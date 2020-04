Satsning på närvaro och läxhjälp gav höjda resultat

Framför en gråspräcklig bakgrundsskärm står 23 elever uppställda för sitt skolfoto i Klingsborgsskolans nionde klass. Någon har klätt upp sig i skjorta och fluga medan andra kör på jeans och huvtröja. Vem som har på sig vad är dock oviktigt i det här fallet, allas ansikten har ändå täckts av stora, blåa cirklar.

Det som är viktigt är att vissa av dessa blåa cirklar, majoriteten till och med, har ett stort rött kryss över sig – en illustration över hur många som inte blev behöriga att ta nästa steg ut i gymnasiet.

– Vi hängde upp den där bilden i personalrummet, som motivation. Som svart på vitt över hur många ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap om vi inte får upp resultaten, säger rektorn Johannes Bulkay.

Klingsborgsskolans upptagningsområde är främst Hageby, som fram till polisens senaste rapport var med på listan över utsatta områden i Sverige. Johannes Bulkay växte själv upp i Navestad, ett liknande socioekonomiskt område i Norrköping, och vet vilken skillnad skolan kan göra.

– Den var min räddning. Men jag har många vänner som inte hade lika lätt för studier, som i dag ångrar att de inte ansträngde sig mer. Många som kämpar för att få jobb, andra som inte är i livet längre.

När han i augusti 2017 lämnade jobbet som lärare på en friskola i kommunen för tjänsten som rektor på Klingsborgsskolan kom han till en verksamhet i slitna och trånga lokaler där inte ens 40 procent av den senaste årskullen niondeklassare blivit behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. Det genomsnittliga meritvärdet var mer än 60 poäng lägre än kommungenomsnittet och bara var fjärde elev hade godkänt i alla ämnen.

Rektorerna Hans Sandberg och Johannes Bulkay och svenskaläraren Gunilla Johansson kan sedan hösten 2019 gå runt i fullt renoverade lokaler. ”En fräsch skola signalerar att det är viktigt och att vi tar det på allvar”, säger Johannes Bulkay. Foto: Paul Hansen

De värdena var bland de lägsta i hela landet.

– Bilden av skolan var dålig, även bland eleverna här. ”Vi är ju sämst, det står ju så i tidningen”, kunde man höra i början. Och det är lätt att det blir självuppfyllande, säger Johannes Bulkay.

Eleverna Naya Issa och Nameer Kasha kom till skolan samma höst, när de skulle börja sjunde klass.

– Det var mycket bråk bland de äldre eleverna, som inte tog skolan på allvar utan mest var där och förstörde kändes det som, säger Nameer Kasha.

– Allt kändes oorganiserat. Även rasterna var stressiga, säger Naya Issa.

Det är viktigt att det är skolan själv som ska rannsaka sig, och att hela personalen är involverad i det.

Tidigt på terminen blev skolan erbjuden en plats i Skolverkets nya projektsatsning ”Samverkan för bästa skola”, och utan att helt och hållet förstå vad det innebar tackade de ja.

Det första steget var att skolan fick i uppdrag att själva ta fram en omfattande nulägesanalys där skolans problem – men också orsakerna till de problemen – skulle identifieras. Mitt i det arbetet anställdes skolans andra rektor, Hans Sandberg, som i dag pekar på detta analysarbete som en grundläggande och avgörande faktor.

– Det är inte en jätteskön process att vara inne i, när alla tillkortakommanden ska komma på bordet. Men det är viktigt att det är skolan själv som ska rannsaka sig, och att hela personalen är involverad i det. Dels för att få hela bilden men också för att de efterföljande åtgärderna ska få fäste, säger han.

Bild 1 av 2 Johannes Bulkay. Foto: Paul Hansen Bild 2 av 2 Hans ”Halle” Sandberg. Foto: Paul Hansen Bildspel

Huvudsakligen pekades tre områden ut som problematiska: För låg närvaro, en undervisning som inte var tillräckligt anpassad efter eleverna och bristande organisation och struktur som inte gav lärarna rätt förutsättningar.

