Sjöräddningssällskapet: Fler oerfarna ute på sjön

10 säkerhetstips till fritidsbåtägare från Sjöfartsverket

Flytvästen. Använd alltid flytväst, och använd den på rätt sätt. En flytväst som bärs fel fyller ingen funktion. Den ska sitta bekvämt och inte glida omkring på kroppen. Flytvästen bör vara väl synlig i vattnet, gärna gul eller i starkt lysande färg. Låt barnen få öva på att ha flytvästen på sig i vattnet.

Vädret. Följ väderleksprognoserna och lär dig tolka vad olika väder kan innebära. Ladda hem Sjöfartsverkets väderapp Viva till din smarta mobiltelefon.

Navigationsutrustning. Lär dig behärska navigations- och kommunikationsutrustningen ombord, så att du lätt kan ange din position. Papperssjökort är en säker nödlösning om elektroniken ombord inte fungerar. Glöm inte ta med mobilen, och ha den i ett vattentätt fodral. Se till att aktivera platstjänster om du har en smart mobiltelefon, då kan du lättare bli positionerad vid händelse av en olycka. Ett bra komplement ombord är en personlig nödsändare, så kallad PLB. Den larmar via satellit och positionen blir känd samtidigt som larmet kommer in. Kom ihåg att den personliga nödsändaren måste registreras.

Planering. Det lönar sig att tänka ett par steg framåt på sjön. Meddela dina anhöriga i land om dina planer. Håll dina anhöriga underrättade om dina planer samt om förändringar i din planerade rutt. Men var också beredd att tänka om kring din planerade rutt, beroende på omständigheter såsom väder och vind.

Ankare. Med hjälp av ankaret kan du alltid få stopp på båten. Genom att ankra kan du vinna mycket värdefull tid innan assistans hinner komma till platsen. Men lika viktigt som att ha ett ankare ombord är det att ha tillräckligt med ankarlina.

Trygghet. Kör alltid båten på ett sätt så att alla passagerare känner sig trygga.

Sällskap. Ha sällskap i båten. Du utsätter dig för en högre risk om du är själv i båten, speciellt om du inte kan larma.

Underhåll. Serva motor och rörliga delar inför varje säsong. Ta de första turerna i närheten av land.

Försäkring. Det händer att fritidsskeppare som står fast på grund, eller råkar ut för att motorn stannat, utan att någon svävar i livsfara inser att de måste bekosta bärgning själv. Det är dyrt, om du inte har tecknat assistansförsäkring.

Rapportera. Om du upptäcker fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål eller iakttar annat som kan utgöra fara för sjöfarten vill vi att du genast rapporterar in det via http://www.sjofartsverket.se/rapportera alternativt telefonnummer 0771-40 90 09.