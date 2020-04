”Jag skulle gå till jobbet även utan betalning nu”

En kall morgonsol lyser över den skånska slätten när den 43-årige intensivvårdsläkaren Mattias Bergström kör mot jobbet i Malmö. Klockan är snart sju och han har just lämnat sin nioåriga dotter på morgonfritids.

Mattias huttrar i täckjacka bakom ratten till sin elhybridbil, en Kia. Sätesvärmen räcker inte långt. För att få ordentlig värme i kupén krävs att man slår på bensindriften. Det vill inte Mattias. Vad var i så fall poängen med att köpa en elbil?

Radion står på.

”På högsta prioriteringsnivån ligger de patienter som har hög sannolikhet att överleva”, säger en småländsk röst.

Mattias spetsar öronen. Det är precis det här han arbetar med, på intensivvårdsavdelningen (IVA) på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Kvällen före hade han ett telefonmöte med några kolleger. Hur gör vi om vi måste välja mellan patient A och patient B?

Som många i vården har Mattias jobbat extralånga arbetspass på sistone. Det blir 60-timmarsveckor, ibland ännu mer. Noggrann ansiktsrakning på morgnarna för att skyddsmasken som ska hindra smittspridning verkligen ska sitta tajt.

Trots den hårda arbetsbelastningen känner han sig klar och koncentrerad. Coronakrisen är otäck, men ger samtidigt extra mening och tyngd åt arbetet.

”Jag insåg att jag behövde ha ett jobb där jag skulle känna mig behövd”, säger Mattias Bergström om att han sadlade om och lämnade karriären som musiker. Foto: Beatrice Lundborg

En gång i tiden studerade Mattias på Musikhögskolan i Malmö. Klassisk gitarr. Han övade och övade – och brottades samtidigt med depression och starka känslor av meningslöshet.

Så sadlade han om. Läste medicin, blev läkare.

”Måste man till äventyrs välja mellan patienter som har liknande sannolikhet att överleva, så får man välja de patienter som har längst återstående förväntad livslängd”, fortsätter den småländska rösten i bilhögtalarna.

Radiorösten tillhör Lars Sandman, professor i sjukvårdsetik vid Linköpings universitet. Han intervjuas i P1 Morgon, samtidigt som Mattias kör de sex milen från hemmet i Röstånga. Lars Sandman har lett den grupp som för Socialstyrelsens räkning har utarbetat riktlinjer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden.

”Man måste kanske välja bort patienter som man i vanliga fall brukar ge en chans”, säger Sandman.

Mattias Bergström blir nästan chockad över klarspråket från Socialstyrelsens etikrepresentant. Det brukar låta mer luddigt uppifrån, tänker han, och så lämnas de riktigt svåra besluten över till oss som står med patienterna.

Mattias hör Lars Sandman svara på en fråga från radiojournalisten: Om två patienter har lika stor sannolikhet att överleva – ska den yngre av dem få vården då?

Svaret blir ja. Såvida inte den yngre patienten har särskilda underliggande faktorer som pekar på att livslängden ändå blir kortare.

När Mattias kommer fram till sjukhuset för att börja sitt arbetspass känner han sig stärkt av det han hört i radion. Svåra prioriteringar är en del i en intensivvårdsläkares vardag. Tydliga riktlinjer ger stöd.

– Att ligga i respirator är ett lidande. Och för att säga det rakt ut också: Det är oerhört ekonomiskt resurskrävande. Och det finns ett begränsat antal platser, säger Mattias Bergström.

När jag gick ner fick jag höra: nu kommer den första patienten. Det blev så påtagligt.

Lite senare samma dag, på sjukhuset, är han med om en liten ceremoni där fyra nya intensivvårdsplatser invigs. Pommac i glas, personalen samlad, litet tal av förvaltningschefen.

– Det var en så laddad, förtätad stämning. Och sedan när jag gick ner fick jag höra: nu kommer den första patienten. Det blev så påtagligt: De kommer verkligen att behövas, de här platserna.

Var det en covidpatient som kom?

– Precis. På den här nya avdelningen har vi bara konstaterade covidpatienter, för att undvika att de smittar andra. Vi delar upp patienterna i tre grupper: konstaterat smittade, misstänkta och negativa.

