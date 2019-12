Så är det ekonomiska läget på landets universitetssjukhus

Vissa sjukhus varslar – på andra håll skriker vårdinstanser efter personal. På vissa sjukhus har hyllorna i höstas gapat tomt efter att leverantören Apotekstjänst inte klarat av att leverera utrustning.

Men även vid sidan av tidningsrubrikerna dras vissa sjukhus med problem, flera universitetssjukhus som DN har talat med beskriver ekonomin som ”besvärlig” och ”en utmaning”.

Akademiska sjukhuset, Uppsala (Eric Wahlgren, sjukhusdirektör)

1. Hur är det ekonomiska läget på ert sjukhus?

– Vår ekonomiska situation är mycket besvärlig med ett stort underskott jämfört med budget och en förhållandevis hög kostnadsutveckling de senaste åren.

2. Medför det några förändringar i personalstyrkan?

– Inte i nuläget, men det kan inte uteslutas att det behövs så småningom.

3. Vilka är era största utmaningar som sjukhus?

– Att fortsätta att utveckla vården, medarbetarna och forskningen och samtidigt genomföra effektiviseringar, samt att ställa om vården när den nationella nivåstruktureringen får full kraft.

4. Kan ni utesluta varsel eller anställningsstopp under 2020?

– Nej, det kan vi inte göra. Vi har redan i dag strikt nyanställningsprövning.

5. Är patientsäkerheten god?

– Ja, det anser jag.

6. Har ni omfattats av materielbristen och hur har det påverkat vårdköerna?

– Ja, den har påverkat köerna för vissa sjukdomar. Vi försöker att nu arbeta bort de köer som uppstått.

Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Region Stockholm (Bo Albertsson, pressekreterare)

1. Hur är det ekonomiska läget på ert sjukhus?

– Enligt helårsprognosen för 2019 beräknas Karolinska Universitetssjukhuset göra ett resultat på -1,64 miljarder kronor. Under året har sjukhuset tagit initiativ till nödvändiga besparingar på sjukhusövergripande nivå bland annat hyror, IT, material och läkemedelskostnader. Ett anställningsstopp har införts och i maj lades ett varsel på 550 administrativa tjänster. Ett varsel på 250 läkartjänster och 350 undersköterskor tjänster meddelades den 6 november. Den sammanlagda ekonomiska effekten kommer dock ge full effekt först under nästa verksamhetsår.

2. Medför det några förändringar i personalstyrkan?

– Den 6 november presenterades ett varsel på totalt 600 tjänster på Karolinska Universitetssjukhuset. Berörda grupper är 250 läkartjänster och 350 underskötersketjänster samt ett fåtal sjukhusservicepersonal. Tidigare i år varslades 550 tjänster inom administration. Att minska antal medarbetare på sjukhuset är en nödvändig och logisk följd av vårt nya, smalare uppdrag att ge högspecialiserad och specialiserad vård.

3. Kan ni utesluta varsel eller anställningsstopp under 2020?

– Vår nuvarande bedömning är att detta varsel kommer att räcka i den här situationen när det gäller antal tjänster. Men varslet i sig kommer inte lösa hela vår ekonomiska situation. Det är en kombination av olika åtgärder som kommer göra att vi får en ekonomi i balans. Anställningsstoppet som redan gäller fortsätter in i 2020.

4. Är patientsäkerheten god?

– Vi äventyrar aldrig patientsäkerheten och anpassar alltid vår verksamhet så att den inte påverkas av förändringar inom sjukhuset. Vi kommer inte att genomföra något vi ser riskerar patientsäkerheten, då får vi ompröva.

5. Har ni omfattats av materielbristen och hur har det påverkat vårdköerna?

– Nej, vi har inte påverkats av materialbristen.

Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten (Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör)

1. Hur är det ekonomiska läget på ert sjukhus?

– Den är ansträngd med ett totalt underskott för hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Västerbotten på 357 mkr efter oktober.

2. Medför det några förändringar i personalstyrkan?

– I nuläget inte aktuellt med varsel

3. Vilka är era största utmaningar som sjukhus?

– Att tillskapa möjligheter och resurser för att fortsätta bedriva högspecialiserad vård och klara kostnadsutvecklingen vad gäller läkemedel och material. Att utveckla den goda, effektiva och nära vården även vad gäller regionsjukhuset.

