl. Dels kom en del av pengarna från en mystisk donation av en då anonym givare, vilket väckte frågor om vilka intressen som låg bakom. (Senare framkom att affärsmannen Anders Holch Povlsen hade stått för gåvan, och han uppger sig helt sakna egna ekonomiska incitament).

Men även själva testerna gav huvudbry, för samtidigt som Danmark lade sin stora beställning så beslutade Indien, att stoppa import av samma test, från den kinesiska leverantören Livzon diagnostics. De bedömdes inte vara tillförlitliga, slog indiska myndigheter fast, och uppmanade delstater som hade köpt testerna att lämna tillbaka dem.

Det lyfte frågan till mellanstatlig nivå, när Kina slog tillbaka via sin ambassad i Indien: ”Orättvist”, ”oansvarigt” och ”fördomsfullt”, kallade en talesperson för ambassaden det. Trots striden stod Danmark fast vid sitt köp.

Senare har Indien åter fört in Livzon på listan över accepterade tester. Men kontroversen kring det kinesiska företaget har fortsatt. I förra veckan skickade Danmark tillbaka en kvarts miljon Livzontester, av totalt 1,4 milioner beställda, eftersom dessa tycktes ge för osäkra resultat.

I Sverige har Läkemedelsverket redan stoppat flera importörer av snabbtester. Vissa har har överklagat men förlorat i domstol. Striden om testerna har gått så långt att Tullverket har börjat beslagta försändningar vid gränsen, som DN tidigare har rapporterat om.

Ett av snabbtesterna som finns i Sverige är just Livzon, som säljs av företaget Octopus Medical. I marknadsföringen nämns att det används i studier på Karolinska universitetssjukhuset. Här blir uppgifterna först motstridiga – när DN först ställer frågan uppger informationsavdelningen först att man inte känner till det.

– Det här är inte korrekt och inte godkänt av oss. Vi har inte använt och använder inte deras tester. Vi kommer att ta kontakt med dem omgående om det här. Vi testar jättemånga olika kits och det här höll inte prestanda, sa presschef Kim Sjölund då.

Men faktum är att testerna används, åtminstone på en del av sjukhuset. Fredrik Gadler, hjärtspecialist och överläkare har utvärderat testet. Han pekar på goda resultat och använder Livzons snabbtester i en studie på hjärtpatienter. Samtidigt betonar han att de inte är tillförlitliga nog för att ensamma avgöra om en individ har haft covid-19 eller inte. Men för statistik och i kombination med andra metoder fungerar de, anser han.

– Vi använder det som ett prov bland andra, säger Fredrik Gadler.

Att låta privatpersoner använda testerna som i dag finns tillgängliga för att få svar på om huruvida de kan röra sig friare i samhället ser han dock som uteslutet.

– Man får ta dem för vad de är: Ett billigt första linjen-instrument som ofta måste kombineras med andra. Det är ingenting för personligt bruk, för då kan man väldigt lätt dra fel slutsatser.

Olika mått ■ För att utröna kvaliteten på ett test måste två parametrar fastställas: Dels sensitiviteten – andelen sjuka som identifieras med ett test (sannolikheten för positivt testresultat när man har sjukdomen), och specificiteten – andelen friska som friskförklaras med ett test (sannolikheten för negativt testresultat när man är frisk). ■ Normalt brukar man för immunitetstester prioritera specificiteten. Får man ett positivt svar om antikroppar ska man kunna lita på att man har haft sjukdomen, får man ett negativt svar är det inte lika säkert att man inte har eller har haft sjukdomen. Visa mer

Även Uppsala universitet används i marknadsföringen av Livzon-testet i Sverige. Erik Salaneck, infektionsläkare och forskare vid Akademiska universitetssjukhuset uppger att han har godkänt det, men forskargruppen i Uppsala har inte publicerat några data om testet.

– Vi har inte delat med oss några siffror till någon, inte heller till återförsäljaren. Vi kan varken hissa eller dissa det här testet – underlaget vi tittat på har varit alldeles för litet.

I marknadsföringen uppges testet ha en sensitivitet på över 90 procent, en siffra som enligt återförsäljaren kommer från den kinesiska tillverkaren. Men Erik Salaneck kan inte bekräfta den.