I Mattias ögon står medborgarnas förtroende för samhället nu på spel. ”Folk kommer inte att vilja betala skatt eller delta i samhället, om man inte blir omhändertagen av sjukvården nu.” Foto: Beatrice Lundborg

Mattias Bergström är en av de vårdanställda som DN sedan ett par veckor följer i projektet Samhällsbärarna, en serie som nu börjar publiceras. Tanken är att kontinuerligt ge röst åt några av de människor som står längst fram när det svenska samhället tacklar coronakrisen.

För Mattias och hans kolleger har de senaste veckorna handlat om att förbereda sig för den storm som nu håller på att dra in. I mitten av mars ordnade en kollega till Mattias en föreläsning via länk med en italiensk intensivvårdsläkare som försökte göra sitt bästa i en omöjlig situation.

30–40 intensivvårdsläkare och infektionsläkare samlades i en sal i Malmö för att lyssna till sin italienske kollega. Det blev en reality check.

– Budskapet från Italien var ungefär: Sätt igång och förbereda er, för fan! Det var skarpt.

Han sa: Vi fick in våra patienter, och sen ligger de där, that’s it, vi kan inte ta in några nya

Det som Mattias främst tog med sig från videosamtalet var när den italienske läkaren berättade om hur lång tid covidpatienter måste ligga på IVA. Ofta två–tre veckor, ibland längre.

– Det var tråkigt att höra. Långliggare är dåligt för systemet, de proppar igen platserna. Det blir ingen omsättning. Han sa: Vi fick in våra patienter, och sen ligger de där, that’s it, vi kan inte ta in några nya.

I radiointervjun med Socialstyrelsens Lars Sandman sa den etiska experten rent ut att en patient som får intensivvård och inte tillfrisknar tillräckligt snabbt kan bli av med platsen, om någon annan bedöms behöva den bättre.

Mattias Bergström påminner om att det även utan coronakris görs val och prioriteringar, som ibland kan vara ganska tuffa.

– Särskilt när vi har så få intensivvårdsplatser som vi har i Sverige. Vi är vana vid att prioritera om man ska lägga in en patient eller inte. Vi gör en bedömning: Drar patient A, som jag har framför mig, nytta av intensivvård? Det är frågan.

”Stämningen på sjukhuset är laddad nu. Det är en laddning som kan eskalera till konflikter, men den kan också leda till förstärkt samarbete”, säger Mattias Bergström. Foto: Beatrice Lundborg

Det som kan låta som en enkel fråga är ofta både komplicerad och mångbottnad. Många intensivvårdspatienter är medvetslösa, och de anhöriga kan inte alltid ge svar. I praktiken tvingas vårdpersonalen ofta bedöma vad som är ett värdigt liv, och vad som inte är det.

– Om man har en patient som inte kan gå, som är fast i hemmet, som kanske har en hjärnskada – har en sådan patient potentialen att återhämta sig efter intensivvård? För rehabiliteringen är ju inte att man reser sig ur sängen och går därifrån. Rehabiliteringen tar ett halvår, eller ett år, efter att du legat tre veckor på intensiven. Och då kan du inte ens återhämta dig till där du var innan. Du kommer hamna under den funktionsnivån.

Och ibland bestämmer ni att nej, den potentialen finns inte.

– Det sker dagligen. Det kan vara patienter som drabbats av en svår hjärnskada till exempel. Då kommer vi in på frågor om livskvalitet.

Men trots att Mattias är van vid svåra beslut så värjer han sig ännu, så här i coronakrisens inledning, mot tanken på det som Lars Sandman talade öppet om: att välja mellan patient A och B.

Och att kanske välja bort den som är äldst.

– Jag har svårt att ta det till mig. Jag förstår någonstans att det kan ske, om detta eskalerar. Då hoppas jag att vi stöttar varandra i de svåra besluten.

Mattias Bergström om en framtid efter coronakrisen: ”Jag har den här bilden att vi ska mötas på andra sidan sen. Ungefär: 'Fan, det var tufft, men vi fixade det tillsammans'. Jag kan längta efter den känslan redan.” Foto: Beatrice Lundborg

Mattias påminner om att det ständigt sker prioriteringar och avvägningar i hela samhället – fast det sällan pratas om det.

