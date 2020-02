Sjöräddningen varnar för farliga vindar på västkusten: ”Håll er borta!”

– Vi har ett riktigt busväder nu, säger Anna Bertrandsson när DN får tag i henne. Hon önskar att ingen går ut till havs och att alla helst undviker att ens gå ner till vattnet under stormen Ciara, som drog in över Sverige under söndagen.

Det larm Sjöräddningen var ute på under tidiga söndagseftermiddagen gällde en man som fått motorstopp, vars båt slog mot klipporna vid Hälsö när räddarna kom fram.

– Vi är tränade för de här situationerna, men det är så klart stora risker även för oss i det här läget, säger Anna Bertrandsson.

Den nödställde mannen var nedkyld, men behövde inte uppsöka sjukhus.

På söndagseftermiddagen började kastvindarna bli kännbara även inne i centrala Göteborg, för dem som trots ösregnet gick ut på stan.

Ute vid småbåtshamnarna runt Saltholmen och Hinsholmen slog regnet som spik i ansiktet på dem som kommit för att titta till sina presenningar och förtöjningar. I GKSS:s hamn bor ett antal personer året runt i sina båtar och när DN kommer dit pågår förberedelserna för en stökig natt.

– Än så länge ligger vi lite i lä, men under natten ska vinden vrida till västlig och då lär sömnen ta stryk, säger Mats Hallberg.

En av bryggrannarna är Leif Eriksson som ännu inte bestämt sig om han ska sova i land eller i båten.

– Det är lite dubbelt. Man vill ju ha kontroll, men det är så klart lugnare att inte vara här ute när det är som värst.

Ingen av dem tycker egentligen att 27–28 sekundmeter är särskilt alarmerande för en båt som ligger förtöjd. Vid 40 blir det värre med vattenståndet. Då kan akterförtöjningarna släppa från sina pollare.

Sjöräddaren Anna Bertrandsson på Rörö förstår så klart att seglare vill göra allt för att rädda sina båtar, men hon varnar för riskerna.

– Det går inte att hålla en båt som slitit sig i de här vindarna. Vi uppmanar alla att släppa den och sätta sin egen säkerhet främst.

Från flera håll i Västra Götaland rapporteras om nedfallna träd som stoppar vägtrafiken. Uddevallabron är avstängd i båda riktningarna på grund av de hårda vindarna och flera tåglinjer ersätts av buss, tillexempel Borås-Herrljunga, Borås-Varberg och Uddevalla-Strömstad.

Läs mer: Hundratals flyg inställda på grund av stormen Ciara