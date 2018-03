Så satsar svenskarna för att bli ett världslag i e-sport

Tre, två, ett – kör! säger Ludwig Sandgren och sätter på timern i sin telefon innan han börjar göra knäböj. Spelarna Adrian Kryeziu, Simon Haag och Jonas Lindholm följer hans exempel.

De kallar sig för The Final Tribe och för en kamp mot klockan. I höstas bestämde de sig för att bli ett världslag inom e-sport.

De har flyttat till en ny stad. De har skaffat ett flådigt kontor. De har lagt om sin kost och byggt muskler. Men än så länge har de inte vunnit någonting.

De tycker att de har talangen som krävs. Och viljan. Men snart måste de också ha intäkter, om inte allt ska sluta med konkurs.

Om ett par dagar ska de försöka kvala in till en tävling i Shanghai med en miljon dollar i prispotten.

Ska de lyckas den här gången?

Pumpande radiohits strömmar ur högtalarna på Sats, beläget högst upp i köpcentret Entré vid Värnhemstorget i Malmö, en av få verksamheter i byggnaden som ännu är igång.

Det är något anakronistiskt med att ett e-sportlag befinner sig i en borttynande shoppinggalleria, denna rest från 1900-talet. Dessutom på ett gym.

E-sporten är 2000-talets snabbast växande sport. Varje dag bänkar sig i genomsnitt 400.000 svenskar framför en skärm för att titta på den, enligt en undersökning från 2017. Globalt beräknas publiken inom några år uppgå till en halv miljard, om man räknar både entusiaster och sådana som kollar mer sporadiskt.

Det är förmodligen bara en tidsfråga innan gymmets granne O’Learys börjar streama e-sport på sina skärmar. Nischade e-sportpubar finns redan i Stockholm och Göteborg.

Full koncentration för laget. De kallas ofta för sitt nick, sitt smeknamn. Nerifrån Jonas ”Jonassomfan” Lindholm, Simon ”Handsken” Haag, Pontus ”Frost” Frost, Adrian ”Era” ­Kryeziu och (skymd) Axel ”Pablo” Källman. Foto: Anders Hansson

The Final Tribe spelar Dota 2, ett fantasyspel där två lag om fem spelare vardera gör upp på en karta. Varje spelare styr en hjälte och allt är över när ett av lagen, efter många strider och taktiska manövrer, lyckas ta över motståndarlagets bas. Dota 2 Dota 2 är ett dataspel med fantasytema i genren MOBA, Multiplayer online battle arena. Två lag med fem spelare vardera gör upp på en karta. Varje spelare styr en hjälte med unika egenskaper. Allt går ut på att skydda sin egen bas och samtidigt försöka förstöra motståndarlagets. När så sker är spelet över. Bakom spelet står den amerikanska utvecklaren Valve. Spelet är skapat av en mytomspunnen person som går under pseudonymen IceFrog. Han gjorde också föregångaren, Defense of the ancients, som var en karta i spelet Warcraft 3. 2006 gjorde den svenska artisten Basshunter hitlåten ”Dota”: ”Vi sitter här i venten och spelar lite Dota/ å pushar på å smeker, med motståndet vi leker.”

Dota 2 är ett av e-sportens största spel. En säsong med tävlingar på olika platser i världen kulminerar under sensommaren med The International, ett slags VM i Dota 2. Förra årets vinnarlag plockade med sig nästan elva miljoner dollar i prispengar från Seattle.

Det är dit The Final Tribe strävar.

Men varför inleder de varje arbetsdag på gymmet?

Ludwig Sandgrens mobil ger ifrån sig en signal.

– Vila! säger han och torkar svetten ur pannan.

Han är lagets vd och grundare, samt mental och fysisk coach.

Och full av stora visioner.

Att gå upp i tid, träna varje dag och äta bra mat – det är inte raketforskning att det kommer vara en konkurrenskraftig metod. Men ingen annan gör det. Inte så här systematiskt.

