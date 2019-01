DN har avslöjat en rad brister i Svenska kraftnäts säkerhetsskyddsarbete. Bland annat har chefer och konsulter anställts eller anlitats utan ordentlig säkerhetsprövning.

Inför publiceringen hävdade Svenska kraftnät först att DN:s uppgifter inte stämmer. Under granskningens gång har myndigheten ändrat version flera gånger. Generaldirektör Ulla Sandborgh uppgav i en telefonintervju med DN i början av januari att myndigheten skött sig i säkerhetsfrågorna. Flera av de luckor DN presenterade var felaktiga, hävdade hon.

I dag är tonen annorlunda. Myndigheten har bekräftat ”flera fall” med personer ”där placering i säkerhetsklass inte stämmer överens med regeringsbeslutet”. Fallen har nu i efterhand bedömts som så allvarliga att bristen har anmälts till Säpo som en säkerhetsincident.

Men när DN intervjuade Ulla Sandborgh för tre veckor sedan var det i själva verket välkänt för henne att det fanns allvarliga problem med säkerhetsskyddsarbetet. Hon och myndighetsledningen hade fått information från flera håll om bristerna – dels i september, av den avdelningschef som ansvarade för säkerhetsskyddsfrågor genom en formell skrivelse, och dels i oktober, av internrevisorn Eva Fredriksson. Bristerna handlade specifikt om personer som anställts utan ordentlig säkerhetsprövning.

DN kan i dag avslöja nya uppgifter. Redan i maj 2018 varnade myndighetens dåvarande säkerhetsskyddschef Alireza Hafezi ledningen på Svenska kraftnät för att det fanns, som han uttrycker det, ”allvarliga risker” i myndighetens säkerhetsarbete. Han skulle i sin roll få väsentligt mindre inflytande och insyn i säkerhetsskyddsfrågor i samband med en kommande omorganisation. Enligt honom stred beslutet mot säkerhetsskyddslagen.

När han inte fick gehör hos myndighetsledningen för sin kritik slog han larm till Säkerhetspolisen, vilket framgår av Säpo-dokument som DN har tagit del av.

Alizera Hafezi sade upp sig från Svenska kraftnät under senhösten. I en intervju med Dagens Nyheter beskriver han de brister han såg:

– Jag såg en risk med att de förslag som lades fram skulle innebära kraftiga begränsningar i säkerhetsskyddschefens mandat och befogenheter. Det skulle, enligt min bedömning, göra det svårt för befattningen att genomföra sitt uppdrag såsom säkerhetsskyddslagen definierar.

Varför kontaktade du Säpo?

– Jag upplevde att det var svårt att få gehör internt så jag ville att vår tillsynsmyndighet fick kännedom om vad som var på gång.

Den 13 juni skickade Säkerhetspolisen en formell skrivelse till Svenska kraftnät. Säpo begärde i egenskap av tillsynsmyndighet att Svenska kraftnät skulle svara på ett antal frågor. Enligt Säpos skrivelse var det ”med anledning av uppgifter som framkommit om säkerhetsskyddets organisation och säkerhetsskyddschefens föreslagna roll”.

Skrivelsen skickades av Säpo till Svenska kraftnät den 13 juni förra året. Foto: Säpo

Skrivelsen var ställd till Alizera Hafezi som säkerhetsskyddschef. Trots det förbjöd ledningen honom att svara.

– När skrivelsen hamnade på mitt bord gick jag direkt till generaldirektören och informerade henne. Hon gav direktivet att lägga ärendet på de medarbetare – en divisionschef och en avdelningschef – som ledde omorganisationsarbetet, säger han.

En säkerhetsskyddschef har en särskild roll i lagstiftningen. I säkerhetsskyddsförordningen framgår att en säkerhetsskyddschef har i uppdrag att utöva kontroll över en myndighets säkerhetsskydd. Som säkerhetsskyddschef var Alizera Hafezi, i likhet med kolleger på andra myndigheter, direkt underställd generaldirektören.

I Svenska kraftnäts riktlinjer, som har undertecknats av Ulla Sandborgh, framgår att säkerhetsskyddschefen är kontaktperson gentemot Säpo.

Alizera Hafezi vidhöll att han ville ha insyn och vara delaktig i det aktuella ärendet. Trots detta hölls han utanför.

