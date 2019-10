Så blev Greta Thunberg störst på sociala medier

”Den mest delade artikeln på SvD två dagar i rad”, skriver då 15-åriga Greta Thunberg på Instagram den 1 juni 2018. Hon har precis publicerats i Svenska Dagbladet som en av tre vinnare i tidningens klimattävling för tonåringar, där unga har uppmanats att skriva debattartiklar om klimatet.

Det är svårt att veta hur många, eller få, följare Greta Thunberg då hade på Instagram. Klart är att de var betydligt färre än de över sju miljoner följare klimataktivisten har i dag, bara drygt ett år efter sitt första offentliga inlägg på sociala medier. Samma månad startar hon sitt Twitterkonto. Hennes Facebookkonto, som följs av nästan 2.5 miljoner, startas först i december.



Den 20 augusti börjar Greta Thunberg strejka. Den första artikeln om Gretas strejk publiceras i Aftonbladet samma dag, efter att strejken uppmärksammats i en viral Facebookstatus av PR-konsulten Ingmar Rentzhog. Strejken uppmärksammas samma dag också av Expressen, Stockholm direkt, ETC, TV4, SVT, Metro, Sydsvenskan och DN.





Redan tidigt möts Greta Thunberg av en viss kritik, som framför allt handlar om att hon i hemlighet skulle vara finansierad eller understödd av mäktiga grupper och individer, eller att hon enbart uppmärksammats i media på grund av sin kända mamma, operasångaren och aktivisten Malena Ernman. Den 22 augusti hånas hon av riksdagsledamoten Hanif Bali (M) och samma dag uppmärksammar Stockholm direkt ilskan Greta Thunberg tycks väcka. Hon uppmärksammas internationellt första gången 1 september, knappt två veckor efter att hon börjat klimatstrejka, i The Guardian, ”The Swedish 15-year-old who's cutting class to fight the climate crisis”.

https://twitter.com/hanifbali/status/1032229292321775616



I september 2018 följer ungefär 8.000 personer Greta Thunberg på Instagram och drygt 6.000 på Twitter, på båda sajterna hon beskriver sig som en ”15-årig klimatradikal med Aspergers”. Ett par månader senare är den siffran mångdubblad.





Det är i november och december, i takt med att hon får mer utrymme i medierna, som Greta Thunberg börjar få allt mer kritik på sociala medier. I november anklagas SVT för att använda Thunberg som ”expert”.

”I kvällens #Rapport på #SVT rapporterades det om att #Preem i dag fick tillstånd från mark- och miljödomstolen om att utöka sitt raffinaderi i Lysekil. Vem SVT begärde en expertkommentar av? Malena Ernmans dotter Greta, 12 år.”, skriver en anonym twittrare i en spridd tweet.

Inlägget inspirerar i sin tur den lokala M-politikern Jonathan Bessou som på Twitter kritiserar Gretas påstående om att Sverige skulle ha höga utsläpp per capita. Skärmavbilden i Bessous inlägg är tagen från den anonyma twittraren. Under november kommer Greta, eller snarare medieutrymmet Greta får, att kritiseras även av tidningen skribenten Johan Hakelius och riksdagsledamoten Jan Ericson (M).

https://twitter.com/JonathanBessou/status/1061225437467164672?fbclid=IwAR0BAxKQR_6QKb5rWv3RDNAbChki37laYtgkEMXBi3iAcN1cz4HIA3Acyz4

Den 1 december skriver Limhamns kyrka vad man senare menar är en humoristisk inlägg på Twitter där Greta Thunberg utses till en av jesu efterträdare. ”Kungörelse! Jesus från Nasaret har nu utsett en av sina efterträdare, nämligen Greta Thunberg.”, skriver kyrkan. Tweeten får över 8.000 interaktioner bara på Twitter, i allra flesta fall i formen av kritik mot den.

https://twitter.com/Limhamnskyrka/status/1068826078498758656

Kyrkan hånas av Hanif Bali (M) och möter även kritiska tweets från bland annat författaren och lokalpolitikern Ann Heberlein (M) och av journalisten och debattören Nuri Kino. Fem dagar senare beslutar sig kyrkan för att sluta Twittra, som ett resultat av kritiken.





Kritiken mot Greta Thunberg på sociala medier når något av en tidig kulm den 5 december när frilansjournalisten och debattören Andreas Henriksson påstår sig ha avslöjat att Greta Thunbergs plats i offentligheten egentligen bara är en del av en pr-kupp.

”Extra: Här är klimatlobbyisten som är den hemliga pr-strategen bakom Greta Thunbergs lobbykampanj och skolstrejk för klimatet”, skriver han i en Facebookstatus. Påståendet får vidare spridning bland annat av riksdagsledamoten Lars Beckman (M) och den högerpopulistiska Facebooksidan Politikfakta. Även Sydsvenskan ägnar en ledare åt frågan.





