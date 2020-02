Så gick surrogatmödraskap om utlandsadoptioner i Sverige

Inom svensk sjukvård är det inte tillåtet att använda surrogatmammor. Lagen säger dock ingenting om att anlita en surrogatmamma i utlandet. Det har blivit ett alternativ som ofrivilligt barnlösa svenskar utnyttjar.

– Det har normaliserats, det är inte lika skrämmande längre att åka till Georgien eller Ukraina för att skaffa barn, säger Staffan Sörenson, delägare i jurist­byrån Napoleon jurister, som arbetar med surrogatarrangemang.

2019 föddes omkring 215 svenska surrogatbarn, enligt en sammanställning som juristbyrån har gjort. Året före föddes cirka 180 barn. Uppgifterna kommer från svenska ambassader i Ukraina och Georgien, 48 svenska domstolar och byråns egna klienter.

– Det steg runt 2016. Runt 2017 och 2018 blev surrogatarrangemang mer etablerat och normaliserat. Många som hade rest till Ukraina, Georgien eller Ryssland delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter på bland annat Facebook, säger Staffan Sörenson.

Det finns ingen officiell statistik över de svenska surrogatbarnen. Svenska myndigheter för inte någon registrering av barnen. Statistiska centralbyrån uppger dock att det tros ha fötts runt 220 svenska surrogatbarn i utlandet mellan 2014 och 2018 – men att det finns ett mörkertal.

Samtidigt kommer allt färre adoptivbarn till Sverige. På tio år har de internationella adoptionerna minskat kraftigt. Under 2009 adopterades 750 barn via adoptionsorganisationer jämfört med 170 barn under förra året. Den nedåtgående trenden kan delvis förklaras med att ivf-behandlingar har blivit effektivare, men också att nationella adoptioner i hemländerna tillämpas i högre grad.

De tre adoptionsorganisationerna som finns i Sverige säger att de ser att intresset för surrogatmoderskap växer.

– Många tror att adoptionsprocesser tar lång tid och att man inte kan vara över 40. Men det stämmer inte riktigt. Just nu finns många barn som är i behov av familj, säger Kerstin Gedung, verksamhetschef på Adoptionscentrum.

Nordic surrogacy är en nordisk agentur som grundades 2016. De arrangerar kommersiella surrogatmödraskap i Georgien, Ukraina, Albanien, Colombia och USA.

– Vi ser en ökande nyfikenhet och intresse, men också att allt fler har kunskap och är mer upplysta kring vad det innebär att skaffa barn med hjälp av surrogat, säger Eduardo Afonso, grundare av agenturen.

Till skillnad från adoption som förhåller sig till olika regler, kontroller och krav så ställer agenturen inga krav på sina kunder. Men den följer ländernas lagstiftning kring surrogatarrangemang.

– Vårt resonemang är att de som kan skaffa barn på egen hand utsätts inte för någon utredning, så varför ska de som vill skaffa barn via surrogat utredas? Men vi har sagt att ett par får högst vara 110 år tillsammans, säger Eduardo Afonso.

En surrogatprocess hos Nordic surrogacy kan kosta alltifrån 450.000 kr till närmare 700.000 kronor. Enligt Napoleons jurister kan en surrogatmamma i Ukraina få mellan 160.000 och 200.000 kronor.

– För en kvinna i Ukraina är det nog mycket pengar, men det innebär inte att hon har det dåligt ställt från början. Min uppfattning är att många kvinnor gör det för att de vill hjälpa, säger Staffan Sörenson.

Frågan om surrogatbarn är kontroversiell efter uppmärksammade fall i bland annat Indien och Thailand. Par har till exempel valt bort barn som fötts med funktionsnedsättningar. Länderna tillåter fortfarande surrogatmödraskap, men inte för utlänningar.

EU-parlamentet röstade i december 2015 nej till alla former av surrogatmoderskap och slog fast att ”surrogatmoderskap underminerar kvinnans mänskliga värde när hennes kropp används som en handelsvara”.

I Sverige har debatten handlat mer om huruvida altruistiskt surrogatmödraskap, det vill säga frivilligt och utan ersättning, ska tillåtas.

En annan fråga i debatten är hur länge Sverige ska stå utan regelverk kring surrogatmödraskap med tanke på att det förekommer.

Regeringen har uppmärksammat utvecklingen gällande surrogatarrangemang och att barnens ankomst till Sverige blir en utmaning för kommuner och domstolar. I juli 2018 fick Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Mfof) regeringsuppdrag att ta fram ett kunskapsstöd, som presenterades i januari. Det ska ge vägledning för myndigheter och domstolar att hantera frågor kring surrogatarrangemang i utlandet.

En svårighet är faderskapet som måste fastställas genom dna-test och beslutas av svensk tingsrätt. Finns det ingen genetisk koppling mellan surrogatbarnet och fadern kan processen bli långdragen. Dock erkände Högsta domstolen i fjol två olika domar i USA – där två svenska kvinnor som fick barn med hjälp av surrogatmammor ska ses som barnens rättsliga föräldrar.

I Ukraina och Georgien, som är populära ”surrogatländer”, tilldelas inte medborgarskap till barnet förrän faderskapet är fastställt. I väntan på det blir föräldrarna kvar i landet med barnet som under tiden är statslöst, något DN har rapporterat om.

En annan utmaning är vårdnadsprocessen som börjar efter att barnet blivit svensk medborgare. Föräldrarna får inte ta del av föräldrapenning och barnbidrag för barnet förrän vårdnaden är beslutad.

– Surrogatmödraskap är en komplex fråga. Det finns inget regelverk i dag som man kan tillämpa generellt på surrogatarrangemang. Varje fall är unikt, med avtal i länder där lagarna ser olika ut, säger Anna Axelsson, utredare på Mfof.

