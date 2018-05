Så kom #gamergate till Sverige

Internetforumet 4chan hade under flera år varit känd för sin grova ton, och under #gamergate blev det ännu värre.

”Kill all normies. Online culture wars from 4chan and tumbler to Trump and the alt-right” av författaren Angela Nagle handlar om hur en motreaktion mot vänsterns framgångar och identitetspolitik fick antifeminister, libertarianer, Nietzsche-älskare och traditionellt konservativa att hamna på samma sida som uttalade nazister.

Enligt Angela Nagle finns det tydliga kopplingar mellan de som gav sig på kvinnor i spelvärlden och alt-right, incel-rörelsen, MGTOW (Men Going Their Own Way), Proud Boys och klassiska antifeminister.