I samverkan med Skolverket upprättades en åtgärdsplan, som bland annat inkluderade en egen husvikarie, en elevstödjare i varje arbetslag, speciallärare, kompetensutveckling för rektorerna, ett speciellt team som håller stenkoll på elevernas närvaro och samarbete med flera aktörer, däribland läxhjälp från universitetsstudenter.

I samverkan med Skolverket upprättades en åtgärdsplan, som bland annat inkluderade kompetensutveckling för rektorerna och elevhälsan. Utifrån analysen tog skolan själv beslut om att bland annat införa en elevstödjare och speciallärare i varje arbetslag, en egen husvikarie, ett speciellt team som håller stenkoll på elevernas närvaro och samarbete med flera aktörer, däribland läxhjälp från universitetsstudenter.

Elevernas axlar har sjunkit. Det är de mjuka värdena som lagt grunden, vi möter eleverna på ett bättre sätt och som en följd av det går resultaten också upp.

Från och med hösten 2018 har man stegvis även fått flytta in i nyrenoverade lokaler, och skolan har köpt in mer undervisningsverktyg. Under sjundeklassarnas SO-lektion sitter varje elev med en egen, av skolan tillförordnad, dator framför sig, där de för tillfället gör anteckningar om Norrköpings tingsrätt och de olika stegen av ett brottmål.

– Vad innebär det att en domstol ”prövar” ett mål?, frågar läraren Martin Karlsson, och får till slut ett svar som är så stiligt formulerat att han utbrister ”Oooh!” och eleven får en spontanapplåd av klassen.

– ”Domstolen testar om den anklagade har utfört brottet eller inte” – anteckna det!

”Jag skulle ha sagt exakt samma sak”, mumlar en annan elev och sänker handen.

Bild 1 av 4 Läraren Martin Karlsson, som varit på skolan i 20 år, menar att grunden för resultatförbättringen handlar om ”de mjuka värdena”, att eleverna mår bättre och får en bättre relation till lärare och annan personal. Foto: Paul Hansen Bild 2 av 4 Foto: Paul Hansen Bild 3 av 4 Foto: Paul Hansen Bild 4 av 4 Eleverna sitter med varsin dator under lektionerna, men mobilerna ska samlas i en låda vid klassrumsdörren. Foto: Paul Hansen Bildspel

Skolans klimat har blivit mer förlåtande, säger Martin Karlsson efter lektionen.

– Elevernas axlar har sjunkit. Det är de mjuka värdena som lagt grunden, vi möter eleverna på ett bättre sätt och som en följd av det går resultaten också upp.

Han har jobbat på skolan i 20 år och har varit med om flera förbättringsprojekt genom åren. Då har det dock mer handlat om kortvariga insatser i vissa ämnen, som kan ge resultat av mer tillfällig karaktär.

– Det här är nånting annorlunda, definitivt. Det är mycket mer långsiktigt tänk och eftersom hela personalen är engagerad riskerar vi inte att förlora allt om en eller två kulturbärare skulle försvinna, säger han.

– De lärare som inte köpte det nya arbetssättet lämnade, så alla som är här nu drar åt samma håll, säger svenskaläraren Gunilla Johansson.

Så alla på skolan var inte nöjda med förändringarna? Har det möjligtvis inneburit mer arbetsbelastning för lärarna?

– Nej, snarare tvärtom. Sett till arbetsuppgifter i alla fall, säger hon.

– Visst, det har krävt en del ansträngning och man måste vara bekväm med att jobba med öppna dörrar, så att säga. Men det handlar mycket om att någon bara tar tag i det och kan entusiasmera de andra. Det är inte kärnfysik, alla kan lyckas med det här. Den och den och den skolan, säger Martin Karlsson och pekar metaforiskt ut genom fönstret.

Vi vill höja resultaten ännu mer, och vara ännu bättre förebilder för de yngre eleverna. Jag tror den här skolan kan bli en av de bästa.