– Om man blundar och tittar tjugo år framåt i tiden. Hur kommer en e-sportare se ut då? Kommer det vara de här tjocka spelarna vi ser i dag? Nej, självklart inte. De kommer vara föremål för samma press som fotbollsspelare är i dag, som en följd av den ökade professionaliseringen, säger han.

Ludwig Sandgren, som själv är en högst medioker hobbyspelare, var tidigare anställd som manager på den Göteborgsbaserade e-sportorganisationen Alliance. I somras slutade han för att kunna förverkliga sina idéer om hur ett e-sportlag ska organiseras.

Pontus ”Frost” Frost, Simon ”Handsken” Haag och tränaren/vd:n Ludwig Sandgren under ett av sina dagliga träningspass. Foto: Anders Hansson

– Att gå upp i tid, träna varje dag och äta bra mat – det är inte raketforskning att det kommer vara en konkurrenskraftig metod. Men ingen annan gör det. Inte så här systematiskt.

Han fick med sig tre av spelarna, Adrian Kryeziu, Jonas Lindholm och Simon Haag, som alla hade fått lämna Alliance efter uteblivna framgångar.

I november förra året flyttade de till Malmö, en stad som ingen av dem hade någon koppling till (de flesta kommer från Göteborgsområdet). De valde Malmö helt enkelt för att den var billigast av storstäderna.

Adrian Kryeziu, klädd i blå tajts och ett linne med Bob Marley på bröstet, säger att han till en början var skeptisk till Sandgrens vision.

– Jag har aldrig varit någon gymnisse. Varför ska jag behöva träna så hårt? Jag sitter ju bara och spelar dataspel.

Han tar några klunkar ur sin shaker som innehåller dryck berikad med aminosyror.

– Men nu älskar jag det.

Simon Haag, lagets kapten, gör marklyft med en skivstång med en tjugokilosvikt i vardera änden. När han är färdig förklarar han mellan andhämtningarna att ju bättre man mår IRL desto bättre presterar man framför datorn.

– Vi vill bygga något som inte har gjorts förut. Bete oss på ett annat sätt än vad som är vanligt i den här branschen.

***

Thomas Nowell står i det nyrenoverade köket och lägger upp råbiff i en serveringsskål. Han har redan blandat det finhackade köttet med senap, kapris och äggula.

På spisen står en enorm kastrull med kikärter och svalnar. Han ska göra hummus och frysa ner.

– Vi äter inga snabba kolhydrater, så det blir baljväxter minst en gång om dagen, säger han.

Han är delägare i The Final Tribe och basar över kontoret vid Lilla torg. Framför allt är han lagets kock. The Final Tribe äter både lunch och middag här sex dagar i veckan.

Råbiffen är egentligen en utsvävning. Thomas Nowell har 150 kronor per person och dag att röra sig med.

Pontus ”Frost” Frost letar något ätbart i kylen. Laget håller en strikt diet för att orka sitt hårda schema. Foto: Anders Hansson

Kylskåpet är proppfullt med baconpaket och blandfärstråg.

– Det blir mycket kött. Fisk är tyvärr jävligt dyrt. Då och då kan man lyxa till det. Men med tanke på att alla äter riktigt mycket, minst 300 gram protein, kan man inte köpa lax för flera hundra kronor kilot. Vi fyller upp med keso.

Barndomsvännerna Thomas Nowell och Ludwig Sandgren – som båda fyller 30 i år – växte upp tillsammans på Björkö i Göteborgs norra skärgård. Men sina vuxna liv har de levt på olika håll.

Ludwig Sandgren har läst filosofi och varit ordförande för Unga humanisters Göteborgssektion. Han har startat en nätbokhandel för populärvetenskaplig litteratur och flera bloggar där han har skrivit om livets stora och små frågor. Och så har han varit festfixare.

