S-politiker lämnar uppdrag efter demonstration med antisemitiska inslag

Det var under en demonstration utanför USA:s ambassad i helgen som en S-politiker från Stockholmsområdet fastnade på film klappandes i händer när människor på plats sjöng ”Leve Palestina, krossa sionismen”. Han ropade också orden ”from the river to the sea, Palestine will be free”, något som den till SD närstående sajten Nyheter idag var först med att rapportera.

Under onsdagen meddelade Stockholms arbetarekommun, där energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) är ordförande, att mannen får lämna sina uppdrag.

– De här uttrycken, till exempel ramsan om att krossa sionismen och ramsan som används, är inte okej. Han vill inte avskaffa Israel och är absolut inte antisemit men de här uttrycken flirtar med den typen av stämningar. Vi har varit tydliga med att vi drar gränsen där. Vi är supertydliga kring palestiniernas rätt i Mellanösternfrågan, men det finns gränser för retoriken och de gränserna har han inte respekterat, säger Johan Sjölander, kommunsekreterare.

Sjölander säger att han under onsdagen haft ett samtal med mannen.

– Utifrån det samtalet har han själv landat i att han inte kan företräda partiet. Han har gjort ett misstag och får ta konsekvenserna av det, säger han.

S-politikern har avböjt att svara på DN:s frågor.

Enligt Svante Weyler, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, är sången och några av slagorden under demonstrationen antisemitiska.

”Vi har samma inställning som vi tidigare gett uttryck för, att den sången och några av slagorden implicerar att judarna måste bort från Israel och det går långt utöver en legitim kritik av Israels politik. Jag vet att den socialdemokratiska ledningen är lika kritisk som vi och vidtar åtgärder med anledning av det, till exempel i form av utbildning”, skriver Weyler i en kommentar till DN.

Partisekreteraren Lena Rådström Baastads pressekreterare skriver i en kommentar:

”Rent generellt för vårt parti gäller att det råder nolltolerans mot antisemitism. Den som vill vara en del av arbetarrörelsen måste därför stå upp mot antisemitismen till 100 procent.”

Så sent som första maj 2019 kritiserades ungdomsförbundet SSU efter att flera företrädare skanderat just ”krossa sionismen” i Malmö. I en intervju med DN i höstas sa S-ledaren och statsminister Stefan Löfven att just det budskapet är antisemitiskt och inte hör hemma i socialdemokratin.

Demonstrationen arrangerades av Palestinska föreningen i Stockholm, men flera andra palestinska föreningar ska också ha varit på plats.

– Vi demonstrerade mot Trumps plan, mot att man ignorerar Palestinas existens. När vi demonstrerar mot Trumps plan demonstrerar vi mot ockupationen och mot det Israel håller på med, säger Oraib Qamhawi, sekreterare i föreningen.

Hon vänder sig mot beskrivningen om antisemitism, och om orden ”krossa sionismen” säger hon:

– Den här frasen betyder inte att vi är emot judar, bara mot alla som inte erkänner palestiniernas rättigheter och inte vill ha rättvis fred. Så fort man öppnar munnen mot det som Israel gör blir man anklagad för antisemitism.