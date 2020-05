SCB: Antalet dödsfall i Sverige minskar

SCB publicerar varje vecka preliminära siffror över hur många som avlidit i Sverige hittills under året, utifrån de uppgifter som rapporteras in från Skatteverket. Hittills under året har siffrorna visat att fler personer avlidit än vanligt under mars och april. Under vecka 15, när 2.505 personer dog, uppmättes 2000-talets hittills högsta dödstal i Sverige. De senaste siffrorna visar att färre dog under vecka 17, enligt de preliminära siffrorna dog då 1.985 personer. Siffran för vecka 17 är fortfarande högre än genomsnittet under de senaste fem åren.

– Förra veckan när vi publicerade siffrorna var vecka 15 toppnoteringen och så är det fortfarande. I framför allt Stockholms län verkar det vara en tydligt nedåtgående trend, säger Tomas Johansson på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd.

Det är framför allt i Stockholms län som minskningen skett. Vecka 15 dog rekordmånga 774 personer i länet, mer än dubbel så många som de senaste årens genomsnitt. Under vecka 17 har den siffran sjunkit till 528 avlidna, en siffra som ändå fortfarande är högre än de senaste årens genomsnitt.

Även om siffrorna i Stockholms län är lägre än under början av april skiljer sig trenden åt från län till län. Uppsala, Södermanland och Östergötland har alla sett tydliga minskningar i relation till sina tidigare siffror, men i andra län syns inte sådana tydliga trender.

Västra Götalands län såg till exempel en ökning i antalet rapporterade dödsfall mellan vecka 15 och 16. Ökningar under samma period syntes även i Halland, Norrbotten, Jämtland, Västmanland, Örebro, Värmland samt på Gotland.

– Det vi ser är att de här tydliga toppnoteringarna vi sett i Stockholms län och några av kranslänen inte tycks sprida sig så markant i andra delar av Sverige. I Västra Götaland såg vi en ökning mellan vecka 15 och 16 men det är fortfarande inte på de här extrema höga nivåerna vi sett i till exempel Stockholm. Det är dock svårt att säga om det rör sig om en uppåtgående trend eller inte, säger Tomas Johansson.

Det bör noteras att SCB:s siffror är preliminära och kan komma att ändras, och Tomas Johansson berättar att man regelbundet reviderar siffrorna. Den 6 april hade man till exempel en siffra om 229 dödsfall den 31 mars. Den 4 maj hade den siffran reviderats till 306. Enligt Tomas Johansson ser man dock ingenting i dag som tyder på att siffrorna åter kommer nå upp till vecka 15:s rekordhöga nivåer.

Läs mer: Antalet avlidna i Stockholm minskar