– Jag har startat väldigt mycket … säger han och låter antyda fortsättningen på den meningen: men inte fullföljt allt.

Egentligen halkade han in på e-sporten av en slump. Han jobbade på en affärsjuridikbyrå (han har läst juridik också) som hade Alliance som kund. Efter ett tag sa han upp sig från byrån och började jobba för kunden i stället.

Thomas Nowell stack till Oslo för att jobba ett år innan han skulle börja plugga. Men han blev kvar och ”prokrastinerade i sju år”.

– Det gick bra för mig, jag hade bra tjänster inom restaurangvärlden. Det var kul på många sätt. Men det var inte det jag ville med livet. Jag har sejfat. Jag har varit rädd för att ta tag i saker. Ludwig har alltid varit den som vågar. Jag är fegisen.

Sommaren 2017 åkte vännerna på en semesterresa till Portugal. Där intensifierade Ludwig sin övertalningskampanj, som han hade drivit under en tid och som gick ut på att de två skulle starta ett eget Dota 2-lag. Thomas tvekade in i det sista: ”Nej, nej, så kan man inte göra. Tänk om det inte funkar.” Men till slut lät han sig bevekas.

– Det är det bästa beslutet jag har fattat i mitt liv.

Thomas Nowell har alltid älskat tv-spel och datorspel. Men inte att spela dem. Han har bränt hur mycket pengar som helst på Playstation-spel som har samlat damm i sina fodral.

– Jag är mer intresserad av det som konstform. Det finns ju hur många fotbollsfans som helst som aldrig skulle ställa sig på en fotbollsplan. Jag gillar hur komplext det är … det är verkligen sporten för mig, säger han.

Om det nu är en sport. Och det är det om man frågar idrottsvetaren Kalle Jonasson. 2013 lade han fram en avhandling vid Malmö högskola där han argumenterade för det påståendet. Enligt hans definition är sport en ”modern formaliserad form av tävlan mellan människor, där den fysiska ansträngningen är avgörande för resultatet.”

– Utkomsten i de flesta e-sporter är beroende av din ackuratess i öga-hand-koordination, hur du behärskar ditt tangentbord, hur du orkestrerar dina fingrar. Det finns en fysisk aspekt som man inte kan bortse från, säger han.

Den svenska e-sportvärlden fick också ett erkännande när Counter-strike-profilen Emil ”HeatoN” Christensen bjöds in till SVT:s ”Mästarnas mästare” 2016. Men att e-sport på allt större allvar diskuteras som tänkbar OS-gren väcker mest munterhet hos de flesta. Och Riksidrottsförbundet har hittills vägrat att ta in e-sport under sitt paraply.

Ludwig Sandgren önskar att den svenska idrottsvärlden var lite mer lik den amerikanska, där många av de stora e-sportorganisationerna ägs av NBA- och NFL-lag.

Hammarby har förvisso startat ett eget Fifa-lag. Men de medlemsägda svenska föreningarna är överlag konservativa, menar Ludwig Sandgren, som har uppvaktat flera svenska fotbollsklubbar för ett eventuellt sponsorsamarbete.

Tack vare tidig bredbandsutbyggnad har Sverige länge varit en framstående e-sportnation. Men Ludwig Sandgren menar att vi håller på att bli frånåkta, eftersom talangen inte tas om hand.

– Det smartaste vore om föreningslivet förgrenade sig och startade e-sportlag inom ramen för sina existerande verksamheter. Det skulle vara lättare för en förälder att acceptera att ens barn går iväg och spelar Counter-strike hos en idrottsklubb i stället för att sitta instängd på sitt rum.

Men i grunden är hans motiv egoistiska. För en allsvensk fotbollsklubb – inte minst den i lagets nyblivna hemstad – har något som han inte har: pengar.

Även om de tre spelarna som utgör kärnan i The Final Tribe har varit proffs i flera år är de knappast ekonomiskt oberoende. Laget lever just nu på besparingar, som minskar för varje dag som går.