– Vi kan ju sänka hastigheten på alla vägar. Då skulle vi spara liv, det vet alla. Men vi väljer att inte göra det, delvis av samhällsekonomiska hänsyn. Så vi väljer att offra människoliv, för att vi vill komma fram snabbare på vägarna.

En prioriteringsfråga som de senaste dagarna har seglat upp i Mattias huvud handlar om geografi. Smittspridningen är än så länge värst i Stockholm, där intensivvårdskapaciteten väntas slå i taket denna helg.

– Ibland kan det kännas lite konstigt att inte vi i Skåne hjälper Stockholm nu. Jag kan tänka mig att behovet finns – men vi gör inte det just nu. Jag upplever inte att det finns någon nationell samordning av sånt. Det är ju regional styrning som gäller inom sjukvården.

Sjukvårdspersonal kan inte vara borta från jobbet under sjukdomstiden plus 48 timmar bara för att de får en liten förkylning – då får vi megaproblem

I fredags meddelade Sveriges kommuner och regioner (SKR) att krislägesavtalet aktiveras för Region Stockholm. Det möjliggör, enligt SKR, in- och utlåning av personal mellan drabbade kommuner eller regioner och att ”resurser snabbt kan flyttas dit de bäst behövs.”

Mattias Bergström blev förkyld och testades för corona i mitten av mars. Provet var negativt. Nu har provtagningarna av sjukvårdspersonal med potentiella covidsymptom upphört.

– Vi hoppas ju mycket på snabbtester. Det är otroligt viktigt. Du kan inte slå ut sjukvårdspersonal så att de är borta från jobbet under sjukdomstiden plus 48 timmar, bara för att de får en liten förkylning. Gör du det kommer vi att få megaproblem med personalförsörjning.

Vid sidan om sina arbetspass på intensivvårdsavdelningen ägnar sig Mattias nu åt att snabbutbilda anestesisköterskor i Malmö i att vårda intensivvårdspatienter med det nya coronaviruset. Liknande intensivutbildningar hålls för sjukvårdspersonal över hela landet, så att sköterskor och läkare som vanligtvis jobbar med annat ska kunna rycka in på IVA.

Mattias håller föreläsningar och sammanställer utbildningsmaterial och filmklipp som kan laddas ner via nätet.

Det gäller att få sköterskorna att inse att det handlar om väldigt sköra patienter, som behöver ligga i respirator under lång tid. Det finns risk att själva respiratorn kan ge dem lungskador.

Coronakrisen liknar inget som Mattias Bergström varit med om som läkare. Inget annat kommer ens nära. Förutom de enskilda patienternas hälsa står nu även andra viktiga värden på spel, som Mattias ser det.

– Det handlar ju om förtroendet för hela samhället. Folk kommer inte att vilja betala skatt eller delta i samhället, om man inte blir omhändertagen av sjukvården nu. Det är det som är det viktiga.

Hos arbetskamrater och hos sig själv noterar Mattias Bergström ”en känsla av lojalitet som man inte funderar så mycket på i vanliga fall, men som märks nu”. Foto: Beatrice Lundborg

Är du orolig att samhället inte ska leva upp till människors förväntningar under den här krisen?

– Vi som individer i vården kommer att göra det. Alla är jättetaggade, vi är lojala. Jag kan inte tala för någon annan – men jag skulle gå till jobbet även utan betalning nu.

Han beskriver stämningen på sjukhuset som laddad. En laddning som ibland kan göra att vårdanställda blir irriterade på varandra, men som också gör att många vill samarbeta och jobba extra hårt.

– Folk är inställda på att bita ihop. Det är vår tid nu, att steppa upp. Det är inte läge för mig att kvida över att jag kanske inte får någon semestervecka.

Samtidigt är han orolig för hur det ska bli om några veckor, när krisen troligen förvärrats ännu mer och Mattias och hans kolleger börjar bli trötta.

– Det blir nog den verkligt svåra perioden. När vi jobbat många nätter. När irritationen kommer.

I en annan tid, när Mattias Bergström var en ung, hårt arbetande student på Musikhögskolan, ansattes han ofta av tvivel. Att vara musiker, förstod han, kunde vara ett viktigt arbete. Men själv kunde han inte hitta den stora meningen i att spela gitarr.

Han insåg att han måste ha ett jobb där han skulle känna sig behövd.

– Det har jag nu.