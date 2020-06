Så ska klimatet prägla politiken efter pandemin

– Det känns som ett viktigt steg att inrätta det här klimatkollegiet för att vi ska nå klimatmålen. Kollegiet kommer att ha regelbundna möten och ska ledas av statsminister Stefan Löfven i första hand och i andra hand av mig, säger Isabella Lövin, klimatminister (MP).

De ytterligare sex ministrar som ingår i rådet är närings­minis­ter Ibrahim Baylan, finansminister Magdalena Andersson, infrastrukturminister Tomas Eneroth, energi- och digitaliserings­ministern Anders Ygeman, landsbygdsministern Jennie Nilsson och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

– Vi är inne i den största prövningen för vårt land på årtionden. Vi är kvar i den akuta delen av pandemin och det viktigaste är att hålla i och hålla ut. Men vi måste samtidigt tänka på hur ska bli efteråt när vi ska återställa ekonomin, säger statsminister Stefan Löfven (S).

– Vi ska se till att göra den helt nödvändiga klimatomställning för att inte hamna i ytterligare en kris, en kris som vi på sätt och vis redan är inne i men som blir betydligt värre om vi inte snabbt gör det rätta.

För kollegiets arbete inrättas även en statssekreterargrupp och ett kansli inom regeringskansliet. Tanken är att arbetet ska påbörjas så snart som möjligt och huvuduppgiften blir att se till att regeringens klimatpolitiska handlingsplan genomförs. I och med att gruppen täcker in olika ministrar och olika ansvarsområden ska det skapa förutsättningar att få igenom de stora sektorsövergripande åtgärder som krävs för en omställning av samhället.

– Det är självfallet att när åtta statsråd samlas regelbundet, diskuterar och får inspiration och ny kunskap och gemensamt driver på så blir det kraftfullt, säger Stefan Löfven.

Sedan tidigare har andra länders regeringar inrättat liknande funktioner. I Tyskland finns sedan förra året ett klimatkabinett som har till uppgift att ta fram en ny klimatlag och en strategi för att nå landets klimatmål. Förbundskansler Angela Merkel är formell ordförande. I Danmark leder landets klimat- och energiminister sedan ett år en ministergrupp som ska arbeta för grön omställning.

Här i Sverige föreslog Klimatpolitiska rådet, som har till uppgift att granska regeringens klimatpolitik, i sin senaste rapport en liknande lösning som den som nu presenteras, att en grupp utvalda ministrar får ett särskilt ansvar för att se till att det klimatpolitiska ramverket genomförs.

– Klimatpolitiska rådet välkomnar verkligen detta beslut som även ligger i linje med en av våra rekommendationer i vår senaste rapport. Det är nu viktigt att gruppen får ett starkt och tydligt mandat, säger Johan Kuylenstierna, vice ordförande.

– Från vårt perspektiv är det inte minst viktigt att de får ett övergripande ansvar för genomförande av den klimatpolitiska handlingsplanen. Detta inbegriper också frågor som rör investeringar och finansiella resurser, så vi välkomnar särskilt att finans-, närings- och infrastrukturdepartementen är representerade.

Klimatpolitiska rådet var i sin rapport inte nöjd med klimathandlingsplanen, som de menade inte skulle leda till uppnådda klimatmål. De konstaterade att klimatpolitiken måste breddas eftersom den hittills tenderar att enbart handla om miljödepartementet.

– Vi ska genomföra allt som står i handlingsplanen och det är väldigt brett. All politik är klimatpolitik och det måste genomsyra regeringens arbete. Vi får en annan kraft och effektivitet i klimatarbetet med klimatkollegiet det är inte bara klimatministern som ska ansvara för nå klimatlagens mål det är en uppgift för hela regeringen. Det här är då en väldigt tydlig uppgradering av klimatarbetet, att vi kan jobba på det här koordinerade sättet så att vi får en gemensam bild och en annan kraft i arbetet, säger Isabella Lövin.

Det nya klimatkollegiet ska också ha en nyckelroll när ekonomin ska återstarta efter coronapandemin. Både internationellt och nationellt finns ett tryck för att en återstart av ekonomier är ett tillfälle att ställa om till hållbara ekonomier och att stöd kan klimatvillkoras. Såväl FN:s generalsekreterare António Guterres som chefen för internationella energiorganset IEA, Fatih Birol, menar att både politiska och finansiella ledare nu har en historisk möjlighet att använda stimulanspaket för att göra en omställning.

– Det är viktigt att klimatkollegiet får en central roll i en grön återhämtning där vi både ställer om till fossilfrihet och värnar välfärden och där finns så mycket möjligheter i att vi bygger om till ett fossilfritt välfärdsland som kommer att skapa väldigt mycket arbetstillfällen och trygghet, där finns det väldigt mycket arbete att göra inom bostadssektorn, energi, landsbygd och jordbruket, säger Isabella Lövin.

Här i Sverige kommer samma krav från näringslivet där flera storbolag tillsammans har skrivit på DN Debatt att det i samband med återstarten efter corona finns en unik möjlighet att lösa två kriser samtidig. Med rätt åtgärder går det att lägga grunden till ett fossilfritt Sverige och en mer robust och hållbar ekonomi.

Klimatpolitiska rådet har också meddelat att de kommer att specialgranska regeringens politik under coronakrisen ur en klimatvinkel. Granskningen kommer att ske brett.

Då, för några veckor sedan, har regeringen och dess samarbetspartier beslutat om krisåtgärder under coronapandemin för minst 190 miljarder kronor det motsvarar ”de samlade kostnaderna för barnbidrag, föräldraförsäkring och studiestöd plus rättsväsendet och hela kulturbudgeten under ett helt år – eller minst två tredje delar av den beräknade kostnaden för svensk snabbjärnväg för hela resten av århundrade.

– När vi återstartar Sveriges ekonomi ska vi bygga samhället starkare. Vi ska genomföra en rättvis klimatomställning där ingen ska lämnas efter. Att ligga i framkant i klimatomställningen innebär också att vi säkrar konkurrenskraft, skapar nya gröna jobb i hela Sverige – och stärker välfärden, säger Stefan Löfven.

– Ansvaret för klimatomställningen kan inte läggas på enskilda individer. Den kräver ett starkt samhälle där politiken tar sitt ansvar och ingen lämnas efter. Att ligga i framkant i klimatomställningen innebär också att vi säkrar konkurrenskraft, skapar nya gröna jobb i hela Sverige – och stärker välfärden.

Hur är det med finansiering. Är det några gröna återhämtningspaket på gång?

– Det finns inget klart än, säger Stefan Löfven.