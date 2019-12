Protester mot Jomshofs föreläsning på Göteborgs universitet

Mellan 50 och 100 personer samlades inför föreläsningen för att demonstrera mot att Richard Jomshof har bjudits in för att tala på universitetet.

På plakat visade demonstranterna upp slagord som ”No platform for racism” (Ingen plattform för rasism) och ”This line should not be crossed” (Denna linje bör inte överträdas).

Richard Jomshof anlände via en annan entré, men sade till Dagens Nyheter att protesterna fått honom att skärpa sig extra mycket.

– På ett sätt är det kul. Det har varit sju partiföreträdare här för mig, och ingen annan har väl uppmärksammats så här mycket, säger Richard Jomshof.

Andrea Caniato sätter upp ett plakat på ett trappräcke vid Göteborgs universitet. Foto: Tomas Ohlsson

Vad har du att säga till dem som inte vill att just du ska få komma?

– Jag hoppas att det inte är riktat mot mig som person. De har så klart rätt att ha en uppfattning, men jag förstår inte inställningen att vilja stoppa mig och mitt parti.

Salen på Annedalsseminariet – där Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) ligger – har 80 sittplatser och det var fullbokat på förhand. Men enligt DN:s utsände är föreläsningen långt från fullsatt, varannan stol i salen gapar tom.

Protesterna utanför föreläsningen är ytterligare en manifestation av den kritik som riktats mot Jomshof och hans parti, men också mot universitetet som bjudit in honom.

Rakel Wiberg och Karin Andersson deltar i demonstrationen. Foto: Tomas Ohlsson

En av demonstranterna utanför föreläsningen var Rakel Wiberg.

– Jag protesterar för att SD inte går i samklang med universitetets värderingar. Jag tycker inte de ska ha en plattform här, säger hon.

Men de andra sju riksdagspartierna har ju fått komma. Går det att porta ett parti?

– Bara för att de är folkvalda betyder inte det att vi måst tala med dem eller lyssna på dem. Bara för att det är lagligt är det inte rätt.

Italienaren Andrea Caniato är internationell student vid JMG och läser politisk kommunikation. Han satte upp plakat i protest mot föreläsningen och tänker inte gå in för att lyssna själv.

– Jag är en sådan student som föreläsningen är tänkt för, men den är ju på svenska och jag förstår inte svenska. Dessutom tycker inte jag att vissa idéer ska få komma in på universitetet.

Tove Ekvall demonstrerar. Foto: Tomas Ohlsson

Men ni utbildas ju för att kunna möta den politiska verkligheten, måste ni då inte öva på den?

– Jag kan förbereda mig på det i teorin. Dessutom är en sådan här protest också en bra övning i politisk kommunikation, säger Andrea Caniato.

Föreläsningen som Rickard Jomshof håller har föregåtts av het debatt. Hundratalet akademiker på universitetet har skrivit under ett upprop som säger att SD är bildat på en grund av ”uttalad fascistisk, vit makt-ideologi”, något som undertecknarna anser strider mot de etiska riktlinjer som skall styra universitetets verksamhet.

Läs mer: Het debatt när Jomshof föreläser på Göteborgs universitet

Prefekten för JMG, Monica Löfgren Nilsson, har i en tidigare intervju med Dagens Nyheter sagt att hon har fört en dialog med de studenter som känner oro, men att stoppa föreläsningen har aldrig varit aktuellt.

– Det vore inte det bästa sättet att förbereda våra studenter. I verkligheten finns de här komponenterna som man vill skydda sig emot. Det här är aktörer som finns på den politiska arenan och det är i det här klimatet våra studenter kommer ut och ska arbeta, säger Monica Löfgren Nilsson.

Universitetets rektor Eva Wiberg har även hon uttalat stöd för valet att låta Jomshof tala.

– Det här sker i en föreläsningsserie där man har bjudit in samtliga riksdagspartier, så det sker i ett sammanhang. Det är det ena, det andra är att här har man bjudit in riksdagspartier, alltså sådana som är demokratiskt valda. Det verkar vara en rimlig hållning om man tänker sig att det här är relevant för studenterna.

Rektor Eva Wiberg försvarar beslutet att låta SD tala Foto: Johan Wingborg, GU

Den första partistrategen som kom till JMG var Kristdemokraternas före detta partisekreterare Acko Ankarberg, i början av september. Sedan har också Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Liberalerna gästat skolan, utan att besöken har väckt protester.

Artikeln uppdateras. Richard Jomshofs föreläsning är tänkt att pågå fram till klockan 15.