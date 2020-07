Så tycker partierna om dödshjälp: ”Svår etisk fråga”

Under sin partikongress 2015 beslutade Miljöpartiet att förorda en parlamentarisk utredning om dödshjälp. I flera år var de ensamma om det ställningstagandet, men i slutet av 2019 meddelade Liberalerna att de ställde sig på samma sida och både Moderaterna och Sverigedemokraterna började utreda frågan i interna arbetsgrupper.

Liberalerna har ännu bara tagit ställning i frågan om en utredning, men Barbro Westerholm, själv gammal läkare och ledamot i Statens medicinsk-etiska råd (SMER), är personligen för möjligheten till assisterat döende, alltså att en läkare skriver ut en dödlig dos läkemedel som patienten sedan kan ta själv.

– Jag ändrade inställning i samband med det kunskapsunderlag som vi tog fram i SMER 2006, med erfarenheter från andra länder. Och med det liberala synsättet i botten så tycker jag att vi måste få bestämma över våra egna liv och inte tvingas leva längre än vi själva vill, säger hon.

Du som gammal läkare ser inga etiska hinder med assisterat döende?

– Den hippokratiska eden ligger ju i botten, men redan i dagsläget kan man ju exempelvis neka till livsuppehållande åtgärder. Palliativ vård ska alltid vara utgångspunkten, men när den inte räcker till tycker jag den här möjligheten borde finnas, säger Barbro Westerholm.

Utredningen skulle enligt henne både undersöka huruvida dödshjälp bör införas i Sverige och i så fall i vilken form, för att sedan fungera som beslutsunderlag. Liberalerna kommer att lägga fram en motion i ärendet i riksdagen under hösten.

Så tycker de andra partierna:

Socialdemokraterna anser inte att Sverige bör legalisera eutanasi eller assisterat döende, och säger även nej till en parlamentarisk utredning.

”Det finns risker med att legalisera döds­hjälp. Patienten kan känna att den ligger både samhället och de anhöriga till last, att den borde välja att dö. Det finns också risk för att en legalisering minskar intresset för forskning om exempelvis smärtlindring vid svåra sjukdomstillstånd. Man måste även räkna med en risk för att den negativa synen på utsatta, funktionshindrade och sjuka människor förstärks. Förtroendet för vården kan minska när den aktivt medverkar till att avliva patienter”, skriver Socialdemokraterna på sin hemsida.

Moderaterna anser inte att Sverige bör legalisera eutanasi eller assisterat döende, men har sedan partistämman 2019 en arbetsgrupp som utreder frågan.

”Moderaterna hyser stor respekt för att frågan om dödshjälp är komplex eftersom den ofta berör människor i en mycket svår situation. Ingen människa vill att ens nära och kära ska uppleva stor smärta och ångest. Moderaterna är emellertid inte för en legalisering av dödshjälp i Sverige. Samhället ska värna rätten till liv. Dödshjälp strider mot den principen. Dessutom ser Moderaterna att en legalisering av dödshjälp ofrånkomligen för med sig stora problem i tillämpningen, till exempel vad gäller avvägningar om frivillighet och den medicinska yrkesetiken”, skriver Moderaterna på sin hemsida.

Sverigedemokraterna är sedan tidigare emot dödshjälp men tillsatte under landsdagarna 2019 en intern arbetsgrupp i frågan.

Enligt Per Ramhorn, äldrepolitisk talesperson, är gruppens huvuduppgift att bedöma om partiet ska stödja en parlamentarisk utredning eller inte, och ska vara klara med sitt arbete till landsdagarna 2021. Om frågan om en utredning läggs fram i riksdagen innan dess kommer SD ”snabbehandla” ärendet, enligt Ramhorn.

Centerpartiet säger nej till dödshjälp och vill inte se en parlamentarisk utredning i frågan.

”Alla människor har rätt att bestämma över sitt eget liv, att få bästa möjliga vård och att få dö under värdiga former. Därför har man också rätt att avstå från behandling och vården ska acceptera det beslutet. Däremot tycker vi inte att patienter ska kunna kräva att vården aktivt ska hjälpa dem att dö. Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta. Att aktivt medverka till en annan persons död går emot all läkaretik och vi tycker att det är fel att kräva av vårdpersonal att de ska behöva göra det. Det kan också vara mycket svårt att avgöra vad som är patientens egen vilja och vad som är en önskan om att lätta på anhörigas börda”, skriver Centerpartiet på sin hemsida.

Vänsterpartiet hänvisar till ett inlägg från partiets vårdspolitiske talesperson Karin Rågsjö 2018, som var ett svar på en intern fråga om att stödja en utredning av dödshjälp.

”Jag menar att i dag får dödssjuka personer hjälp att avsluta sina liv på ett värdigt sätt genom palliativ vård. Förutom personer som är dödssjuka, vilka skulle ingå i gruppen av de som skulle få aktiv dödshjälp? Det är en etisk fråga som är oerhört svår. Djupt deprimerade? Personer med svåra funktionshinder? Vem ska hjälpa de som vill dö över gränsen? Hälso- och sjukvården vars uppgift är att lindra och bota? Privata kliniker? Så vad talar vi om för dödshjälp? Om sjukvården skulle erbjuda detta skulle det väcka många etiska frågor och principer som måste vägas mot varandra”, skrev hon bland annat.

Kristdemokraterna: Är emot aktiv dödshjälp och assisterat döende, och vill inte se en parlamentarisk utredning.

”Sjukvårdens uppgift är att bota, lindra och trösta. Aktiv dödshjälp (eutanasi) och assisterade självmord är, och skall fortsatt vara förbjudet. Att däremot ge en döende patient smärtstillande preparat är inte dödshjälp även om det, som en konsekvens, i vissa fall kan förkorta livet. Detta får dock inte vara syftet. Patientens vilja ska väga tungt och en patient som motsätter sig behandling ska respekteras”, skriver Kristdemokraterna på sin hemsida.

Miljöpartiet var första parti att förespråka en utredning av dödshjälp, ett beslut som togs under partikongressen 2015. De har inte utvecklat sin inställning på sin hemsida.

