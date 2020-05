SCB: Överdödligheten i Sverige fortsätter sjunka

Vecka 15, när 2.554 dödsfall registrerades, är den högsta siffran över antalet dödsfall för en enskild vecka under hela 2000-talet. Men som DN kunde rapportera om den 4 maj har siffran sedan dess börjat sjunka.

Den nya statistiken från SCB, som publicerades under måndagen och som är uppdaterad till och med den 8 maj, bekräftar den bilden. Sedan vecka 15 har överdödligheten, alltså så många fler som avlidit jämfört med genomsnittsåret, fortsatt att sjunka. Vecka 18 och 17 registrerades 2.067 respektive 2.218 dödsfall, jämfört med 2.554 under kulmen vecka 15.

Den stora minskningen har skett i Stockholms län, som under vecka 14,15 och 16, såg mer än dubbelt så många dödsfall som under genomsnittsåret men som nu är nere på en något lägre nivå. Siffran över antalet döda har minskat även i Uppsala och Södermanland. Det betyder dock inte att överdödligheten inte längre är ett faktum i de länen, siffrorna över antalet döda är fortfarande betydligt högre än genomsnittet under de senaste åren.

– Minskningen är tydlig i Stockholms län. Men överdödligheten där är fortfarande hög. Vecka 18 låg överdödligheten i Stockholms och Östergötlands län på över 50 procent jämfört med 2015–2019, säger Linus Garp, utredare på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd, i ett pressmeddelande.

Det finns emellertid stora regionala skillnader. I Östergötland har ingen nämnvärd minskning i antalet dödsfall ägt rum och i vissa län, till exempel i Kronobergs och Kalmar län, har ingen överdödlighet alls rapporterats.

På kommunnivå var överdödligheten i april jämfört med genomsnittet 2015–2019 högst i Borlänge, Sollentuna och Sundbyberg där tre gånger fler än än genomsnittet avled i april. Fortfarande är överdödligheten högst bland män över 80 år.

SCB:s statistik, som uppdateras varje måndag, är preliminär och kan komma att uppdateras. Det finns en viss eftersläpning i siffrorna, men statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon stor utsträckning. Statistiken säger heller ingenting om varför personen avlidit.

