Så lyckades han förbjuda franska butiker att slänga mat

Den franska lagen

2016 införde Frankrike en lag som förbjuder stora butiker att förstöra ätbar mat. Företagen måste även teckna ett avtal med en välgörenhetsorganisation som kan ta hand om mat som inte kunnat säljas. Sedan lagen infördes har 46.000 ton mat räddats varje år.

Lagen blev verklighet efter att den franska lokalpolitikern och domaren Arash Derambarsh drivit en kampanj och samlat in 210.000 namnunderskrifter. För sitt arbete har han belönats med hållbarhetspriset ”Win win Gothenburg Sustainability Award”, som delas ut under en ceremoni på Göteborgsoperan under kvällen.

Källa: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation och Foodtank.