– Jag minns att hanteringen kändes lite anmärkningsvärd. Enligt ett internt regelverk som myndighetschefen själv beslutat, skulle kontakter med Säkerhetspolisen rörande säkerhetsskyddet ske via min dåvarande befattning. Via ett internt mejl till divisionschefen meddelade jag att jag ville vara delaktig i hanteringen. De valde ändå att hålla mig utanför så jag fick ingen information alls om vad som avhandlades under mötet med Säpo, säger Alizera Hafezi.

Som DN tidigare har berättat fick han inte heller någon information om det avsteg från regeringsbeslut som fattades när det gäller säkerhetsprövningen av Svenska kraftnäts personaldirektör som anställdes i februari 2018.

– Det är dubbelt anmärkningsvärt att säkerhetsskyddschefen inte får reda på det. Han kan inte utföra sitt jobb om han inte får informationen, sade Daniel Stattin, professor i juridik vid Uppsala universitet efter DN:s publicering.

Alizera Hafezi anser att myndighetsledningens hantering av Säpos skrivelse i somras är allvarlig:

– Den här enskilda händelsen, och de tidigare fall som DN har uppmärksammat, är konsekvenser av en ledningskultur som kännetecknas av bristande förståelse för de rättsliga ramar som gäller för den svenska statsförvaltningen samt bristande lyhördhet och respekt för de befattningar som ska slå vakt om rättssäkerheten i en myndighets verksamhet. I det avseende är Svenska kraftnäts ledning inte unik.

Han säger att bristerna är särskilt allvarliga eftersom Svenska kraftnät är en mycket viktig myndighet. De kan i praktiken få allvarliga konsekvenser för verksamheten, samhället och Sveriges säkerhet, enligt Alizera Hafezi.

Svenska kraftnäts ledning valde att inte besvara Säpos brev skriftligt, utan gav en muntlig redogörelse på Säpos huvudkontor i Solna. Vad som sades på mötet dokumenterades aldrig av Svenska kraftnät.

DN har de senaste veckorna bett om en intervju med generaldirektören Ulla Sandborgh. I en kommentar skriver myndighetens presstjänst att den inte delar bilden av att Säpo uttryckte oro över säkerhetsskyddet och att ”de som deltog i mötet var ansvariga chefer för omorganisationen och det var de som hade bäst insyn i omorganisationen och syftet med förändringen och därmed mest lämpade att svara på frågorna”.

Fakta. Detta har hänt 8 januari: DN avslöjar att Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh i sin roll som marknadsdirektör gav en konsult – som också var hennes vän – uppdrag i miljonklassen. Några dagar senare semestrade de tillsammans i Rio de Janeiro. Ytterligare en hög chef på myndigheten utreds för jäv. 9 januari: DN publicerar mejlkonversationer som visar att Ulla Sandborgh ville förhala information om kraftiga prishöjningar i stamnätet tills efter valet. 10 januari: DN avslöjar att Svenska kraftnäts generaldirektör köpte ut sin tidigare personalchef. Han hade varit kritisk mot Ulla Sandborghs användning av dyra konsulter. 10 januari: DN avslöjar att Svenska kraftnät anställt eller anlitat flera chefer utan att de varit ordentligt säkerhetsprövade. 11 januari: Svenska kraftnät anmäler brister i myndighetens säkerhetsskydd till Säkerhetspolisen. 11 januari: Dåvarande energiminister Ibrahim Baylan (S) träffar Ulla Sandborgh för ett möte på regeringskansliet. Han säger att det som kommit fram i DN:s granskning är allvarligt. Han har dock fortsatt förtroende för Ulla Sandborgh. 15 januari: DN avslöjar att en hög chef raderade ett stort antal mejl i samband med att dessa begärts ut. 15 januari: Det visar sig att Svenska kraftnäts internrevisor slagit larm till styrelsen och generaldirektören om de brister som DN har publicerat redan i höstas. De togs inte på tillräckligt allvar. 17 januari: Näringsutskottet håller en utfrågning med Ulla Sandborgh och Ibrahim Baylan med anledning av granskningen. Det framkommer att Ibrahim Baylan inte var nöjd med de förklaringar som Ulla Sandborgh lämnade till departementet. Visa mer