The Final Tribe längtar efter de stora scenerna. Här en Dota 2-tävling i Hamburg i oktober 2017. Prissumma: 8 miljoner kronor. Foto: Daniel Bockwoldt/DPA

Det finns egentligen bara ett sätt för dem att börja dra in pengar. De måste börja vinna kval till tävlingar och väl där plocka med sig prispengar hem – vilket i sin tur också kommer göra deras varumärke attraktivt för sponsorer.

Kvalen spelar de online från kontoret. Sedan starten i november har de varit nära att vinna några gånger, men inte nått ända fram.

Och snart har de alltså chansen att ta sig till en major-turnering i Shanghai där lagen strider om en pott på totalt en miljon dollar.

– Vinner du en sådan tävling kan du slappna av sedan. Men det är svårt. Det är väldigt svårt. Vid det tillfället måste du vara bäst i världen, säger Ludwig Sandgren.

Nu har vi chansen att få komma till Shanghai. Det är en resa som kan förändra våra liv för alltid.

Trots att de äter budgeterade måltider och lever ”så in i helvete” snålt måste de snart vända trenden.

– Jag tror fan att det kommer att gå. Vi är så pass bra. Det är bara en fråga om tid, säger Ludwig Sandgren.

Under lunchen går han igenom varje spelares individuella målsättning för resten av arbetsdagen, som kommer sträcka sig långt in på kvällen.

– Jag ska inte vara så jävla arg, säger Jonas Lindholm. Tävlingar i e-sport Under en säsong, som sträcker sig från oktober fram till sommaren, pågår tävlingar runt om i världen. De allra bästa lagen bjuds in direkt. Andra lag bjuds in till de regionala kvalen (finns sex regioner) och ytterligare andra måste kvala till kvalen. I mars lyckades The Final Tribe kvala in till en minor-turnering i Jakarta i Indonesien. Prispotten låg på 2,5 miljoner kronor. Kort därpå lyckades de också skaffa sig en sponsor. Men intäkterna därifrån är inte tillräckliga för att försörjningen ska vara tryggad.

Simon Haag ska jobba med sitt tics, som består i att han under spelets gång gnider sig hårt över näsryggen.

– Det är inte bra, alltså. Det är okej när jag är död, men jag gör det även när jag springer runt. Det är som att stå med händerna i fickorna, säger han.

Adrian Kryeziu smakar på maten och ropar bort mot köket.

– Thomas, vad är det vi äter? Rå fisk?

– Råbiff.

– Jag klarar det i alla fall inte. Jag kan äta mycket, men inte rå mat, säger han.

***

Sedan tar de plats i sina stolar, som har lånat formelement från ett racerbilssäte, framför sina kolsvarta datorer som står uppställda i en lång rad.

Simon Haag streamar en match i en pågående turnering som The Final Tribe misslyckades med att kvala in till. Han försöker se minst 80 procent av matcherna i de viktiga turneringarna för att få inspiration och hålla sig uppdaterad. Den amerikanska utvecklaren Valve släpper då och då en ny patch med justeringar som förändrar spelets förutsättningar – hjältar som har varit starka kan plötsligt bli svaga, och tvärtom.

– Jämför med en vanlig sport som fotboll. Reglerna förändras inte. Målen är lika stora från match till match. Men Dota förändras hela tiden. Och det är därför man aldrig tröttnar. Det går inte att besegra spelet, säger han.

Jonas Lindholm spelar en pub, en publik match där man paras ihop med andra spelare, av varierande kaliber, från hela världen. Den här typen av matcher utgör en stor del av lagets träningsdos. Eftersom Dota 2 är ett lagspel gäller det att hitta ett sätt att samarbeta, vilket inte alltid är helt lätt.

Och snart har Jonas Lindholm misslyckats med dagens målsättning.

– What are you doing, guys? This is the third time you do this, vrålar han in i headsetet.