4. Kan ni utesluta varsel eller anställningsstopp under 2020?

– Man kan aldrig utesluta något.

5. Är patientsäkerheten god?

– Ja.

6. Har ni omfattats av materielbristen och hur har det påverkat vårdköerna?

– Nej, vi har inte haft någon materialbrist.

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen (Anders Goliger, kommunikationsdirektör)

1. Hur är det ekonomiska läget på ert sjukhus?

– Vi har ett relativt sett litet underskott på 0,7 procent samtidigt som vi tar emot och behandlar fler patienter än någonsin. Det är en utmaning men sjukhusets medarbetare utför ett fantastiskt och engagerat arbete.

2. Medför det några förändringar i personalstyrkan?

– Nej. Vi behöver minska bemanningen något men räknar mer att klara oss utan varsel tack vare naturliga avgångar som till exempel pensionsavgångar och vikariat som löper ut. Inom vissa verksamheter behöver vi anställa fler.

3. Vilka är era största utmaningar som sjukhus?

– Hela sjukvården står inför stora utmaningar med en befolkning som växer och läkemedel som blir allt dyrare. Samtidigt kan vi göra ännu mer om vi arbetar med tydliga prioriteringar, utvecklar nya arbetssätt och digitaliserar vården.

4. Kan ni utesluta varsel eller anställningsstopp under 2020?

– Det finns i nuläget inga planer på varsel eller anställningsstopp under nästa år. Vi ska minska bemanningen något men räknar med att klara det med naturliga avgångar.

5. Är patientsäkerheten god? (Per Karlsson, förste chefsläkare)

– På vissa avdelningar och enheter har vi en genomsnittligt för hög beläggningsgrad och för stor personalomsättning och de utgör en utmaning ur patientsäkerhetsperspektivet. Vi arbetar med detta. Generellt får vi dock säga att vi övergripande har en god patientsäkerhet.

6. Har ni omfattats av materielbristen och hur har det påverkat vårdköerna?

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset har inte haft någon brist på materiel.

Skånes universitetssjukhus, region Skåne (Björn Ekmehag, förvaltningschef)

1. Hur är det ekonomiska läget på ert sjukhus?

– Skånes universitetssjukhus beräknas gå med 235 miljoner kronor i underskott 2019. Underskottet tar vi med oss in i nästa års budget där vi dessutom har ett effektiviseringskrav på två procent. Det innebär att vi under nästa år måste vidta åtgärder som förbättrar det ekonomiska läget med cirka 500 miljoner kronor.

2. Medför det några förändringar i personalstyrkan?

– Det finns i dag inga planer på varsel. Däremot kommer vi inte att kunna öka det totala antalet medarbetare, som vi gjort de senaste åren. De anställningar som trots allt måste göras behöver resultera i fler öppna vårdplatser och en förbättrad tillgänglighet.

3. Vilka är era största utmaningar som sjukhus?

– Vår största utmaning i dagsläget är att med de resurser vi har öka antalet vårdplatser och öka tillgängligheten för att ge allt fler patienter en god vård. För att klara det behöver vi förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor så att våra medarbetare väljer att stanna kvar på sjukhuset. Vi behöver även hitta nya arbetssätt, både på sjukhuset men även i samarbete med andra sjukhus och med primärvården i regionen. Som universitetssjukhus måste vi givetvis också fortsätta att driva forskning och utveckling för framtidens patienter, och samtidigt utbilda framtidens medarbetare.

4. Kan ni utesluta varsel eller anställningsstopp under 2020?

– Vi planerar inte för varsel eller anställningsstopp men det går inte att utesluta några åtgärder, inte heller dessa. Om förutsättningarna förändras måste vi anpassa oss utifrån dem.

5. Är patientsäkerheten god?

– Vi arbetar hela tiden för att våra system ska vara säkra och våra medarbetare gör sitt yttersta för att ge en säker vård. Bristande tillgänglighet, brist på vårdplatser och en alltför hög stressnivå kan leda till att patientsäkerheten påverkas negativt.