Lärarsammansättningen är såklart en stor del av en skolas resultat, och Klingsborgsskolan har gjort en del nyrekryteringar. Dock inte genom några extra medel från Skolverket. När Johannes Bulkay kollar upp den exakta summan de fått genom projektet är den sammanlagt 327.937 kronor och 60 öre, som främst har gått till att täcka upp för tid som lagts på analysarbete och kompetensutveckling.

De har heller inte hjälpts genom att få in några överkvalificerade superlärare – i rekryteringsprocessen och intervjuer har man framför allt letat efter ”rätt” personlighet bland de sökande.

– Det vi prioriterar är inställningen, ”de goda ledarna” som vi kallar det. Och det har blivit lyckat, säger Hans Sandberg.

Den markanta resultatökning som förra årets nior visade upp grundas i de första beslut som togs inom ramen för projektet, menar han. De ”håvade in de fiskarna snabbt”, medan alla andra insatser som gjorts och fortsätter göras syftar till en mer långsiktig förbättring.

– Vår målsättning höjs hela tiden, säger Johannes Bulkay.

Naya Issa, Nameer Kasha och de andra niorna har haft ”prova på-vecka” på gymnasium i kommunen, ett steg som betydligt fler i klassen ser ut att kunna ta nu jämfört med för några år sedan. Foto: Paul Hansen

Skolfotot med de överkryssade ansiktena hänger inte längre kvar i personalrummet. Däremot används en digital variant i den power point-presentation rektorerna använder när de ska berätta om Klingsborgsskolans förändringsarbete, både internt och för utomstående. Under rubriken ”Vårt varför?” efterföljs skolfotot nu av en version där hälften av de röda kryssen är borta.

Naya Issa och Nameer Kasha går nu båda i klass 9C och planerar båda att söka till Hagagymnasiet efter examen. Båda har stadigt förbättrat sina betyg och båda härleder det framför allt till mer stöttning och motivation från lärarna och en bättre samhörighetskänsla bland eleverna.

– Alla vill göra bra ifrån sig, de har fått oss att börja kriga mer. Vi vill höja resultaten ännu mer, och vara ännu bättre förebilder för de yngre eleverna. Jag tror den här skolan kan bli en av de bästa, säger Nameer Kasha.

Klingsborgsskolans resultatökning Genomsnittligt meritvärde (betyg) klass 9: 2015/16: 149,3 2016/17: 167,6 2017/18: 173,0 2018/19: 213,3 Genomsnitt Norrköping: 225,3 Andel behöriga till yrkesprogram på gymnasiet (i procent): 2015/16: 39,6 2016/17: 48,8 2017/18: 40,4 2018/19: 76,1 Genomsnitt Norrköping: 80,8 Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (i procent) 2015/16: 26,4 2016/17: 32,1 2017/18: 36,0 2018/19: 67,6 Genomsnitt Norrköping: 73,5 Visa mer

Klingsborgsskolan i Norrköping inhyser totalt 316 elever från årskurs 7–9. Foto: Paul Hansen

Fakta. Så vände skolan resultaten • Gemensam målbild och tydligt pedagogiskt ledarskap mot den. • Tydliga arbetslag med elevstödjare och speciallärare. • Anställning av egen husvikarie. • Stärkt systematiskt kvalitetsarbete. • Inrättande av ett särskilt närvaroteam. • Omstart av ”Studiegård”, en verksamhet där elever kan få stöd i mindre grupp. • Stärkt elevhälsoteam och studie- och yrkesvägledning. • Kompetensutveckling för elevstödspersonal. • Utökad läxhjälp med flera samarbetspartners. Stödinsatser inom projektet ”Samverkan för bästa skola”: • Undervisningsnära insatser via Skolverket, bland annat genom lektionsbesök och efterföljande samtal. • Handledning av rektorer via Uppsala universitet, med fokus på systematiskt kvalitetsarbete. • Kompetensutveckling för elevhälsan via Specialpedagogiska skolmyndigheten. Visa mer

Läs mer:

Den ojämlika skolan: ”Här avgörs vilket liv man får leva”

Skolorna med högst och lägst resultat

”Skolan har gett mig en ljus framtid”

Peter Letmark: Det fria skolvalet kan både hjälpa och stjälpa