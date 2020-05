Siffror från Telia: Så mycket ökade resandet under Kristi himmelsfärd

Inför Kristi himmelfärds-helgen var råden från myndigheterna samma som tidigare under våren – undvik längre resor och håll dig borta från större folksamlingar.

Nya siffror från Telia crowd insights antyder emellertid att många rest under långhelgen. Datan, som bygger på anonymiserad och aggregerad data från mobilmaster över hur många abonnenter som finns i närheten och som sedan justeras utifrån Telias marknadsandel, ger en ungefärlig bild över hur mobiltelefonanvändare rör sig i Sverige under coronakrisen. Positionen är inte exakt, men visar mönster över var människor befinner sig. DN har tidigare rapporterat om Telias siffror, som i slutet av mars visade tydligt att svenskar börjat undvika stadskärnor.

Kristi himmelfärds-resandet skedde framför allt under onsdagen, dagen innan röd dag. Siffrorna visar att resandet från Stockholms län till Skåne och Gotland var mer än dubbelt så högt som veckan innan. Även under torsdagen restes det mer än under veckan innan, men ökningen var betydligt mindre än onsdagens siffror.

– Det är en kraftig ökning jämfört med veckan innan, men man ska komma ihåg att man också jämför en ledig dag med en arbetsdag, säger Kristofer Ågren, chef för data insights på Telia.

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, är av samma åsikt.

– Vi har minskat resandet mer än något annat land i Norden enligt Telias siffror, så jag tror man måste vara försiktig innan man drar några slutsatser av just den här siffran, säger han.

Jämfört med 2019 års Kristi himmelfärds-helg visar Telias siffror dock på en tydlig minskning i resandet till nästan alla kommuner. Resandet till Stockholm från Malmö och Göteborg var till exempel 85 respektive 87 procent lägre än året innan. Motsvarande siffror gäller även till exempel för resor från Stockholm till Umeå och från Malmö till Göteborg.

– När vi jämfört 2019 och 2020 ser man ungefär vad man hade kunnat förvänta sig. Närområdena dominerar jämfört med förra året och vi ser en minskning av de långväga resorna, säger Kristofer Ågren.

När det kommer till resor mellan grannkommuner och inom samma län är skillnaden betydligt mindre. Siffrorna över resandet från Stockholm till Danderyd, Tyresö, Österåker och Värmdö är i princip oförändrade jämfört med Kristi himmelfärds-helgen 2019.

I två fall visar siffrorna på tydliga ökningar, resandet från Stockholm till Vaxholm ökade med 13 procent och resandet från Stockholm till Ekerö ökade med hela 44 procent jämfört med förra året.