6. Har ni omfattats av materielbristen och hur har det påverkat vårdköerna?

– Skånes universitetssjukhus har inte påverkats av den materialbrist som drabbat sjukhusen i regionerna Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Linköpings universitetssjukhus, Region Östergötland

1. Hur ser er ekonomiska situation ut? (Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör)

– Region Östergötland redovisar inte ekonomin för separata sjukhus utan verksamheten är länsövergripande, oberoende av enskilda sjukhus, varför det inte finns ett ekonomiskt resultat för Universitetssjukhuset.

För hälso- och sjukvården som helhet inom Region Östergötland, är den ekonomiska situationen ansträngd. Prognosen för hälso- och sjukvården är minus 630 miljoner kronor för 2019.

Det pågår många initiativ för att få en ekonomi i balans.

Från 2020 organiseras hälso- och sjukvården i en gemensam enhet för att stärka ledning och styrning men även med syfte att använda resurserna mer optimalt sett över hela sjukvårdssystemet. Viktiga mål för den nya enheten är att skapa robusta enheter inom främst slutenvård men också att genomföra omställningen till Nära vård.

En effektivisering av administrationen är en annan aktivitet för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar. Ett första steg är att minska antalet staber och samordna uppgifter. I steg 2 genomförs översyner för att ta bort uppgifter, sänka ambitionsnivån och samordna administrativa uppgifter.

För att säkra en god vård under förändringsarbetet läggs en genomförandeplan på tre år, där tillfälliga förstärkningar riktas till sjukvården med avtrappning till år 2022.

För de kommande åren är ekonomin ansträngd på grund av vikande skatteunderlag i och med sämre konjunktur men även på grund av ökade kostnader för pensioner samt planerade investeringar i framför allt fastigheter.

2. Kommer ni att behöva varsla om uppsägningar?

– De åtgärder som planeras kommer att innebära ett minskat antal anställda. Utgångspunkten är att förändringarna ska klaras med naturlig avgång och omställning.

En skattehöjning till 2020 möjliggör en mer ordnad omställning.

3. Vad ser ni som universitetssjukhus som era största utmaningar?

Kompetensförsörjningen, omställningen till nära vård och den digitalisering som kommer att krävas för att klara vårdbehovet framöver är några av våra största utmaningar.

4. Kan ni utesluta varsel eller anställningsstopp under 2020?

– Som vi svarade tidigare arbetar vi för att undvika varsel. Anställningsstopp kan vi inte utesluta.

5. Är patientsäkerheten god?

– Patientsäkerhet är ju något som skapas i varje vårdmöte. Där gör alla medarbetare sitt yttersta för att säkra patientsäkerheten. Vi har patientsäkerhet som ett fokusområde och följer också noga avvikelser, för att arbeta med förbättringsmöjligheter.

6. Har ni omfattats av materielbristen och hur har det påverkat vårdköerna?

– Vi har inte påverkats av materielbristen.

Universitetssjukhuset Örebro, Region Örebro län (Jonas Claesson, Hälso- och sjukvårdsdirektör)

1. Hur är det ekonomiska läget på ert sjukhus?

– Den ekonomiska situationen är ansträngd med prognostiserat årsresultat på -500 mkr mot budget för hela hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi kan inte särredovisa årsresultatet för universitetssjukhuset separat.

2. Medför det några förändringar i personalstyrkan?

– Nej.

3. Vilka är era största utmaningar som sjukhus?

– Långsiktigt hållbar ekonomi, att kunna möta den nationellt högspecialiserade vården, kompetensförsörjning med spetskompetenser, omställningen till den nära vården och demografiska effekter.

4. Kan ni utesluta varsel eller anställningsstopp under 2020?

– I Region Örebro län gäller sedan september 2019 strikt anställningsstopp för administrativ personal inom ledning och styrning, administration och andra stödverksamheter.

Anställningsstoppet avser tillsvidareanställningar, vikariat och visstidsanställningar.

Utöver detta ser vi i nuläget inte behov av utökat anställningsstopp eller varsel.

5. Är patientsäkerheten god?

– Vår patientsäkerhet är god, vi bedriver kontinuerligt ett omfattande och framgångsrikt patientsäkerhetsarbete. Våra vårdköer har inte påverkats av materialförsörjningsproblematiken.

6. Har ni omfattats av materielbristen och hur har det påverkat vårdköerna?

– Vi har hittills kunna genomföra all planerad verksamhet, även om vi fått lägga mycket extraresurser på att upprätthålla ett tillräckligt materialflöde.