Jonas Lindholm växte upp i Täby. I sin ungdom sysslade han med traditionella idrotter som ishockey och fotboll. Han spelade tv-spel också, men högst ett par gånger i veckan, tillsammans med kompisar.

När han var 15 skilde sig hans föräldrar. Och då började han spela dataspel. Snart tio timmar om dagen. Åt framför skärmen i sitt rum. Skolkade från skolan.

– Det var ett sätt att fly. Det var aldrig meningen att jag skulle bli bra. Det bara hände. Och det gick väldigt fort, säger han.

Han lyckades till slut ta studenten, dock med ofullständiga betyg. Sedan dess har han, oftast, kunnat försörja sig på sitt spelande. I perioder när han har varit klubblös har han försökt rätta till betygen på komvux. Han skulle kunna tänka sig att jobba med något inom systemutveckling och programmering i framtiden – men helst tänker han inte på den.

– Nu kör jag det här ända in i kaklet. Skiter det sig så skiter det sig.

***

Tränaren och vd:n Ludwig Sandgren håller genomgång inför kvällens match. Foto: Anders Hansson

”Penta-kross”, skriver Ludwig Sandgren på whiteboardtavlan i konferensrummet.

Så ångrar han sig. Suddar.

– Vi måste vara mer aggressiva än så.

I stället skriver han: ”Utplåna Penta”.

Det är namnet på det tyska lag som The Final Tribe ställs inför i den första kvalmatchen som äger rum om ett par timmar.

Nu när ett viktigt kval stundar har resten av laget anslutit till Malmö.

Från början spelade två danska spelare i The Final Tribe. Två rookies som Ludwig Sandgren och de andra spelarna trodde på, men som visade sig inte hålla måttet. Så de fick ta sitt pick och pack och dra tillbaka över sundet. I stället kallade man in två svenska spelare.

Pontus Frost har kommit ner från Göteborg. Under ett år försökte han livnära sig på att spela, men det gick inte riktigt så han började plugga i stället. Nu läser han sin andra termin statsvetenskap på Göteborgs universitet. Han säger att han är ”superintresserad” av moralfilosofi, och hur man bygger en demokrati.

– Visst är det kontraster mot det här.

En vanlig dag spelar han Dota 2 tio timmar om dagen och pluggar fem.

Träning och mindre viktiga matcher spelar han hemifrån, uppkopplad mot resten av laget via headset. Och egentligen är det ett ganska vanligt förfarande, att man spelar tillsammans fast från olika fysiska platser. Men det strider mot Ludwig Sandgrens vision om hur ett framgångsrikt e-sportlag byggs.

– Planen är att bli heltidsspelare, och flytta hit. Men innan jag gör det vill jag se att vi lyckas kvala in till de stora tävlingarna. Att vi är på den nivån, säger Pontus Frost.

Axel ”Pablo” Källman värmer upp. Foto: Anders Hansson

Axel Källman, eller Pablo – liksom de andra går han mest under sitt nick (smeknamn i spelet) – bor i Enköping till vardags. Också han vill vänta tills pengarna rullar in innan han flyttar till Malmö. Dessutom har han hittills vägrat att underkasta sig den stränga dieten och det tuffa träningsprogrammet. När resten av laget äter bönpasta äter han vanlig spaghetti. När de andra dricker proteinpulver eller vatten dricker han Coca Cola, om än i ransonerade doser, och allt oftare light (”baby steps”, säger näringsansvarige Thomas Nowell).

Ludwig Sandgren fortsätter skriva upp nyckelord på tavlan: ”Fokus”, ”ansvar”, ”spela vårt spel”.

– Nu har vi chansen att få komma till Shanghai. Det är en resa som kan förändra våra liv för alltid, säger han.

