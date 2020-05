SCB: Överdödligheten fortsätter sjunka

Sedan mitten av april har antalet dödsfall per vecka i Sverige minskat, och därigenom också den så kallade överdödligheten – alltså hur många fler som dör per vecka än snittet för de föregående fem åren.

Värst hittills i år var perioden mellan den 1 och den 15 april, då 106 fler dödsfall per dag inträffade jämfört med snittet mellan 2015 och 2019. Sedan dess har den siffran sjunkit. Under de två påföljande veckorna sjönk överdödligheten till 83 dödsfall per dag i snitt, och under första halvan av maj hade den sjunkit till 60.

Läs mer: Över 4.000 avlidna i covid-19 i Sverige

I Stockholms län hade överdödligheten i mitten av maj sjunkit till under 100 fall per vecka för första gången sedan mitten av mars.

”Sedan coronapandemins början har överdödligheten främst varit koncentrerad till Stockholms län och dess grannlän. Nu sjunker den där, men börjar samtidigt bli hög i Västra Götalands län”, säger Tomas Johansson, utredare på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd, i ett pressmeddelande.

I Västra Götaland registrerades mellan den 4 och 10 maj 401 dödsfall, vilket innebär en överdödlighet på 137. Sedan dess har överdödligheten sjunkit något, men enligt SCB beror det förmodligen på eftersläpning i rapporteringen och inte på en verklig minskning.

Skillnaden mellan storstadskommunerna är stor. I maj, fram till den 22, var överdödligheten i Göteborgs kommun högre än i Stockholms kommun. Malmö har däremot inte haft någon överdödlighet alls.