I en uppföljande Facebookstatus några dagar senare hävdar Henriksson att Thunberg utnyttjas av Ingmar Rentzhog och att denne inte alls ska ha stött på Greta Thunberg av en slump i augusti. Svenska Dagbladet publicerar några månader senare i februari en granskning med ungefär samma innehåll som Andreas Henrikssons tidigare Facebookstatusar. Bland annat kan man visa att Rentzhog använt sig av Gretas namn i samband med en nyemission som dragit in över 10 miljoner i investeringar. Gretas pappa Svante Thunberg nekar till att Greta eller hennes familj ska ha haft någon kännedom om detta, och Ingmar Rentzhog nekar till att han skulle ha stött på Greta i augusti 2018 av annat än en slump.

Greta Thunberg på plats i Katowice, Polen, under den stora klimatkonferensen 2018. Foto: Alik Keplicz

Den 3 december håller Greta ett tal inför FN:s generalsekreterare António Gutererres på klimatmötet i polska Katowice, sitt första stora internationella tal. Hon går från 12.000 till 100.000 följare på Instagram under december och siffror från Google visar att framför allt svenskar söker efter henne i en grad som tidigare inte skett. I USA och resten av världen är intresset lägre, men den 10 december utnämner Time Magazine Greta till en av världens mäktigaste tonåringar.

Parallellt med detta fortsätter det att spridas kritik och i vissa fall konspirationsteorier om Greta, och den 7 januari publicerar Gretas mamma, Malena Ernman, ett inlägg där hon bemöter kritiken. Bland annat nämner hon uppgifter som har spridits på sociala medier om att SVT skulle ha ljugit om att Greta Thunberg har talat på klimattoppmötet, och att hon i stället skulle ha talat under en paus.





”Hennes tal skulle vara runt kl 20 men eftersom alla tidigare talare drog långt över tiden (som alla alltid gör – inklusive Greta...) så fick hon vänta till efter kl 23 och då har så klart dom flesta delegaterna redan gått hem sen länge.”, skriver Ernman i inlägget som fick över 150.000 reaktioner och delningar.

Greta Thunberg talar på World Economic Forum i Davos den 22 januari och några dagar tidigare äger den största globala klimatstrejken dittills rum. Tusentals deltar, och den 15 februari demonstrerar åter igen tusentals skolelever i bland annat Frankrike och Storbritannien.

Men det är först den 15 mars som strejkerna väcker global uppmärksamhet i sociala och etablerade medier. Verktyg som Google trends visar tydligt att sökintresset för Greta Thunberg ökar. DN räknade då fram att skolstrejker för klimatet väntades äga rum i över 1.500 städer i över hundra länder.





Det är också i mars Greta Thunberg för första gången når en miljon följare på Instagram. Under mars går hon från ungefär 400.000 följare på plattformen till mer än det dubbla. De 45 inlägg hon publicerar den månaden gillas och kommenteras över sex miljoner gånger.





Sedan fortsätter det bara uppåt. I april utnämns Greta till en av världens mest inflytelserika personer av Time Magazine, bara dagar innan har hon fått träffa påven. Och i takt med att Greta Thunberg blir allt mer känd börjar en rad olika konspirationsteorier spridas om henne.

En talarorganisation lägger i juni upp en annons där man påstås kunna boka Greta Thunberg som talare för 20.000 dollar, någonting hon sedan säger sig inte ha gett sitt samtycke till eller ens känt till. I flera spridda sociala medier-inlägg påstås hon vara finansierad av den ungersk-amerikanska miljardären George Soros, och manipulerade bilder där han påstås stå bredvid Greta får stor spridning. Andra falska påståenden sprids där Greta påstås sympatisera med terrorgruppen IS, att demonstranter som klimatstrejkat lämnat enormt med skräp efter sig eller att hon skulle vara den högst betalda aktivisten i världen. Ibland har hon till och med påståtts vara en skådespelare.

https://twitter.com/GretaThunberg/status/1145318090391064577?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1145318090391064577&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fnyheter%2Fgreta-slar-tillbaka-mot-arvodesryktet-inte-sant%2F

Greta Thunbergs inflytande växer gradvis under sommaren, sett till antalet gånger hon nämns på sociala medier och hur stor spridning hennes egna inlägg får. Det är dock när hon hon håller sitt tal på FN:s klimattoppmöte den 23 september allt exploderar. Hon får nästan 1,5 miljoner nya följare på Instagram på ett dygn. Hennes bilder får i flera fall över en miljon gilla-markeringar och hon hånas av USA:s president Donald Trump, ett tidstypiskt sätt att mäta en persons inflytande på.

https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1176339522113679360

Greta Thunbergs rörelse har växt med extraordinär fart. I oktober, när mottagaren av Nobels fredspris delas ut och Greta Thunberg är favorittippad att vinna det, har över 5.500 demonstrationer i över 190 länder ägt rum, inspirerade av Gretas första skolstrejk den 20 augusti.

Då strejkade hon ensam.