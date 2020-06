Safirskolan tvångsstängdes – nu rekryteras lärarna till kritiserade Römosseskolan

Samtidigt har avslöjandet om att Römosseskolan förbereder en expansion parallellt med att man har att åtgärda flera förelägganden om den befintliga verksamheten, fått fart på politiken.

Partierna Demokraterna och Sverigedemokraterna för vid onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen i Göteborg fram snarlika krav om att begära att Skolinspektionen ska ”ompröva sitt tidigare beslut att godkänna huvudmannen (...) eller (...) underkänna verksamheten.”

Liberalerna påminner å sin sida visserligen om att de generellt är positiva till friskolor. Men i en debattartikel i GP tar partiledaren Nyamko Sabuni, gruppledaren i Göteborg Helene Odenjung och skolpolitiske talespersonen Roger Haddad ett helt nytt steg, kopplat till den statliga utredningen som kom i januari om skärpta regler för religiösa inslag i skolan.

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni har gett sig in i diskussionen kopplad till Römosseskolan i Göteborg. Foto: Henrik Montgomery/TT

L-företrädarna skriver nu: ”Vi vill även införa ett krav på sammanhållna skoldagar. Det innebär att alla religiösa inslag som sker på en konfessionell friskola måste förläggas utanför den obligatoriska skoldagen. Konkret innebär det att inga bönestunder eller koranstudier får äga rum mellan två lektioner eller under lunchrasten”.

Liberalernas utspel följer på vad Skolinspektionens inspektörer skrev efter besök på Lilla Römosseskolan i Göteborg i fjol: ”Samtliga av de elever som intervjuats i förskoleklasserna är eniga om att det inte är frivilligt att delta i bönen på morgonsamlingen. Eleverna säger att de inte får välja utan att alla elever måste vara med då det är bön. (...) Eleverna tillägger att man inte kan tvinga någon att vara med på bönen, ”men om man inte är med och ber så får man ingen belöning av Allah, man kommer inte till paradiset” och ”är man 10 år måste man be alla böner”.

Det som just nu pågår är slutfasen av den så kallade etableringskontrollen för den nya skolenheten i Agnesberg i Angered i nordöstra Göteborg där meningen är att klassrummen ska ligga i två olika byggnader, dels i en privatägd som den extremismkopplade Vetenskapsskolan/Safirskolan tvingades lämna efter att i december i fjol ha förlorat tillståndet, dels i en som kommunen själv hyr ut ett par hundra meter bort.

Abdirizak Waberi grundade Römosseskolan och är dess rektor. Han deltog i sammanträdet med Skolinspektionen 14 maj. Waberi var 2010–2014 riksdagsledamot för Moderaterna. Foto: Henrik Montgomery/TT

Löftet om att upphöra med könsuppdelade klasser i Römosseskolan Agnesberg formulerades i ett svar till Skolinspektionen 29 maj. Efter att grundaren och rektorn Abdirizak Waberi tidigare sagt att man haft idrottslektionerna könsuppdelade alltsedan öppnandet för 22 år sedan och efter att Skolinspektionen vid flera tillfällen riktat förelägganden om att förfarandet måste upphöra– såväl i idrott som i bild, engelska, musik och slöjd där pojkar och flickor också separerats – har inspektionen begärt svart på vitt vad som ska gälla i den nya F-5-skolan.

Skolinspektionen ansvarige för prövningen Hans Larson skrev i förra veckan följande till Römosseskolans biträdande rektor Vernesa Slatina: ”Vi har inte fått in något om hur ni kommer att organisera undervisningen i idrott och hälsa vad gäller samundervisning (flickor och pojkar) för Agnesbergsskolans elever. Jag behöver ett svar på det också!”

Svaret löd: ”De kommer ha idrott tillsammans”.

Att inspektionen skärpte tonen berodde på att skolans ägare och ledning två veckor tidigare, 14 maj, deltagit i ett sammanträde med myndigheten via Skype. Där fick skolan tid på sig att senast 27 maj lämna svar och dokument på en rad punkter, bland annat om just idrottsundervisningen.

Men när så inspektionen sent på eftermiddagen 27 maj fick skolans olika svar saknades just delen om könsuppdelningen. Så morgonen därpå skickade inspektionen påpekandet – med en ny deadline till klockan 12 dagen därpå. Det kortfattande svaret som refererats ovan, ”De kommer ha idrott tillsammans”, inkom per mejl den morgonen.

Helén Ängmo är generaldirektör för Skolinspektionen. Myndigheten driver just nu förelägganden mot Römosseskolan. Foto: Thomas Karlsson

DN har frågat Skolinspektionens Hans Larson om de känner sig nöjda med svaret och när myndigheten räknar med att fatta beslut om etableringskontrollen, alltså om skolan får öppna till hösten eller inte. Larson säger att han inte kan svara på dessa frågor nu.

I andra delar av inspektionens utfrågning om hur ägarna tänker sig att organisera den nya Römosseskolan framgår att specialsalar och utrustning saknas och att en ”egen” idrottssal kan dröja tre-fyra år. På frågan om man beställt läromedel svarade de nej.

När Skolinspektionen frågade om hur de tänkte lösa olika personalfrågor fick de svaret från biträdande rektorn att de ”anställde några av lärarna som slutade när den förra skolan stängde”, syftande på Safirskolan.

Römosseskolans ledning medgav att de inte annonserat efter lärare, utan rekryterat internt och anställt lärare från Safirskolan, som myndigheten alltså fattade det radikala beslutet om att snabbstänga inför årets vårtermin.

Ett tungt skäl då var ägarkopplingen till en man som regeringen beslutat utvisa som en säkerhetsrisk. Men granskningen av Safirskolan som Skolinspektionen publicerades 2018 kritiserade även själva undervisningen på flera punkter, bland annat kring bristen på sexualundervisning och att pojkar och flickor satt tydligt åtskilda i klassrummet.

DN har sökt Römosseskolans ledning för att ställa frågor om löftet om att inte könsuppdela lektionerna och övertagandet av lärare från Safirskolan. När DN talade med ledningen för en vecka sedan avböjde den att svara på frågor.