– Nej det är en siffra jag inte känner igen. Sensitiviteten i studien man gjort i huvudstadsregionen i Danmark visade på 82,5 procent, och det vi sett indikerar att det inte skiljer sig stort från det resultatet.

Enligt Salaneck har man på Akademiska testat snabbtester från en rad olika tillverkare för att se om någon av dem är värd att gå vidare med.

– Det florerar många tester på marknaden. Vi har fått indikationer på att vissa är riktigt dåliga, framför allt avseende sensitiviteten.

Helst vill man ha en sensitivitet på över 90 procent på ett snabbtest, enligt Salaneck. Ligger det kring 80, som man sett för Livzon i Danmark, kan det ändå finnas ett visst värde i att se på populationsnivå – hur stor andel av en befolkning som har genomgått sjukdomen. Känner man till att 17,6 procent inte fångas upp av testet kan man göra beräkningar och uppskatta den egentliga andelen, baserat på testresultaten.

Han understryker att det finns en rad problem som man bör flagga för. Forskarna är oroliga för att det vid storskalig testproduktion kan förekomma kvalitetsvariationer mellan olika partier, batcher.

– Allt är i sin linda, och det finns ett stort sug efter de här testerna. En annan tillverkare har sålt flera miljoner till Saudiarabien och Storbritannien – där kan man fråga sig om dessa miljoner kommer hålla samma kvalitet som när det som släpptes initialt. Det vet vi ingenting om än. Det vi vill göra för att verkligen kunna säga något är att göra direkta jämförelser med helt andra metoder som vi har bättre koll på hur de fungerar, med större volymer.

Det viktiga, anser Erik Salaneck, är att testerna används av personer som har kompetens att tolka resultaten.

– Det har florerat i media att privat bolag erbjudit tester till privatpersoner – det är jag tveksam till. Man måste känna till testernas begränsningar och inte dra för långt gångna slutsatser.

Octopus Medical skriver på sin webbplats att testet bara ska användas av vårdpersonal. Vd Jan Andersen säger i ett mejl till DN att Indiens tidigare beslut att bannlysa Livzon-testerna kan bero på att landet har flera egna företag som tillverkar motsvarande tester. ”Som ofta är fallet är det mycket politik (som även är fallet här i Sverige), spel för gallerierna samt förhandlingstaktik i relationerna mellan Indien och Kina”, skriver han. Vad gäller Danmark så är han medvetet om problem med vissa batchar, men betonar att Danmark har fortsatt beställa ett stort antal tester. ”Livzon producerar miljontals med testkit per dag och givetvis kan det hända att någon batch inte uppfyller just den specifikation som beställts.”

● ● ●

Den 8 april konstaterade Världshälsoorganisationen WHO att kvaliteten på snabbtest varierar kraftigt – organisationen uppmuntrar till fortsatt forskning på området men avråder från att använda snabbtest för enskilda patienter. Kontrollen av de brittiska testerna ledde till samma slutsats – de höll inte måttet för hemmabruk. Motsvarande nästan 200 miljoner kronor betalade den brittiska regeringen för testerna som nu samlar damm, enligt New York Times.

– De kan ha förhastat sig en smula, säger Peter Openshaw, professor på Imperial College i London och rådgivare till regeringen, till tidningen.

– Pressen på politiker att säga något positivt är enorm.

Testerna tycks ha köpts i all hast – enda chansen att lägga vantarna på dem före andra länder var att betala snabbt och hämta kartonger fulla med testkit i Kina – all form av utvärdering fick ske senare, enligt New York Times källor. Det var en chansning från brittiskt håll, en chansning som inte betalade sig.

De två kinesiska leverantörer som sålde testerna, Wondfo och Alltest, har uppgett att brittiska myndigheter har överdrivit eller missförstått, att testerna inte är avsedda för hemmabruk och ska ses som komplement till andra metoder.

Fredrik Gadler på Karolinska universitetssjukhuset tror att framtida tester kommer ha bättre träffsäkerhet än de som finns i dag.

– Som med allt annat vad gäller sjukdomen så lär man sig hur antikroppssvaret ser ut och hur mätinstrument som snabbtester ska fungera. Inom ett halvår vet vi nog mer och våra testmetoder är bättre.