***

En match börjar med att lagen i tur och ordning väljer hjältar – och väljer bort hjältar, som då blir ovalbara för bägge lagen. Det finns runt 100 hjältar, alla med unika egenskaper. Vissa är bra på att ta ut andra hjältar; somliga är bra i början av en match, andra är bra i slutet. Det innebär att detta val har en stark utslagsgivande faktor i spelet.

Simon Haag är The Final Tribes kapten och så kallade drafter, två roller som brukar sammanfalla. Under det här momentet sitter han och kommunicerar med lagets taktiska coach – en ung före detta spelare som bor i Kalifornien och som får vända på dygnet för att kunna följa lagets matcher, som han analyserar på detaljnivå.

Under tiden går Ludwig Sandgren runt och peppar spelarna. Han ställer sig bakom dem och masserar deras bröstkorgar. När hjältarna är valda reser alla på sig och ställer sig i en ring på golvet. De bankar sig själva i bröstet med knuten näve samtidigt som de hummar med stigande intensitet – en ritual de har snott från Matthew McConaugheys rollfigur i ”Wolf of Wall street”.

Dags för match. Laget kör sin krigsdans. Jonas ”Jonassomfan” Lindholm i mitten. Foto: Anders Hansson

När matchen väl börjar får bara spelarna befinna sig i rummet. Alla andra får ta sin tillflykt till soffan i rummet intill och kolla på en stream via Twitch – den ledande strömningssajten inom e-sport – som projiceras över en hel vägg.

Matchen visas ur ett ovanifrånperspektiv. Hjältarna springer runt i ett delvis skogsbeklätt landskap, ibland utspridda, ibland i samlad tropp. Då och då drabbar lagen samman i stora slag.

För en utomstående är det svårt att förstå vad som händer, även om det finns vissa indikatorer. Hur mycket guld laget har för tillfället, och hur många gånger man har dödat en motståndare. Men det kan svänga extremt fort, berättar Thomas Nowell, som ibland har svårt att hänga med i svängarna trots att han följt spelet på nära håll sedan november.

– De där nyanserna i spelet kan inte jag. Jag får lyssna på spelarna i stället. Det är ett dåligt tecken om det är väldigt tyst där ute. Är det ett konstant skrikande går det ofta bra, säger han.

Matcherna spelas bäst av tre, och under den första ger spelarna inte särskilt mycket väsen ifrån sig. Mycket riktigt förlorar de.

Innan andra matchen drar igång kastar de i sig lite mat i köket. Korv med broccoligratäng. E-sport och pengar I slutet av 1990-talet hölls de första e-sporttävlingarna med prispengar. Sedan dess har summorna stigit kraftigt. I Dota 2 heter den största tävlingen The International. 2011 var den totala prispotten 13 miljoner kronor. 2017 var siffran 200 miljoner kronor, varav vinnaren fick nästan 90 miljoner kronor. Det är den hittills största prispotten i e-sportens historia. Newzoo, ett analysföretag inom e-sport och gaming, beräknar att e-sporten om två år kommer ha intäkter på 12 miljarder kronor, i sändningsrättigheter, biljettförsäljning, sponsoravtal och merchandise. Publiken väntas inom kort bli över en halv miljard globalt, både entusiaster och sporadiska tittare inräknat. Många tittar på e-sport via Twitch, en sajt där användare kan streama och kommentera matcherna. 2015 lanserade Youtube sin konkurrerande sajt Youtube gaming.

Jag frågar Adrian Kryeziu vad som gick fel.

– No comment, säger han sammanbitet och skyfflar in mat i munnen.

Han är lagets mest meriterade spelare. Som 15-åring åkte han på sin första tävling, i Kalifornien. Ett par år senare fick han ett ultimatum från sin dåvarande brittiska klubb: Skolan eller sporten. Han gick då andra året på gymnasiet. Valet var enkelt, säger han vid ett annat tillfälle när vi pratar.

– Det hade varit världens misstag att säga nej. Det sa min pappa också, även om han inte var med på det i början. Nu sitter han och tittar på varenda match. Han är en riktig sportnörd, älskar fotboll, och nu är Dota hans grej. Han har lärt sig alla hjältar.

