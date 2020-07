Sju till sjukhus efter villabrand

– Alla lyckades ta sig ut för egen hand. De skickades till sjukhus för kontroll, säger Jens Christensen, vakthavande befäl vid polisen region Väst.

Villan gick inte att rädda, räddningstjänsten kommer under natten att låta den brinna ner under kontrollerade former. Det finns dock ingen spridningsrisk till närliggande fastigheter.