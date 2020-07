Sällsynt gäst i Trollhättan

Fallen i Trollhättan och Saabmuseet har fått konkurrens. En knubbsäl har dykt upp vid slussområdet i stadens centrala delar och poserar gärna för fotografer. Poa Wilson Aronsson från Örebro fångade den sällsynta gästen på bild i helgen.

– Den låg på en sten i duggregnet säkert i en halvtimme och vände och vred på sig. Den såg mycket välmående ut. Kan tänka mig att det finns väldigt mycket god mat här, säger Wilson Aronsson och berättar att det trots regnet samlats en stor skara människor för att titta på sälen.

– Den verkar ha blivit en turistattraktion, säger han.

Redan i våras rapporterade Sveriges Radio P4 Väst om säl i Trollhättan. Sälforskaren Sven-Gunnar Lunneryd från Strömstad utesluter inte att det handlar om samma djur, som tagit sig upp genom Göta Älv. Han berättar att det inte är ovanligt att sälar dyker upp i sötvattensområden, däremot att de tar sig igenom slussar.

– Knubbsälen söker sig till områden där den hittar mat och vi har tidigare sett att det finns säl i Lilla Edet, där de orsakar problem eftersom det finns utsättningar av lax. Men just den här sälen måste ju haft en väldig otur och följt med någon båt genom slussarna, säger Lunneryd.

Beståndet av knubbsäl på västkusten är just nu rekordstort. Det beräknas finnas 25.000-30.000 djur i vattnen i Skagerack och Kattegatt. Arten har återhämtat sig snabbt efter den massdöd genom en virussjukdom som drabbade sälen både 1988 och 2002, då drygt 50.000 sälar beräknas ha dött runt om i Europa.

– Att arten återhämtat sig så snabbt beror på att vi inte har någon skyddsjakt på säl, säger Lunneryd och påpekar att röster för skyddsjakt nu höjts igen efter att det dykt upp säl i Mälaren.

Frågan är nu vad som händer med turistattraktionen i Trollhättan. Sven-Gunnar Lunneryd tror att det kommer att bli svårt att fånga in sälen och berättar om de problem som drabbade kärnkraftverket i Oskarshamn när sälar kom in i en bassäng via kylvattnet. Att den här skulle simma vidare och ta sig ut i Vänern menar han är mindre troligt.

– Man får väl hoppas att den kan ta sig ut samma väg som den kom, säger Lunneryd.