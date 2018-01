Semmelhets mumma för motvilliga konditorer

Det är över fem veckor kvar till årets fettisdag. Men på bagerier runt om i landet rullas det redan nu ut vetebullar fyllda med grädde och mandelmassa.

– Nuförtiden verkar de flesta börja redan i mellandagarna. Jag kan tycka att det är onödigt tidigt. Man bör få hämta andan lite efter jul, säger matskribenten Mia Öhrn, bland annat författare till en bok om just semlor.

Café Oscar i Kiruna stod emot under julhelgen. Men i onsdags började man sälja semlor i sina två konditorier och nu drar leveranserna till butiker i gång.

Företagets chef, Carola Enmark, är kluven till det tidigarelagda ätandet.

– Så är det väl med allt egentligen, vi käkar ju julmat och lussebullar redan i slutet av oktober. Som privatperson kan jag tycka att det är lite tråkigt att man inte håller på traditionerna, säger hon.

Men hon medger att hetsen bidrar till ökade intäkter.

– Semlorna är populära. Och som konditor kan man ju inte säga nej. Det är klart – man vill ju sälja.

Hennes företag fortsätter, liksom många andra, att erbjuda semlor ända till påsk. Flest säljer man trots allt fortfarande under veckan kring fettisdagen, som i år infaller den 13 februari.

De senaste åren har det gått mode i att uppfinna nya varianter av bakverket. Några exempel är semmelwrap, vinsemla, prinsessemla och wienersemla. Redan inför julen kunde hugade fikabesökare komma över bland annat lussesemlan, med saffran och i vissa fall russin.

En av årets nyheter är nachosemlan, som lanserats på konditori Mr Cake i Stockholm. Som namnet antyder består den av trekantiga brödbitar som doppas i mandelmassa och grädde.

Strömsholms Marketenteri i Västerås, som inte vill vara sämre, har tagit fram falukorvsemlan. Idén föddes i samband med ett program i P4 Västmanland. Den rosa korvfärgen på semmelbrödet ordnas med lite karamellfärg, medan ”ketchupen” i själva verket är hallonsylt.

Foto: Sofia Westergren Larsen/Strömsholms Marketenteri

Café Oscar har hakat på flera av de tidigare trenderna, och satsar även på gluten- och laktosfria semlor som efterfrågas av allt fler. Carola Enmark är dock en aning skeptisk till de mest kreativa varianterna.

– Semmelwrapen tycker jag är helt okej, det är ändå samma grej med vetedeg, mandelfyllning och grädde. Men prinsessemla och nutellasemla blir något annat än semla.

Carola Enmark spår en motreaktion mot experimenterandet.