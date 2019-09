Så skyddar du dig mot att programtillägg läcker din surfhistorik

Webbläsaren Chrome:

■ På adressen chrome://extensions/ kan du få fram en lista över alla tillägg som du har installerade i sin webbläsare.

■ För varje tillägg finns en ”Info”-knapp. Klicka på den för att få mer information om tillägget.

■ Under rubriken ”Behörigheter” kan du läsa vad det aktuella tillägget har behörighet att göra. Det kan exempelvis handla om att ”Läsa och ändra all din data på de webbplatser du besöker”. Observera att detta inte är samma sak som att tillägget samlar in och säljer surfdata.

■ Känner du dig osäker kan du radera tillägget genom knappen ”Ta bort”.

Webbläsaren Firefox:

■ På adressen about:addons kan du få fram en lista över alla tillägg som du har installerade i sin webbläsare.

■ Klicka på tillägget för att få mer information om det.

Under rubriken ”Rättigheter” kan du läsa vad det aktuella tillägget har behörighet att göra. Det kan exempelvis handla om att ”Åtkomst till dina data för alla webbplatser”. Observera att detta inte är samma sak som att tillägget samlar in och säljer surfdata.

■ Känner du dig osäker kan du radera tillägget genom knappen ”Ta bort”.