Adrian Kryeziu inleder varje morgon med att tända ljus och rökelse i sin lägenhet på Möllan. Sedan mediterar han en stund innan han sticker iväg till gymmet.

– Det är lätt att stressa upp sig själv. ”Shit, vi går back ekonomiskt. Vi lyckas inte i kvalen.” Jag är något av en övertänkare. Hamnar lätt i en negativ spiral. Meditationen får mig att hitta tillbaka till lugnet, till den djupa, fridfulla Adrian.

***

The Final Tribe vänder och vinner den första kvalmatchen. De får visserligen stryk i den andra och får ta omvägen via losers bracket på sin väg mot finalen. Men sedan går det bra igen och de kommande dagarna tränger många höga skrik igenom väggarna till åskådarrummet.

Matcherna är i snitt tre timmar långa. Ofta spelar de två på raken. Mellan drabbningarna håller Pablo sina fingrar varma genom att spela Tetris i ett furiöst tempo – när han inte har handen i chipspåsen. De andra fyller på energidepåerna med kaffe och bars.

Det sista hindret innan finalen är Alliance, klubben som Ludwig Sandgren och flera av spelarna lämnade förra sommaren. Även om Alliance också har en ny laguppställning är de favoriter i kraft av sin historia – 2013 vann laget The International. På Twitter har de 250.000 följare. The Final Tribe har vid detta tillfälle 169.

Ändå vinner The Final Tribe första matchen tämligen enkelt.

– Vi är bättre än de. Det är bara att världen inte har sett oss ännu, säger Ludwig Sandgren.

Under matcherna har han svårt att sitta still. Han ställer sig upp. Sätter sig igen. Vevar med armarna.

När hans lag går mot vinst också i andra matchen pekar han segervisst mot skärmen med båda sina långfingrar, vars naglar är målade med militärgrönt lack.

***

I finalen, som äger rum nästa dag, ställs The Final Tribe mot OG, ett Redbull-sponsrat lag med massor av tävlingsrutin.

– På tårna från början, boys, säger Simon Haag innan matchen drar igång.

Sedan är det, med några undantag, knäpptyst från spelarna i två raka matcher.

– Fuck my life, säger Ludwig Sandgren.

Om man vill bli bäst i världen måste man lägga 16 timmar om dagen sex dagar i veckan. Det var mer socialt accepterat att göra det när man var 15. Vi gör stora uppoffringar.

Efter förlusten lägger sig Jonas Lindholm på golvet och längtar till lördag, den veckodag då laget vräker i sig kolhydrater. Hamburgare med pommes frites. Pizza. Chips.

Han är 25 år gammal. Vore han fotbollsspelare skulle han vara i sina bästa år, eller ha dem framför sig. Men paradoxalt nog är e-sport statistiskt sett något man slutar med tidigt. Redan vid 22-25 års ålder blir reaktionsförmågan för långsam för toppnivån i de flesta e-sporter, enligt svenska e-sportförbundet.

Jonas Lindholm är övertygad om att The Final Tribe kan skjuta upp åldrandet genom den hårda fysiska träningen och den strikta kosthållningen. Dessutom tror han att de tidiga pensioneringarna snarare kan förklaras med sociala och kulturella faktorer.

– Om man vill bli bäst i världen måste man lägga 16 timmar om dagen sex dagar i veckan. Det var mer socialt accepterat att göra det när man var 15. Vi gör stora uppoffringar. Man måste säga nej till fester. Det är svårt att hitta en flickvän, kanske. Och leva ett normalt liv.

Ludwig Sandgren går och sätter sig vid sin dator. Drar på sig headsetet och börjar spela Counter-strike.

The Final Tribe, som laget heter, laddar upp med nyttig mat. Kocken Thomas Nowell till vänster. Foto: Anders Hansson